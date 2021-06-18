17 червня в Києві вакцинували рекордну кількість громадян - 13 946 осіб, - КМДА
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Протягом 17 червня в цілому в столиці вакцинували 13 946 осіб. Це рекордний результат за всю кампанію з вакцинації.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної мерії.
За його словами, вчора в Центрі вакцинації від COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 1 886 осіб.
"У Центрі спочатку працювали 15 вакцинальних бригад. Проте містяни приходили не на свій час або нехтували можливістю записатися і цим створювали чергу. Тож Департамент охорони здоров’я міста Києва оперативно збільшив кількість бригад до 21. Центр вакцинації працюватиме і завтра, 19 червня, до 14:00. Для того, щоб вакцинуватися у Центрі, потрібно бути зареєстрованим у додатку "Дія", бажано підписати декларацію з сімейним лікарем – це значно скоротить час, який ви витратите на вакцинацію. Вакцинуватися можна буде в порядку "живої" черги", – зауважив Микола Поворозник.
Він також розповів, що щеплювали вчора мешканців столиці, які зареєстровані у "Дії" або внесені до листків очікування комунальних закладів охорони здоров’я у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Їх попередньо запрошували на вакцинацію сімейні лікарі. У таких пунктах вакциновано 3716 людей.
"Ми продовжуємо вакцинувати і працівників освітньої галузі. За вчора їх щепили – 1633. Також учора вакцинувалися 2146 медичних працівників. Продовжується і вакцинація соціальних працівників, учасників ООС та інших", – написав Микола Поворозник.
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Всё просто! ПРОВЕРЕНО! Не ждите очереди через ДИЯ, просто позвоните своему семейному врачу и узнайте где можно вакцинироваться. Оказывается Короновака в Киеве полно! Без ДИЯ и без МВЦ.
Я и мои знакомые просто позвонили семейному и вакцинировались без очередей в местных поликлиниках в своих районах.
Я не понимаю, зачем разводят панику с этой ДИЯ. В Киеве всё есть, просто надо позвонить. Да, недоработка Минздравоохранения - непонятно почему так и не заявят: "Люди, всё есть, вакцина есть! Звоните семейному и идите прививаться!".
тому дія не працювала не тому, що на неї ніхто не дивився-забули, а просто не було сенсу туди заглядати, бо там 5 група остання за планом вакцинуваня - робочий люд. а тепер вакцина є і прийшла черга на робочий люд, а ту вже хто як запишеться.
Нужно просто позвонить семейному и узнать в какой местной районной поликлинике есть Короновак! Мы так и сделали! И знакомые так же сделали. Мы не льготники - простые рядовые граждане! И сделали свободно прививку в поликлинике без очередей.
Скажу больше! Я узнавал у врачаей! Даже если вы с другого района - вам сделают прививку. Главное, чтоб вы в базе с подпиской на семейного врача были. Неважно какой район.
Зачем киевская власть мурыжит людей? Вакцины полно!!!! Зачем этот МВЦ и это шоу с ДИЯ? Баллы себе зарабатывают?
Почему на каждом столбе не весит объява: "ЛЮДИ! Идите на вакционацию в такую-то и такую-то поликлинику. Вакцина ЕСТЬ!".
а те, що повинна висіти інфа на вулицях "де? і Коли?" - це треба.