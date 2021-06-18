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Новини Політика України
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Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про

Український представник при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк відповів на заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про "один народ". Він нагадав, що Україна - суверенна держава.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в пресслужбі Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

За його словами, Москва не залишає спроб підірвати державність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Путін знову говорив про те, що росіяни та українці нібито є одним народом. Через 30 років після розпаду Радянського Союзу, добре відомого тривалою практикою "В'язниці народів" Російської імперії, російському керівництву пора визнати реальність й дозволити Україні жити у світі як суверенній національній державі", - зазначив Цимбалюк.

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При цьому він вказав, що агресія РФ щодо України має багато аспектів, у тому числі введення обмежень для судноплавства та жителів окупованих територій, які перетинають лінію розмежування.

Також дипломат закликав Росію відмовитися від окупації Криму, мілітаризації Чорного та Азовського морів, а також припинити військову агресію щодо України.

16 червня в Женеві відбулися переговори між президентами РФ та США у вузькому й розширеному складі. Вони тривали в цілому 4,5 години, включаючи перерву.

На пресконференції за результатами саміту Путін заявив, що з американським головою обговорювали питання України, а саме - врегулювання конфлікту на Донбасі та можливий вступ до НАТО. З приводу останнього російський президент відповів: "навіть нема чого обговорювати".

При цьому він звинуватив Україну в небажанні реалізовувати "Мінські угоди".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 4670
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18.06.2021 14:00
+15
Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 2002
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18.06.2021 14:00
+13
х-йлу признать реальность - это тупо сдохнуть. А он не хочет.
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18.06.2021 13:44
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х-йлу признать реальность - это тупо сдохнуть. А он не хочет.
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18.06.2021 13:44 Відповісти
Есть непонятки по формулировкам: для самодержца москальского "НАРОД" - это ВСЕ РАБЫ /его/ империи, а так как Украину он считает оторваной частью от ЕГО ымперии, то по его логике все верно - это действительно "один народ" в его ЫМПЕРСКОМ сознании и понимании /менталитете/!
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18.06.2021 13:51 Відповісти
накармите фуйла калбасой по 2.20,
шоп усрался навек и не смог припадняцца !
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18.06.2021 13:51 Відповісти
х-йло подготовилось: за ним персональный толчОк везде возят и памперс на него надевают.
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18.06.2021 13:56 Відповісти
Надо накормить селедкой кремлевского чмошника 😃
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18.06.2021 14:12 Відповісти
Чмо ботоксное, мы не один народ и никогда им не были!!! Мрази кацапские!!
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18.06.2021 13:55 Відповісти
Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 2002
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18.06.2021 14:00 Відповісти
Малюнок 1918 року

Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 5675
показати весь коментар
18.06.2021 17:04 Відповісти
Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 4670
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18.06.2021 14:00 Відповісти
Більшість українців підтримують приєднання України до Північноатлантичного альянсу на правах повноправного члена, але голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан поки що не бачить такої можливості.
Про це він сказав на телеканалі BFM 18 червня.
"Ні, тому що наразі для цього ще немає умов", - заявив Ле Дріан.
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18.06.2021 14:02 Відповісти
Гуцул іде по полонині і веде за руку хлопчика-негра. Другий гуцул:
- Іване, а хто то?
- Онук.
- Марійчин хлопець?
- Марійчин!
- А Марійка де?
- Вчиться в місті.
- А чого воно таке чорне?
- Зате гарантія, що не москаль! 😀😂🤣
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18.06.2021 14:10 Відповісти
Братский народ: гасить их всех

видео -- https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30
Тыкайте мордой в это видео каждого мышебрата.

* * *

Я в глубине души надеюсь, что видео специально нарезано так, чтобы оставить самых кретинов и вырезать адекватных. Хотя б...ь, кого я обманываю - я прекрасно понимаю, что выборка более чем репрезентативна, и таких там 99 процентов.

РФ сейчас - это Германия 1937 года: погрязшая в коллективном безумии биомасса с напрочь промытыми пропагандой мозгами. Реально очень стрёмно, что до этой чёрной орды - всего менее тысячи километров.
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18.06.2021 14:12 Відповісти
Грязная кремлёвская пропаганда своё дело сделала , по этому у кацапов каша в голове и дикая ненависть к украинцам и Америке !!
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18.06.2021 14:36 Відповісти
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.
-Што ви гаварітє?
Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай, черпай 😁
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18.06.2021 14:15 Відповісти
...просто идиоту показалось,что в Украине "русскоязычные",ждут его "прихода",как "асвабабздителя" от "бендер"..."Дурень-думкою багатіє"...
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18.06.2021 14:33 Відповісти
Один народ поёт Путин-*****,
а уже совсем другой народ на это обижается.
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18.06.2021 20:11 Відповісти
Не їдьте туди, там міни!
Што ві гаварітє?
Щасливої дороги, кажу!
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18.06.2021 21:39 Відповісти
визнати реальність й дозволити Україні

Україна та украiнцi не потребують нiяких дозволiв вiд паРашi та пуйла.
це слово в цiй заявi недоречне.
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14.07.2021 20:16 Відповісти
 
 