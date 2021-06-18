Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО

Командування Збройних Сил РФ продовжує нарощувати бойові можливості підрозділів з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"З початку поточного тижня на полігонах окупантів зросла інтенсивність проведення заходів бойової підготовки. Зокрема, занять під час зборів артилеристів, мінометників, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів, зв’язківців, саперів та фахівців інших спеціальностей", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, у такий спосіб противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням удосконаленого обладнання навчально-матеріальної бази, завезеного з території Росії через непідконтрольні Україні ділянки кордону.

Крім того, контроль проведення зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Також читайте: Командування ЗС РФ нарощує бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі, - ГУР МО