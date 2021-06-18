Рада розпочала розгляд ключового для судової реформи законопроєкту - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - "слуга народу" Костін
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Верховна Рада розпочала розгляд ключового для судової реформи законопроєкту - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
Про це журналістам повідомив нардеп "СН", глава парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, мета законопроєкту - відновлення роботи ВККС за принципами конкурсного відбору.
Попередня модель роботи ВККС будувалася на квотному принципі.
"На нашу думку, застосування конкурсної моделі дозволить обрати найкращих фахівців, які формуватимуть судову систему України. Ми знаємо, що зараз є великий дефіцит суддів - понад 2 тисячі вакансій. А це означає, що доступ громадян до правосуддя не такий, яким має бути. Крім того, нова ВККС має завершити оцінювання приблизно 2 тисяч чинних суддів, а це також інструмент очищення судової системи", - зазначив він.
Костін уточнив, що Комітет підготував до другого читання проєкт, який передбачає, що конкурсна комісія буде створена за допомогою міжнародних партнерів, які працюють з Україною у сфері боротьби з корупцією та реформи правової системи.
"Ця конкурсна комісія ухвалюватиме рішення, і це позиція "Слуги народу". Ми маємо ухвалювати рішення з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Це передбачає вирішальну роль наших партнерів під час ухвалення рішень", - додав він.
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