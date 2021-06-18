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Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Безкоштовні оселедці, яйця та інші

Попри величезну кількість захворілих і жертв, вакцинація проти COVID-19 йде недостатньо швидкими темпами, тому чиновники багатьох країн світу придумують різні програми мотивації / стимуляції для населення, пропонуючи за щеплення різні "плюшки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині суспільство розділилося на два табори: ті, хто "за" щеплення від коронавірусної інфекції, і ті, хто категорично проти. Поява COVID-19, висока смертність від нього, розгубленість лікарів перший час тільки посилили недовіру населення до медицини, а вже пізніше і до вакцини. Багато хто досі вважає, що вакцина - це погано і згодні доводити це на кожному розі.

Разом з тим, згідно з даними ВООЗ, більшість доводів тих, хто проти вакцинації, не підтверджуються науковими даними і характеризуються як "тривожна і небезпечна помилка". ВООЗ ще в 2019 році оголосила скептичне ставлення (недовіру) до вакцинації однією з десяти головних загроз здоров'ю населення світу.

Зазначимо також, що згідно з дослідженням Центру Разумкова після різкого сплеску летальних випадків від коронавірусу, в травні поточного року кількість противників вакцинації від COVID-19 в Україні зменшилася на 8,5% порівняно з березнем.

Чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їхня частка зростає від 38% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 51% серед тих, кому 60 і більше років). Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19, 59% готові роботи його лише за умови, що воно буде безкоштовним (це більше, ніж у березні, на 7%), 23% з-поміж них готові платити за нього, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою. Чим старші респонденти, тим частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно (частка таких зростає від 49% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 77% серед тих, кому 60 і більше років).

Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, частіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 31% тих, хто не має наміру робити щеплення). Хоча порівняно з березнем частка тих, хто не довіряє вакцині, зменшилася (тоді вона становила 45% тих, хто відмовлявся від щеплення). 30% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 15% — тим, що вже перехворіли на коронавірус, 12% мають медичні протипоказання, 7,5% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Попри заяви лікарів різних інстанцій і лідерів думок про те, що вакцинація від COVID-19 - це єдиний на сьогодні вихід, люди все одно не поспішають вакцинуватися. І самої пропаганди сьогодні недостатньо. Тому багато країн світу вводять різні заходи, щоб заманити людей на вакцинацію: одним пропонують безкоштовну випивку і вечерю в пабі, іншим - безперешкодні подорожі.

Також читайте: 17 червня в Києві вакцинували рекордну кількість громадян - 13 946 осіб, - КМДА

Так, в Нідерландах будуть безкоштовно пропонувати оселедець у центрах вакцинації від коронавірусу всім, хто прийде зробити щеплення, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Перші партії Hollandse nieuwe, або голландського оселедця нового сезону, традиційного делікатесу, розподіляються по центрах вакцинації по всій країні як заохочення для людей.

Перша бочка Hollandse nieuwe - молодого оселедця, спійманого з середини травня, коли її жирність вважається правильною, зазвичай продається з аукціону.

Але цього року, коли аукціон був неможливий через Covid-обмеження, її подарували голові муніципальної служби охорони здоров'я, що організує кампанію вакцинації в країні. Ще більше бочок було відправлено до центрів вакцинації по всій країні, де риба пропонується персоналу і всім, хто приходить на укол.

У Литві, як пишуть Факти, щеплення проти коронавірусу хочуть робити на пляжах для того, щоб зробити більш доступною імунізацію для місцевих жителів

"Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах в Швянтої і Паланзі", - сказала радник глави МОЗ Литви Юстина Алексан.

Греція, в свою чергу, скасувала обмеження для росіян, які пройшли вакцинацію. Ніякого карантину для таких туристів не буде.

Американців залучають на щеплення безкоштовним фастфудом. Мери міст виступають по телебаченню, демонструючи на собі вакцинацію, а потім споживають фастфуд. А губернатор штату Нью-Джерсі в травні обіцяла безкоштовне пиво тим, хто зробить щеплення від коронавірусу. Для цього потрібно всього лише зайти в бар і показати довідку про наявність щеплення. А ось в штатах Арізона і Мічиган за вакцину можна отримати ... марихуану. З такою акцією виступили деякі місцеві магазини, де продається цей товар. Охочим взяти участь повинно бути не менше 21 року.

