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Новини Політика України
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Зеленський (17531) петиція (262) Центр протидії корупції (227) Офіс Президента (1752) Татаров Олег (358)

Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК

Петиція на сайті Офісу Президента про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Є 25 000 голосів за відставку Татарова. Дякуємо всім, хто підписав. Всім, хто допомагав поширювати інфу про петицію. Всім, хто переконував родичів та знайомих. Ви всі молодці. Тепер слово за Зеленським. Татарова геть!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів усю систему державної кібербезпеки: ФСБшні хакери в щасливому очікуванні, - Шабунін

На сайті Офісу Президента зазначається, що петиція про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала 25 034 голоси.

Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК 01
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК 02
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК 03

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова.

Посилання на петицію ТУТ.

Посилання на відеоінструкцію щодо підписання петиції ТУТ.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Мы ведь тоже пошутить можем. Как в 2013-2014 гг.
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18.06.2021 14:52
+25
Вы забыли, как на прошлую петицию об увольнениях Зе-нарик ответил?
"Они (народ) просто пошутили!"
Вот и весь его ответ.
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18.06.2021 14:39
+22
Бубе некогда всякие петиции рассматривать! Он весь в мечтах *уйлу в очко заглянуть. Да и д'ерьмак не разрешает.
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18.06.2021 14:42
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Вы забыли, как на прошлую петицию об увольнениях Зе-нарик ответил?
"Они (народ) просто пошутили!"
Вот и весь его ответ.
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18.06.2021 14:39 Відповісти
Мы ведь тоже пошутить можем. Как в 2013-2014 гг.
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18.06.2021 14:52 Відповісти
Поздно, батенька, уже закомпосировали. За бубочку рубаху рвут 30 процентов олигофренов, они Галабаротьку в обиду не дадут!
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18.06.2021 14:57 Відповісти
Вони свою жопу від дивана, навіть під загрозою смерті, не відірвуть. За даними статистики, в Помаранчевій революції прийняло участь 8% населення, в Революції гідность 11%, та що олігофрени до уваги не беруться, вони стадо, куди їх погонять - туди вони і підуть.
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18.06.2021 15:19 Відповісти
Главное - потом уметь воспользоваться результатами революции, а не протупить их, как уже становится традицией. Отсюда, как минимум, следующие после революции выборы - лет через 40, как у Пиночета.
Только тогда сможем и Майдан отстоять и рванувшим на "халяву" рашистам, морды порвать.
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18.06.2021 17:10 Відповісти
То статистика....
Я ЛИЧНО два раза видел миллион человек в Киеве в помараныевые времена, а в 2014 больше 300-400 тысяч не наблюдал....
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19.06.2021 11:41 Відповісти
Главная проблема шимпанЗЕ в том, что его электорат - быдло. Поэтому мы никогда не увидим многотысячных митингов в подержку мародеров квартала95. Об этом кстати знает и сам зелупа, поэтому он окружил себя продажными мудаками типа татарова, а мусора и судьи сейчас творят что хотят за наш счет.
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18.06.2021 15:39 Відповісти
А чи всі прийдуть на вибори,той раз була ейфорія своєї великої значущості для маленьких людей з іще меншими мізками.
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18.06.2021 16:12 Відповісти
Нет У БУРАТИНЫ 🤢🤡🤥НИКАКИХ 30 % - это ЗАКАЗУХА , ПРОПЛАЧЕННАЯ ПАПИКОМ
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18.06.2021 16:47 Відповісти
За овоча теж рвали, і де той овоч?
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18.06.2021 16:53 Відповісти


Хатуль Мадан@UA_CIbercat_4 ч

Ви собі уявляєте рівень піздецю і "цифровий підпис" про згоду власника житла при реєстрації, наприклад? Не кажучи про більш ласі теми?
А я, бляха, волаю саме про це і подібне цьому.

І тут ніяка "почеркознавча експертиза" не допоможе... ви ніхя не зможете довести, шо отой підпис під договором іпотеки - не ваш, бо зчитана з дії за допомогою куар-коду копія ніхя не копія, бо жижиталізатори прирівняли її до оригіналу... І вона лишається у того, хто зчитав.

