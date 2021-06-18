Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК
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Петиція на сайті Офісу Президента про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.
Про це повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.
"Є 25 000 голосів за відставку Татарова. Дякуємо всім, хто підписав. Всім, хто допомагав поширювати інфу про петицію. Всім, хто переконував родичів та знайомих. Ви всі молодці. Тепер слово за Зеленським. Татарова геть!" - йдеться в повідомленні.
На сайті Офісу Президента зазначається, що петиція про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала 25 034 голоси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова.
Посилання на петицію ТУТ.
Посилання на відеоінструкцію щодо підписання петиції ТУТ.
Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".
24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн.
30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.
Будь ласка, зачекайте...
"Они (народ) просто пошутили!"
Вот и весь его ответ.
Только тогда сможем и Майдан отстоять и рванувшим на "халяву" рашистам, морды порвать.
Я ЛИЧНО два раза видел миллион человек в Киеве в помараныевые времена, а в 2014 больше 300-400 тысяч не наблюдал....
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_4 ч
Ви собі уявляєте рівень піздецю і "цифровий підпис" про згоду власника житла при реєстрації, наприклад? Не кажучи про більш ласі теми?
А я, бляха, волаю саме про це і подібне цьому.
І тут ніяка "почеркознавча експертиза" не допоможе... ви ніхя не зможете довести, шо отой підпис під договором іпотеки - не ваш, бо зчитана з дії за допомогою куар-коду копія ніхя не копія, бо жижиталізатори прирівняли її до оригіналу... І вона лишається у того, хто зчитав.
І це тільки маленька частинка безодні хаосу...
не на часі
так *******, почти в любой стране петицианты бы приехали к тому кто их обосрал и сказали -
Ану сюди, скотинякаПожалуйте повторить, мистер
Хоча питання є вже сьогодні: - Чому Татаров, і чому саме зараз?
Татаров найбільший коррупціонер? Ні. Там є і крупніші.
Татаров тільки почав роботу в ОП? Також ні. Працяє вже майже рік.
Так ЧОМУ?!!!
....
А на петиции им ...
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт, він ще і
корупціонер бо прикриває своїх поплічників бандитів -злодіїв,
і нахабно і підступно сміється над суверенною Україною
( для нього вона повія) і Українським народом!