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У Росії, зокрема в Уфі, розігрували однокімнатну квартиру і 10 модних смартфонів (вартістю до 70 тис. руб.). Для цього в пунктах вакцинації будуть роздавати купони, які необхідно зареєструвати. Москвичі старше 60 років за першу вакцину отримують подарункову карту номіналом в одну тисячу рублів. Жителям Хабаровського краю старше 60 років перед Великоднем пропонували десяток яєць, якщо вони зроблять щеплення від COVID-19.

У Німеччині ті, хто зробили щеплення від COVID-19, отримали можливість повернутися до суспільного життя і можуть користуватися основними правами.

Влада Франції може заборонити користуватися громадським транспортом тим, хто не пройшов вакцинацію від COVID-19. Про це свідчить відповідний законопроєкт. Документ підтримав уряд.

В Індії, де ситуація із захворюванням дуже складна, щепленим жінкам дарують ювелірні прикраси, а чоловікам - побутову техніку.

Уже зараз щеплення від коронавірусу дає можливість подорожувати в деякі країни без обмежень. Так, Сейшельські острови почали пускати туристів з усіх країн за наявності сертифіката про вакцинацію.

У світі триває вакцинація населення проти коронавірусу. Активно цей процес проходить в Ізраїлі, США, Китаї, Великій Британії.

Також читайте: Естонія пожертвує 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам: серед них Україна

Однак не всі країни можуть похвалитися такими ж результатами. В Україні темпи імунізації поки що не на дуже хорошому рівні.

Автор: Анастасія Потіха

Джерело:  По материалам cronos.asia, ЕП, Факты, Фонтанка


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Топ коментарі
+5
у голландців оселедець дуже якісний
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18.06.2021 15:11
+5
Ну так если индейцам удалось втюхать "пандемию" то можно и селедку назвать панацеей, а скоро и бусики из битых пивных бутылок в ход пойдут.
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18.06.2021 15:42
+4
прочитав все это, вацинироваться перехотелось еще больше. Это ненормально, когда за вакцину дают селедку, пиво или яйца. Все больше похоже на какой-то масштабный заговор.
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18.06.2021 19:29
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о, селедкой это кацапов заманивать...
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18.06.2021 15:05 Відповісти
Не путай кацапскую селедку и Hollandse nieuwe. Разница как между жигулями и нормальным автомобилем. Чтоб это понять, нужно попробовать.
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18.06.2021 15:34 Відповісти
ты видно не понял смысла...
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18.06.2021 15:45 Відповісти
Кормить кацапов Hollandse nieuwe - это как... даже подходящего примера не могу привести. Я б лучше "выбросил в пропасть".
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18.06.2021 15:46 Відповісти
у голландців оселедець дуже якісний
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18.06.2021 15:11 Відповісти
блин...так селедки захотелось))))
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18.06.2021 15:17 Відповісти
Это безумно вкусно:

Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6024
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18.06.2021 15:37 Відповісти
Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9077
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18.06.2021 15:45 Відповісти
пилять.. я третий месяц жду своей очереди , после записи... и все никак... пришлось договариваться по знакомству, что бы сделали... будет быстрее выходит... пилять, даже элементарные прививки сделать властьимущие не способны, о чем можно дальше то говорить!? о каком строительстве государства!? НЕ СМЕШИТЕ МОИ ТАПОЧКИ называется...
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18.06.2021 15:13 Відповісти
не знаю, в нас в газеті написали що є вакцина, приходьте за адресою. Приходиш, заповнюєш анкету і тебе в тут же колять.
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18.06.2021 15:25 Відповісти
у нас нет... я вам честно говорю, записался через "дию" месяца три назад, и тишина!
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18.06.2021 15:30 Відповісти
Не сиди на ж0пе и не жди! У меня знакомые так делали: ждали через ДИЯ. А я им сказал: звоните семейному, он скажет где вакцинироваться. Я вакцинировался и вся семья без очередей и без ДИЯ. В районной поликлинике!
Знакомые меня послушали и тоже позвонили и им сказали: приходите и ставьте прививку в такой-то районной поликлинике!
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18.06.2021 15:35 Відповісти
ок спс. уже договорился пару дней назад, на след неделе буду делать.. ребенку сегодня уже сделал
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18.06.2021 15:39 Відповісти
Про что я и говорю! "Нельзя ждать милости от природы", а надо самим звонить и всё узнавать. казалось бы - вакцина есть, но мерии почему-то сложно объявить о том, что люди должны сами звонить и не ждать и идти спокойно себе вакцинироваться!
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18.06.2021 16:15 Відповісти
А если на твоём районе нет вакцины, то узнай где есть, в какой поликлинике и иди ставь. Я узнавал: не важно с какого ты района, главное что договор есть с семейным врачем и ты есть в базе.
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18.06.2021 15:36 Відповісти
в мене батькам зробили навіть без договору.
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18.06.2021 18:06 Відповісти
Чим? Китайським шмурдяком?🙄
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18.06.2021 15:34 Відповісти
Этот "шмурдяк" по крайней мере сделан по классической технологии, по которой делают и делали все вакцины. И главная задача этого "шмурдяка" в том, чтобы если ты даже и заразишься, то не попал под аппарат ИВЛ, а перенёс болезнь на ногах.

