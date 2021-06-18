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ВР (11782) судова реформа (1176) ВККСУ (437) Костін (189)

Рада розпочала розгляд ключового для судової реформи законопроєкту - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - "слуга народу" Костін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада розпочала розгляд ключового для судової реформи законопроєкту - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, -

Верховна Рада розпочала розгляд ключового для судової реформи законопроєкту - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Про це журналістам повідомив нардеп "СН", глава парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, мета законопроєкту - відновлення роботи ВККС за принципами конкурсного відбору.

Попередня модель роботи ВККС будувалася на квотному принципі.

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"На нашу думку, застосування конкурсної моделі дозволить обрати найкращих фахівців, які формуватимуть судову систему України. Ми знаємо, що зараз є великий дефіцит суддів - понад 2 тисячі вакансій. А це означає, що доступ громадян до правосуддя не такий, яким має бути. Крім того, нова ВККС має завершити оцінювання приблизно 2 тисяч чинних суддів, а це також інструмент очищення судової системи", - зазначив він.

Костін уточнив, що Комітет підготував до другого читання проєкт, який передбачає, що конкурсна комісія буде створена за допомогою міжнародних партнерів, які працюють з Україною у сфері боротьби з корупцією та реформи правової системи.

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"Ця конкурсна комісія ухвалюватиме рішення, і це позиція "Слуги народу". Ми маємо ухвалювати рішення з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Це передбачає вирішальну роль наших партнерів під час ухвалення рішень", - додав він.

Автор: Наталя Джума
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зебилы - а вы тута писали шо петя провел реформы судебную - а получается п факту шо нет - врали вы однако - ну я не удивлён)))))
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18.06.2021 14:28 Відповісти
ОАСК безпідставно невмотивовано зупинив припис НАЗК про незаконність звільнення Коболєва з посади голови Нафтогазу і призначення новим керівникм Вітренка. А преЗЕдент подав законопроект про реформування ОАСК лише в квітні 2021 року, з запізненням на два роки, як мав це зробити. Тим часом, профільний комітет ВР (голова - слуга урода Костін) цей проект не розглядають. Отака судова реформа Зе наяву.
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18.06.2021 14:39 Відповісти
Заценим силу судейской мафии. Смотрим.
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18.06.2021 14:53 Відповісти
А для чого це робити зразу - це паливо. Рада розпочала розгляд ключового для судової реформи законопроєкту - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - "слуга народу" Костін - Цензор.НЕТ 2666 Можна потім "по-тихому" протянути якихось два-три непримітних "уточнюючих" законів, якими й "похоронити" цей. Ось як з мовою було недавно.
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18.06.2021 17:03 Відповісти
Ну да.

Рыги Портнов и Вовк будут рулить квалификационной комиссией. Охренеть-реформа!!!
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18.06.2021 19:16 Відповісти
 
 