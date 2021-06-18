Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19

Попри величезну кількість захворілих і жертв, вакцинація проти COVID-19 йде недостатньо швидкими темпами, тому чиновники багатьох країн світу придумують різні програми мотивації / стимуляції для населення, пропонуючи за щеплення різні "плюшки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині суспільство розділилося на два табори: ті, хто "за" щеплення від коронавірусної інфекції, і ті, хто категорично проти. Поява COVID-19, висока смертність від нього, розгубленість лікарів перший час тільки посилили недовіру населення до медицини, а вже пізніше і до вакцини. Багато хто досі вважає, що вакцина - це погано і згодні доводити це на кожному розі.

Разом з тим, згідно з даними ВООЗ, більшість доводів тих, хто проти вакцинації, не підтверджуються науковими даними і характеризуються як "тривожна і небезпечна помилка". ВООЗ ще в 2019 році оголосила скептичне ставлення (недовіру) до вакцинації однією з десяти головних загроз здоров'ю населення світу.

Зазначимо також, що згідно з дослідженням Центру Разумкова після різкого сплеску летальних випадків від коронавірусу, в травні поточного року кількість противників вакцинації від COVID-19 в Україні зменшилася на 8,5% порівняно з березнем.

Чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їхня частка зростає від 38% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 51% серед тих, кому 60 і більше років). Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19, 59% готові роботи його лише за умови, що воно буде безкоштовним (це більше, ніж у березні, на 7%), 23% з-поміж них готові платити за нього, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою. Чим старші респонденти, тим частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно (частка таких зростає від 49% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 77% серед тих, кому 60 і більше років).

Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, частіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 31% тих, хто не має наміру робити щеплення). Хоча порівняно з березнем частка тих, хто не довіряє вакцині, зменшилася (тоді вона становила 45% тих, хто відмовлявся від щеплення). 30% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 15% — тим, що вже перехворіли на коронавірус, 12% мають медичні протипоказання, 7,5% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Попри заяви лікарів різних інстанцій і лідерів думок про те, що вакцинація від COVID-19 - це єдиний на сьогодні вихід, люди все одно не поспішають вакцинуватися. І самої пропаганди сьогодні недостатньо. Тому багато країн світу вводять різні заходи, щоб заманити людей на вакцинацію: одним пропонують безкоштовну випивку і вечерю в пабі, іншим - безперешкодні подорожі.

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Так, в Нідерландах будуть безкоштовно пропонувати оселедець у центрах вакцинації від коронавірусу всім, хто прийде зробити щеплення, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Перші партії Hollandse nieuwe, або голландського оселедця нового сезону, традиційного делікатесу, розподіляються по центрах вакцинації по всій країні як заохочення для людей.

Перша бочка Hollandse nieuwe - молодого оселедця, спійманого з середини травня, коли її жирність вважається правильною, зазвичай продається з аукціону.

Але цього року, коли аукціон був неможливий через Covid-обмеження, її подарували голові муніципальної служби охорони здоров'я, що організує кампанію вакцинації в країні. Ще більше бочок було відправлено до центрів вакцинації по всій країні, де риба пропонується персоналу і всім, хто приходить на укол.

У Литві, як пишуть Факти, щеплення проти коронавірусу хочуть робити на пляжах для того, щоб зробити більш доступною імунізацію для місцевих жителів

"Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах в Швянтої і Паланзі", - сказала радник глави МОЗ Литви Юстина Алексан.

Греція, в свою чергу, скасувала обмеження для росіян, які пройшли вакцинацію. Ніякого карантину для таких туристів не буде.

Американців залучають на щеплення безкоштовним фастфудом. Мери міст виступають по телебаченню, демонструючи на собі вакцинацію, а потім споживають фастфуд. А губернатор штату Нью-Джерсі в травні обіцяла безкоштовне пиво тим, хто зробить щеплення від коронавірусу. Для цього потрібно всього лише зайти в бар і показати довідку про наявність щеплення. А ось в штатах Арізона і Мічиган за вакцину можна отримати ... марихуану. З такою акцією виступили деякі місцеві магазини, де продається цей товар. Охочим взяти участь повинно бути не менше 21 року.

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У Росії, зокрема в Уфі, розігрували однокімнатну квартиру і 10 модних смартфонів (вартістю до 70 тис. руб.). Для цього в пунктах вакцинації будуть роздавати купони, які необхідно зареєструвати. Москвичі старше 60 років за першу вакцину отримують подарункову карту номіналом в одну тисячу рублів. Жителям Хабаровського краю старше 60 років перед Великоднем пропонували десяток яєць, якщо вони зроблять щеплення від COVID-19.

У Німеччині ті, хто зробили щеплення від COVID-19, отримали можливість повернутися до суспільного життя і можуть користуватися основними правами.

Влада Франції може заборонити користуватися громадським транспортом тим, хто не пройшов вакцинацію від COVID-19. Про це свідчить відповідний законопроєкт. Документ підтримав уряд.

В Індії, де ситуація із захворюванням дуже складна, щепленим жінкам дарують ювелірні прикраси, а чоловікам - побутову техніку.

Уже зараз щеплення від коронавірусу дає можливість подорожувати в деякі країни без обмежень. Так, Сейшельські острови почали пускати туристів з усіх країн за наявності сертифіката про вакцинацію.

У світі триває вакцинація населення проти коронавірусу. Активно цей процес проходить в Ізраїлі, США, Китаї, Великій Британії.

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Однак не всі країни можуть похвалитися такими ж результатами. В Україні темпи імунізації поки що не на дуже хорошому рівні.