І це тільки маленька частинка безодні хаосу...
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18.06.2021 19:07 Відповісти
Аваков виростив вже "новий беркут", і тому залишаєтся при владі при будь-якому президенті... (((
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18.06.2021 22:08 Відповісти
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5246
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18.06.2021 14:41 Відповісти
Бубе некогда всякие петиции рассматривать! Он весь в мечтах *уйлу в очко заглянуть. Да и д'ерьмак не разрешает.
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18.06.2021 14:42 Відповісти
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК - Цензор.НЕТ 629
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18.06.2021 14:43 Відповісти
МЫ ВАМ (БЫДЛО) - от ЕВРЕВ И ВЛАСТИ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ.... примерно таков ответ будет... от еврейского "мальчика с писюном- Вавки Кривожопинского"...(политическая сатира фигура речи.. метафора...аллегория сарказм гипербола идиома неологизм игра слов)
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18.06.2021 14:45 Відповісти
Грядёт замена одного мудака на другого. В этой стране только так.
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18.06.2021 14:54 Відповісти
и на кого тебя поменяют? Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 51
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19.06.2021 10:39 Відповісти
О, высунулся хер. Это ты, убогий, решил, что что-то остроумное сказал? Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5079
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19.06.2021 10:49 Відповісти
слово зиленского в голове каломойского.
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18.06.2021 14:57 Відповісти
Звільнять коли НАБУ доведе у суді вину Татарова і отримає вирок, який набрав законної сили.
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18.06.2021 15:03 Відповісти
Клавиша, не скиглы
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18.06.2021 15:24 Відповісти
Так уже довели в суде вину татарова, но бенедиктова слила дело.
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18.06.2021 15:40 Відповісти
Шабуня, щось ти зі смєтунами замріявся. Тепер ні т, ні твої смєтуни ніякого чиновника-корупціонера дістати не зможете. "С Дона вілячі нєт" - говорили казакі.
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18.06.2021 15:04 Відповісти
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5763
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18.06.2021 15:06 Відповісти
я всех ненавижу, но извините - была тоже петиция про зброю - и что ответили?
не на часі
так *******, почти в любой стране петицианты бы приехали к тому кто их обосрал и сказали - Ану сюди, скотиняка Пожалуйте повторить, мистер
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18.06.2021 15:07 Відповісти
Відповідь Зємуділи: Я Вам нічіво нє должен!
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18.06.2021 15:11 Відповісти
Яка реакція? Янєлох42 ж сказав, відео навіть є, що в нього "немає ніякої реакції на хабарників та зрадників" ...
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18.06.2021 15:12 Відповісти
Та бачив він наші 25 тисяч підписів, звичайно буде рятувати бандита Татарова, бо він його рефффформатор.
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18.06.2021 15:20 Відповісти
Набрала - ну і добре! Беремо попкорн і спостерігаємо. Це перша петиція до бубочки? Ні. Навіть не друга. Яка була реакція на попередні петиції? Правельно, ніякої. А що, якщо на цю петицію, бубочка раптом відреагує? От візьме - та й звільнить Татарова? От тоді і винекне цілий ряд питань...що правда не до бубочки.
Хоча питання є вже сьогодні: - Чому Татаров, і чому саме зараз?
Татаров найбільший коррупціонер? Ні. Там є і крупніші.
Татаров тільки почав роботу в ОП? Також ні. Працяє вже майже рік.
Так ЧОМУ?!!!
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18.06.2021 15:27 Відповісти
ааа при чем тут зеленский???? аааа??? ))))))))))
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 982

....
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18.06.2021 15:27 Відповісти
Та воно зробить вигляд, що петиції не було.
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18.06.2021 15:42 Відповісти
Как реагировать на требования 0,06% населения Украины это личное дело Президента.....
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18.06.2021 16:08 Відповісти
Клавиша, вы там своему *********** жопу еще окончательно не зализали, посрать самостоятельно еще может?
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18.06.2021 16:23 Відповісти
На Законы гадят!
А на петиции им ...
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18.06.2021 16:19 Відповісти
Слово Зеленського: А ви знаєте, той клятий Порошенко, у-у-у...
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18.06.2021 16:30 Відповісти
И самое хамское, что на эту петицию ПРОСТО НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ РЕАКЦИИ!!! НИ-КА-КОЙ! Хоть об стенку головой бейся. Ну и *****! Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9885
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18.06.2021 16:51 Відповісти
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2375
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт, він ще і
корупціонер бо прикриває своїх поплічників бандитів -злодіїв,
і нахабно і підступно сміється над суверенною Україною
( для нього вона повія) і Українським народом!
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18.06.2021 16:54 Відповісти
А оно порношут , дающий и спереди и сзади , клянчащий у всех : дайте , дайте !
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18.06.2021 17:02 Відповісти
Оно 🤢🤡под ним ходит , а назначают всех пи… в Кремле , через д'Ермака
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18.06.2021 16:59 Відповісти
Уже 25374
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18.06.2021 18:17 Відповісти
как там ЗЕбеня ответил на петиции за увольнение дЕрмака, когда она набрала 25 тыс? если не ошибаюсь, то примерно так: "руководитель офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий президента Украины и освобождается от должности президентом Украины". и все. понимай как хочешь, но дЕрмак на месте. с татаром будет то же самое. засуньте, мол, себе эти петиции пониже спины, меня татарин вполне устраивает.
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18.06.2021 18:28 Відповісти
Зе всё и все устраивают, но вот беда в том, что народ всё это не устраивает, а это самое главное и важное. Так что, до сраки всё то, что устраивает зеленского.
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18.06.2021 18:45 Відповісти
"что народ всё это не устраивает"- а у чому це виражаеться...- невдоволення...
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18.06.2021 19:55 Відповісти
по картинке - сволочь видать редкая
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18.06.2021 21:31 Відповісти
Тю.. я навіть не став ставити підпис... Зе-біл в черговий раз влаштує вам "95ий квартал", або може піструном по губах збацать!
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18.06.2021 22:06 Відповісти
ну трудоустроят замом ермака..... делофф
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19.06.2021 10:45 Відповісти
 
 