Но ты можешь и дальше ждать пфайзер или модерну, сделанные пусть и известными фирмами, но на коленке и впопыхах по малоизученным современным технологиям и рисковать здоровьем рискуя заразиться.

Никто не мешает тебе вначале поставить "шмурдяк" и уберечься хотя бы от тяжёлых последствий болезни, а потом, через время, уже и пфайзер тобой любимый поставить.
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18.06.2021 16:13 Відповісти
а китайцы значит сделали не на "коленке и впопыхах по малоизученным современным технологиям"??? Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 340 ))) я тащусь))
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18.06.2021 19:26 Відповісти
коронавак або пфайзер
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18.06.2021 18:05 Відповісти
"В Украине темпы вакцинации пока-что не на очень хорошем уровне" - з якої паралельної реальності такі оцінки?
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18.06.2021 15:21 Відповісти
В Польщі всі, хто пройшов вакцинацію, можуть прийняти участь в лотереї з десятками тисяч виграшів. Тут і страховки, і автомобіль, і сотні чи навіть тисячі електросамокатів, багато грошових призів, включаючи мільйон злотих. І це не зважаючи на те, що на момент оголошення про проведення лотереї вакцинованих було майже 8 мільйонів. Звичайно, безплатно вакцинують всіх, хто має дозвіл на легальне перебування в країні. Тобто, приїхати, безплатно вколотись і поїхати назад не вийде.
Той, хто зараз в Польщі і розраховує на мільйон злотих - забудьте, він мій! 😠
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18.06.2021 15:23 Відповісти
ЛЮДИ!
Всё просто! ПРОВЕРЕНО! Не ждите очереди через ДИЯ, просто позвоните своему семейному врачу и узнайте где можно вакцинироваться. Оказывается Короновака в Киеве полно! Без ДИЯ и без МВЦ.
Я и мои знакомые просто позвонили семейному и вакцинировались без очередей в местных поликлиниках в своих районах.
Я не понимаю, зачем разводят панику с этой ДИЯ. В Киеве всё есть, просто надо позвонить. Да, недоработка Минздравоохранения - непонятно почему так и не заявят: "Люди, всё есть, вакцина есть! Звоните семейному и идите прививаться!".
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18.06.2021 15:25 Відповісти
Справедливости ради, вокруг этого вируса сколько всяких слухов, домыслов и непоняток, что возникновение миллиона теорий заговоров совсем не удивляет. Медицинским чинушам, вместо раздачи бесплатной следки, нужно было просто день и ночь проводить разьяснительную работу с населением.
Потому что даже сейчас, через год после начала эпидемии, так и нет внятной картины как же этот вирус действует, как распространяеться, какие у него симптомы и как от него защищаться. Вместо этого идиоты вводят комендантский час, хотя ночью все люди и так спят, запрещают пробежки в парках, обязывают носить маски, при этом не контролируя качество этих самых масок, и делают миллион других идиотских глупостей.
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18.06.2021 15:29 Відповісти
А шо скаже "чемпіон міра по борьбє с коронавірусом"?
Гундосік буде?)))
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18.06.2021 15:30 Відповісти
Ребята, я реально всех призываю сделать вакцинцу! Она есть в Киеве и её полно! Даже под Киевом!
Нужно просто позвонить семейному и узнать в какой местной районной поликлинике есть Короновак! Мы так и сделали! И знакомые так же сделали. Мы не льготники - простые рядовые граждане! И сделали свободно прививку в поликлинике без очередей.

