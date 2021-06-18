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Молдова (1304) Чаус (343)

Викрадення Чауса: Група депутатів парламенту Молдови вимагає відставки голови Служби безпеки республіки Єсауленка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Викрадення Чауса: Група депутатів парламенту Молдови вимагає відставки голови Служби безпеки республіки Єсауленка

Кілька депутатів парламенту Молдови запропонували відправити у відставку главу Служби інформації та безпеки Олександра Єсауленка за те, що він не запобіг викраденню українського судді Миколи Чауса.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, також депутати запропонували передати ноту протесту Україні з приводу дій посла України в Молдові.

Глава парламентської комісії, що розслідує зникнення Чауса - депутат від DA Василь Нестасе повідомив, що попередній звіт комісії вже готовий.

За його словами, комісія хоче представити результати своєї роботи на пленарному засіданні парламенту. Він зазначив, що готовий представити цей звіт, зокрема, перед депутатами парламенту наступного скликання.

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Нестасе розповів, що члени комісії запропонували МЗС Молдови передати ноту протесту Україні у зв'язку з діями посла України в Молдові Марка Шевченка. Окрему ноту протесту депутати пропонують підготувати у зв'язку з діями військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка.

Парламентар додав, що члени комісії вимагають відставки голови Служби інформації і безпеки через те, що спецслужба не запобігла викраденню екссудді. Також у відставку запропонували відправити главу управління боротьби зі шпигунством. Депутат підкреслив, що він виступав проти такого рішення, проте на цьому наполягли інші члени комісії.

Нестасе зазначив, що члени комісії вважають випадок Чауса "нападом на безпеку Молдови": "Зухвале, грубе вторгнення українських спецслужб на територію Молдови не можна приймати і сприймати толерантно".

Він наголосив, що за цією справою необхідно стежити і далі. Зокрема, продовжити роботу комісії в парламенті наступного скликання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Чаус з'явиться на території іншої країни, Україна не доб'ється його екстрадиції. Це підірве міжнародний авторитет, - Ситник

Також Нестасе розповів, що кілька днів тому всі члени комісії отримали внутрішні документи, в яких ідеться про те, що в спецслужбі почали внутрішнє розслідування того, чи допомагав хтось зі співробітників викрасти суддю. Нестасе зазначив, що відправив у службу безпеки офіційний запит, у якому попросив підтвердити справжність документів.

