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Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО

Командування Збройних Сил РФ продовжує нарощувати бойові можливості підрозділів з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"З початку поточного тижня на полігонах окупантів зросла інтенсивність проведення заходів бойової підготовки. Зокрема, занять під час зборів артилеристів, мінометників, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів, зв’язківців, саперів та фахівців інших спеціальностей", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, у такий спосіб противник намагається підвищити рівень підготовки найманців з використанням удосконаленого обладнання навчально-матеріальної бази, завезеного з території Росії через непідконтрольні Україні ділянки кордону.

Крім того, контроль проведення зборів та інших заходів бойової підготовки підрозділів противника здійснюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Також читайте: Командування ЗС РФ нарощує бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі, - ГУР МО

Автор: Наталя Джума
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шо,опять ??Оккупанты усиливают боевую подготовку террористических войск на полигонах в ОРДЛО, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 7242
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18.06.2021 13:19 Відповісти
чем еще заниматься людям, как не тренироваться убивать подобных?
это же так ффе..ерично)
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18.06.2021 13:25 Відповісти
так это не мы напали, дурак.
ВСУ защищают свою международн признанную территорию... иди на Путина, ватник
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18.06.2021 13:28 Відповісти
ну так можно, извини Аллах, но дать им(ага, Путин даст) повод к наступлению и потом сделать что то. ну усиливают, ну и что ?
дакиефадайдут? маневренные группы иметь надо, простите, которые после смятия террористами наших позиций захватят тысячи боевиков и вперед
фиксируют они блин - ну и шо? боевики пойдут на Лисичанск? Дайте им повод в конце Путина. че там фиксировать то? Негры на танках, ой, то есть мицубиши на япанцах или как там у утырков то? - ну я не понимаю
сидеть на ж..ОПЕ и сраться шо 300 танков пойдут и каааак захватят, фины не думали - а били эту падаль и у них не было почти ничего - и вынудили Сралина сосать трубочку в контурею
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18.06.2021 13:26 Відповісти
Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 356
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18.06.2021 13:27 Відповісти
вчера смотрел - смешно как "диверсант" сдувает шары у танков, а потом обслуга их насосом накачивает... Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 7638
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18.06.2021 13:29 Відповісти
Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 5008 брасание гранат, стрельба друх другу в жбан -
ну очинь развивает пракацапцких абизян ...
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18.06.2021 13:29 Відповісти
ОСОБЕННО СИЛЬНА АГЕНТУРА ЛДНР НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. ПОСТОЯННО ПОСТУПАЮТ СООБЩЕНИЯ О ШПИОНАЖЕ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ГУР, СБУ, ПРЕДПРИЯТИЙ "ОБОРОНКИ" - ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ КГБ СССР. СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДМИТРУК, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПОДЛОСТЬЮ И СКЛОННОСТЬЮ К ГОСИЗМЕНЕ, ВЕРОЯТНО, УЖЕ ПРЕДАЛСЯ СЕПАРАТИСТАМ
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18.06.2021 13:31 Відповісти
Сейчас говнокомандующий начнет рассказывать что над ОРДЛО просто идет гроза. А тупину после дипломатического поражения в Женеве, после разгрома своего союзника в Нагорном Карабахе, огромных потерь своих орков в Сирии ну просто необходима победобесная операция.
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18.06.2021 13:53 Відповісти
 
 