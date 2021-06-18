Рада розпочала розгляд ключового для судової реформи законопроєкту - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - "слуга народу" Костін

Верховна Рада розпочала розгляд ключового для судової реформи законопроєкту - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Про це журналістам повідомив нардеп "СН", глава парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, мета законопроєкту - відновлення роботи ВККС за принципами конкурсного відбору.

Попередня модель роботи ВККС будувалася на квотному принципі.

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"На нашу думку, застосування конкурсної моделі дозволить обрати найкращих фахівців, які формуватимуть судову систему України. Ми знаємо, що зараз є великий дефіцит суддів - понад 2 тисячі вакансій. А це означає, що доступ громадян до правосуддя не такий, яким має бути. Крім того, нова ВККС має завершити оцінювання приблизно 2 тисяч чинних суддів, а це також інструмент очищення судової системи", - зазначив він.

Костін уточнив, що Комітет підготував до другого читання проєкт, який передбачає, що конкурсна комісія буде створена за допомогою міжнародних партнерів, які працюють з Україною у сфері боротьби з корупцією та реформи правової системи.

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"Ця конкурсна комісія ухвалюватиме рішення, і це позиція "Слуги народу". Ми маємо ухвалювати рішення з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Це передбачає вирішальну роль наших партнерів під час ухвалення рішень", - додав він.