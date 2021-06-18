Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО
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Командування Збройних Сил РФ продовжує нарощувати бойові можливості підрозділів з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"З початку поточного тижня на полігонах окупантів зросла інтенсивність проведення заходів бойової підготовки. Зокрема, занять під час зборів артилеристів, мінометників, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів, зв’язківців, саперів та фахівців інших спеціальностей", - йдеться в повідомленні.
За даними ГУР, у такий спосіб противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням удосконаленого обладнання навчально-матеріальної бази, завезеного з території Росії через непідконтрольні Україні ділянки кордону.
Крім того, контроль проведення зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.
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это же так ффе..ерично)
ВСУ защищают свою международн признанную территорию... иди на Путина, ватник
дакиефадайдут? маневренные группы иметь надо, простите, которые после смятия террористами наших позиций захватят тысячи боевиков и вперед
фиксируют они блин - ну и шо? боевики пойдут на Лисичанск? Дайте им повод в конце Путина. че там фиксировать то? Негры на танках, ой, то есть мицубиши на япанцах или как там у утырков то? - ну я не понимаю
сидеть на ж..ОПЕ и сраться шо 300 танков пойдут и каааак захватят, фины не думали - а били эту падаль и у них не было почти ничего - и вынудили Сралина сосать трубочку в контурею
ну очинь развивает пракацапцких абизян ...