Скажу больше! Я узнавал у врачаей! Даже если вы с другого района - вам сделают прививку. Главное, чтоб вы в базе с подпиской на семейного врача были. Неважно какой район.

Зачем киевская власть мурыжит людей? Вакцины полно!!!! Зачем этот МВЦ и это шоу с ДИЯ? Баллы себе зарабатывают?

Почему на каждом столбе не весит объява: "ЛЮДИ! Идите на вакционацию в такую-то и такую-то поликлинику. Вакцина ЕСТЬ!".
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18.06.2021 15:32 Відповісти
Я тебя призываю выпить яду. Хотя ты, наверное, УЖЕ.
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18.06.2021 16:13 Відповісти
А ты уже ширанулся в своей Гермашке Пфайзером?
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18.06.2021 16:16 Відповісти
Нет, конечно. Никакая вакцина нахрен не нужна от ОРВИ. Надо заниматься своим здоровьем, вести здоровый образ жизни и не забывать о профилактике. А не бухать и жрать говнофастфуд, надеясь, что вакцина спасет Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8405
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18.06.2021 16:48 Відповісти
А... так ты по заветам Кивы действуешь? Банька, водочка... Понятно. )))
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18.06.2021 16:49 Відповісти
Водочка, как и весь алкоголь, с понятием "здоровый образ жизни" несовместима. Дурачок.
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18.06.2021 16:50 Відповісти
Да какой там у тебя здоровый образ жизни? Судя по быстрым ответам из Гермашки ты сидишь на еврейском пособии и шнапс кушаешь.
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18.06.2021 16:51 Відповісти
Твое субъективное некомпетентное полудурочное мнение никому неинтересно Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8651
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18.06.2021 16:52 Відповісти
И именно поэтому ты, пейсатый, навернув очередной стакан шнапса и закусив мацой, так быстро мне ответил. ))))
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18.06.2021 16:54 Відповісти
А ты, как истинный потомок бабы Ванги, картишки раскидал и это все увидел? Пальцем в небо (жопу), недоразвитый Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5361
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18.06.2021 16:56 Відповісти
Ну так если индейцам удалось втюхать "пандемию" то можно и селедку назвать панацеей, а скоро и бусики из битых пивных бутылок в ход пойдут.
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18.06.2021 15:42 Відповісти
воз- ты бестолковое большое заблуждение уже двадцать лет Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5175
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18.06.2021 15:42 Відповісти
Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3524
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18.06.2021 16:14 Відповісти
Нам это не грозит плюшки пихать в рот вакцинации нет в обласных центрах и то не во всех по селам где нет даже медпункта и зеленки люди на вакцинацию гавкают дно ***** несусветное
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18.06.2021 16:33 Відповісти
Если очень надо - едьте в большой город! Там вакцинируют 100%. Только нужно, чтоб вы были в базе у семейного врача (неважного с какого вы города или района).
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18.06.2021 16:50 Відповісти
Всему свое время, всех завакцинируют.
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18.06.2021 18:39 Відповісти
прочитав все это, вацинироваться перехотелось еще больше. Это ненормально, когда за вакцину дают селедку, пиво или яйца. Все больше похоже на какой-то масштабный заговор.
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18.06.2021 19:29 Відповісти
Все больше похоже на какой-то масштабный заговор.

Ну так вы правильно думаете.))
Прочтите это.
В 2010 году создан сценарий пандемии

А потом прослушайте вот это видео,самое главное с 1.30 минуты https://www.facebook.com/100000934611349/videos/5861890413852054
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18.06.2021 22:01 Відповісти
Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1504 Яка "турбота" про =здоров*я= населення.
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18.06.2021 21:10 Відповісти
Щоб властьімущі так турбувались про здоров"я підданих? НЕ ВІРЮ!
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18.06.2021 21:50 Відповісти
Якась фуйня.Людей зовсім тримають за худобу.
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18.06.2021 21:58 Відповісти
Так бiльшiсть i веде себе як худоба,добровiльно iде колотися.
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18.06.2021 22:03 Відповісти
 
 