Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність
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Український представник при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк відповів на заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про "один народ". Він нагадав, що Україна - суверенна держава.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в пресслужбі Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.
За його словами, Москва не залишає спроб підірвати державність, суверенітет і територіальну цілісність України.
"Путін знову говорив про те, що росіяни та українці нібито є одним народом. Через 30 років після розпаду Радянського Союзу, добре відомого тривалою практикою "В'язниці народів" Російської імперії, російському керівництву пора визнати реальність й дозволити Україні жити у світі як суверенній національній державі", - зазначив Цимбалюк.
При цьому він вказав, що агресія РФ щодо України має багато аспектів, у тому числі введення обмежень для судноплавства та жителів окупованих територій, які перетинають лінію розмежування.
Також дипломат закликав Росію відмовитися від окупації Криму, мілітаризації Чорного та Азовського морів, а також припинити військову агресію щодо України.
16 червня в Женеві відбулися переговори між президентами РФ та США у вузькому й розширеному складі. Вони тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву.
На пресконференції за результатами саміту Путін заявив, що з американським головою обговорювали питання України, а саме - врегулювання конфлікту на Донбасі та можливий вступ до НАТО. З приводу останнього російський президент відповів: "навіть нема чого обговорювати".
При цьому він звинуватив Україну в небажанні реалізовувати "Мінські угоди".
Будь ласка, зачекайте...
шоп усрался навек и не смог припадняцца !
Про це він сказав на телеканалі BFM 18 червня.
"Ні, тому що наразі для цього ще немає умов", - заявив Ле Дріан.
- Іване, а хто то?
- Онук.
- Марійчин хлопець?
- Марійчин!
- А Марійка де?
- Вчиться в місті.
- А чого воно таке чорне?
- Зате гарантія, що не москаль! 😀😂🤣
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30
Тыкайте мордой в это видео каждого мышебрата.
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Я в глубине души надеюсь, что видео специально нарезано так, чтобы оставить самых кретинов и вырезать адекватных. Хотя б...ь, кого я обманываю - я прекрасно понимаю, что выборка более чем репрезентативна, и таких там 99 процентов.
РФ сейчас - это Германия 1937 года: погрязшая в коллективном безумии биомасса с напрочь промытыми пропагандой мозгами. Реально очень стрёмно, что до этой чёрной орды - всего менее тысячи километров.
-Што ви гаварітє?
Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай, черпай 😁
а уже совсем другой народ на это обижается.
Што ві гаварітє?
Щасливої дороги, кажу!
Україна та украiнцi не потребують нiяких дозволiв вiд паРашi та пуйла.
це слово в цiй заявi недоречне.