Також він додав, що депутати будуть наполягати на тому, щоб документи, пов'язані з викраденням Чауса, розсекретили.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Нет, б=дь, а у нас Зе молчит, как будто-бы ничего не случилось. Вообще-то афигенная тактика - на все насрать и нас там нет. Похищение Чауса: Группа депутатов парламента Молдовы требует отставки главы Службы безопасности республики Есауленко - Цензор.НЕТ 333
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18.06.2021 14:16
+5
А шобла клоунов 🎪😈🐲🤡🤢баканов с Зе , доказывают , что ПОХИЩЕНИЯ ,ВООБЩЕ НЕ БЫЛО ! 🙈🤣
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18.06.2021 14:19
+5
лядский дерьмак выполнил кацапское задание - рассорил Украину с Молдовой.
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18.06.2021 14:36
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А шобла клоунов 🎪😈🐲🤡🤢баканов с Зе , доказывают , что ПОХИЩЕНИЯ ,ВООБЩЕ НЕ БЫЛО ! 🙈🤣
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18.06.2021 14:19 Відповісти
Если спецы так сработали , то значит служба работает.
Грех ей упрекать.
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18.06.2021 15:16 Відповісти
Какие у молдаван интересные фамилии...
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18.06.2021 14:12 Відповісти
Нет, б=дь, а у нас Зе молчит, как будто-бы ничего не случилось. Вообще-то афигенная тактика - на все насрать и нас там нет. Похищение Чауса: Группа депутатов парламента Молдовы требует отставки главы Службы безопасности республики Есауленко - Цензор.НЕТ 333
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18.06.2021 14:16 Відповісти
Ну так с кого наш бубочка пример берёт? Конечно же со своего российского учителя и хозяина которому он мечтает хоть разок в глаз заглянуть.
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18.06.2021 14:48 Відповісти
Вава, Чауса предъяви интересующейся общественности! Мы ж не в Беларуси пока.
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18.06.2021 14:26 Відповісти
Воры, возверните чавуза взад... Ну или хотя бы в суд Викрадення Чауса: Група депутатів парламенту Молдови вимагає відставки голови Служби безпеки республіки Єсауленка - Цензор.НЕТ 6134
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18.06.2021 14:32 Відповісти
лядский дерьмак выполнил кацапское задание - рассорил Украину с Молдовой.
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18.06.2021 14:36 Відповісти
це як - лядська рука, краде та краде! - сам я чесний!
до чого тут єрмак? дурень зе повинен відповідати.
а винні 73 істоти ще з 2019 року
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18.06.2021 15:19 Відповісти
Как удобно. Можно теперь земразям творить все что угодно, а стрелочником назначить бубочку. Похоже, так весь этот "проект Голобородько" и задумывался.
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18.06.2021 15:36 Відповісти
"земрази" - это и есть зеленский
никто же зе не тянул насильно. и даже такая земразь должна отвечать за свои поступки. Так за 73 идиотов отвечают солидарно и люди - не смогли остановить животных
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18.06.2021 16:44 Відповісти
Зеленский позвонил Санду и сказал, что занят посадкой миллиарда деревьев и пока не закончит, каким-то Чаусом заниматься не будет. Викрадення Чауса: Група депутатів парламенту Молдови вимагає відставки голови Служби безпеки республіки Єсауленка - Цензор.НЕТ 1606
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18.06.2021 14:37 Відповісти
Я не совсем понял, при чём тут СБУ Молдовы и почему они должны отвечать за украинских уголовников с Банковой
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18.06.2021 14:40 Відповісти
Потому что есть подозрение что ихние СБУшники в теме и были даже соучастниками похищения Чауса. Не забывайте что и молдавское СБУ как и украинское тоже под завязку забито российскими шпионами. У нас даже "главный лейтенант" Бакланов россиянин а семейство его всё российские граждане и даже с паспортами страны агрессора. Ермак это тоже россиянин и агент спецслужб России с псевдонимом "Козырь" да и само семейство Зеленских далеко не украинцы и с довольно мутными биографиями,папа например это убеждённый совок якобы бывший милиционером как и дед но скорее всего НКВДисты а это КГБ где бывших не бывает.
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18.06.2021 15:02 Відповісти
Молдова вважає Чауса викраденим - тому і карає свої спецслужби, які це допустили. Україна і сам Чаус не вважають повернення Чауса в Україну викраденням, тому Україна до цих розбірок не має жодного відношення.
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18.06.2021 15:02 Відповісти
влучно, але не про Україну, а зедурнів!
я вкрав, але ж у сусіда. тому ніякого відношення до крадіжки не маю!
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18.06.2021 15:21 Відповісти
Потому что есть подозрение что ихние СБУшники в теме и были даже соучастниками похищения Чауса. Не забывайте что и молдавское СБУ как и украинское тоже под завязку забито российскими шпионами. У нас даже "главный лейтенант" Бакланов россиянин а семейство его всё российские граждане и даже с паспортами страны агрессора. Ермак это тоже россиянин и агент спецслужб России с псевдонимом "Козырь" да и само семейство Зеленских далеко не украинцы и с довольно мутными биографиями,папа например это убеждённый совок якобы бывший милиционером как и дед но скорее всего НКВДисты а это КГБ где бывших не бывает.
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18.06.2021 15:05 Відповісти
4 апреля похитили человека - это уже доказанный факт (по крайней мере, со стороны Молдовы), прошло уже 2,5 месяца, Чауса где-то держат в заложниках, скрывают от семьи, правосудия, заставляют говорить на камеру заказные тексты. А что дальше, это же не может продолжаться вечно?! Помню один политолог сказал, что когда ему нечего сказать, Зеленский предпочитает молчать.
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18.06.2021 15:07 Відповісти
А что тут говорить. Порошок выкрал чауса , шоб тот не сдал все его шобло с поторохами ЕСное.
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18.06.2021 15:18 Відповісти
Ніхто цього Чауса не викрадав. Чаус заплатив молдаванам (зі щедро "наколядованого") і отримав т.з. "тимчасовий притулок". Коли добряче припекло (почали цікавитися, чого не ділиться) - заплатив молдаванам ще раз (а, може і не раз...), щоб не шукали, зробив документи і сам себе "викрав".
Молдавани обіср.лись по вуха і заскавчали одні (ті, що не отримали бабла від Чауса) на других (тих, котрим "перепало" з "наколядованого"...). А потім всі разом почали валити на Україну по принципу - запхав руку до чужої кишені, волаючи "тримай злодія!".
PS А Чаус сидить собі десь в Іспанії (чи в Румунії, чи в Італії, чи в Турції...) з молдавським "аусвайсом" на якогось "ЧАУСеску", і мастурбує на карту Молдавії і України, примовляючи - (вибачте) - "*** вам - *** нам"
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18.06.2021 20:22 Відповісти
 
 