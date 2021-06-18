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Новини Політика України
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Україна отримає гроші за транзит навіть у разі добудови "Північного потоку-2", - глава НАК "Нафтогаз"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна отримає гроші за транзит навіть у разі добудови

В умовах, навіть якщо транзиту не буде.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Право на владу".

За його словами, було підписано контракт із гарантією "качай або плати". "Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде територією України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом має отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.

4 червня президент РФ Володимир Путін заявив про завершення укладання першої нитки трубопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі. 8 червня голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко провів низку ділових зустрічей з американськими сенаторами у Вашингтоні у спробі їх переконати запровадити нові санкції США проти газопроводу.

В інтерв'ю агентству Bloomberg Вітренко повідомив, що на цей момент на розгляді Конгресу США перебуває проєкт закону про додаткові обмеження проти проєкту. Як повідомив сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, Україна розробила кілька напрямів протистояння російському газопроводу "Північний потік-2". Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова піти у Стокгольмський арбітраж, якщо Росія зупинить транзит газу через Україну в разі реалізації "Північного потоку-2". Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що Україна може погодитися обговорити компенсацію, якщо їй запропонують переговори.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
як він убогий.. кому і для чого віща - незрозуміло..
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18.06.2021 15:05
+6
Все правильно, але цей контракт чинний до 2024 року, далі Україна не отримуватиме нічого. А шукати вирішення цієї проблеми треба було вже з 2016 року, коли ПП-2 починали будувати. А не кормити обіцянками-цяцянками типу "Росії ніхто не дасть його добудувати, санкціями задавлять" і т.д.
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18.06.2021 15:07
+2
Контракт в студию ! Ну почему нам на уши постоянно вешают бред ?
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18.06.2021 15:09
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як він убогий.. кому і для чого віща - незрозуміло..
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18.06.2021 15:05 Відповісти
Наче чиновник високого рівня, а мізків нуль. Платити кацапія може й повинна, але без транзиту у х^йла розв'язуються руки по захопленню України. І ніякі гейропи й пікнуть. Де стільки дебілів при владі набрали?
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19.06.2021 08:19 Відповісти
Миллиарды - это целых 1,5?
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18.06.2021 15:06 Відповісти
Все правильно, але цей контракт чинний до 2024 року, далі Україна не отримуватиме нічого. А шукати вирішення цієї проблеми треба було вже з 2016 року, коли ПП-2 починали будувати. А не кормити обіцянками-цяцянками типу "Росії ніхто не дасть його добудувати, санкціями задавлять" і т.д.
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18.06.2021 15:07 Відповісти
Всі ПРетензії до *найвеличнішого * та його дружбана Гройсі ..Плюс Коблев тут замішаний .
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18.06.2021 15:09 Відповісти
а ты думаешь, что отримае в 2022 ??? ты ЗЕбил? получили по Стокгольму, потому что как раз с 2016 работали. три года ушло. ты видишь какую то работу ишака и его сброда дегенератов? только скулит чмо на все стороны света.
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18.06.2021 15:15 Відповісти
мета куратора все ближче

Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev· 3 ч

Украина должна получать миллиарды долларов по транзитному контракту, даже если РФ достроит "Северный поток - 2", - Витренко - Цензор.НЕТ 2781Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета.
Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого.
Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.
Це означає, що скоро колапс.
Осінь буде дуже важкою.
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18.06.2021 15:08 Відповісти
восени будемо вішати?
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18.06.2021 15:35 Відповісти
якщо не в змозы посадити олыгарха з конфыскацыэю до сьомого коліна а передвиборчу обяцянку заміняють на посадку дерев... що-ж... на тих деревах і будуть колихатися ворожа twarz
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18.06.2021 15:39 Відповісти
Контракт в студию ! Ну почему нам на уши постоянно вешают бред ?
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18.06.2021 15:09 Відповісти
О. Ще божа роса під'їхала зебам.
Ну а чо. Як війна активна почнеться то не слуги же уроду помирати від куль каців будуть.
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18.06.2021 15:10 Відповісти
Епит колотить.. и єто говорит руководитель предприятия считая победой... мдяя... полній абзац.. вместо того что бы думать, говорить о том как спасти ГТС, сделать прибыльной, он мечтает о платить... чет чую я что обламает рога этому руководителю Германия и Рашка, обговорив определнные "условия"... и останешься ты , рукводитель, с дыркой от бублика , а не с "качай и плати"... Ирод...
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18.06.2021 15:10 Відповісти
Плять,привыкли.Как живут другие страны-без"трубы"?Неймется им транспортировать газ агрессора и оккупанта. Украина получит деньги за транзит даже в случае достройки "Северного потока-2", - глава НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7410
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18.06.2021 15:12 Відповісти
А если там носили шубы то и труба у них была?
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18.06.2021 15:16 Відповісти
проблема, о которой не говорят от страха-вся Украина питается газом из этой трубы, начиная от Харькова, заканчивая западной. вся сеть трубопроводов идет по стране из нее. на границе добавляют то что взяли из хранишь. если газ закрыть, реально по жесткому, не на час или день, то будет пиз@ец, в трубах НОЛЬ.
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18.06.2021 15:19 Відповісти
Саме так. А всі розмови, що як тільки зупиниться транзит - відразу нападе пуйло - дурнуваті страшилки. Насправді буде друга версія операції "прикрути" ( якщо хто пам"ятає), тільки в набагато серйозніших масштабах.
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18.06.2021 21:58 Відповісти
Сергей - вопрос о сдерживании - труба ,а в ней газ - фактор сдерживания - ферштейн?
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18.06.2021 15:22 Відповісти
так и пиши ))
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18.06.2021 15:15 Відповісти
ты это как с индейцем разговариваешь?))
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18.06.2021 15:23 Відповісти
да при чему тут деньги? вернее - деньги вторичны - наличие поставок - это безопасность от вторжения цапов ,в Украину
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18.06.2021 15:14 Відповісти
это заява для зе-халявщиков. в реале бомбы мы получим вместо денег.
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18.06.2021 15:15 Відповісти
Єдине, що зелена шобла робить добре, це сциться в очі, вибачте - бреше! Так, деякий час гроші платити будуть. Чому Вітренко не скаже, доки? А як з гарантією від гарячої війни в межах газопроводу? Адже саме постачання газу, тобто наявність газу в трубопроводі і була такою гарантією? А як із плечем транспортування газу, який контракту Україна для себе? Адже тепер реально доведеться транспортувати і нести затрати. Хто оплатити їх? Зубожілі нарід? А щоробит з руйнуванням газопроводу, яке неминуче почне ься, коли труба буде порожня? Що на це все скаже таварісч Вітренко?
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18.06.2021 15:22 Відповісти
Вітренко пішов шляхом писателя-фантаста з Франції Іва Гандона.
Тобто можна сміливо стверджувати, що вітренко - гандон!
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18.06.2021 15:36 Відповісти
Украина должна получать миллиарды долларов .- Наивным ребёнком убеждает украинцев Витренко .Но воровал и мародёрил выдвиженец Коломойского Витренко не по детски. / Витренко получал (мародёрил) миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов./ Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020.
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18.06.2021 15:39 Відповісти
Будут платить до 2024г.
Но если остановить ГТС, то запустить её будет очень тяжело.
В режиме загрузки 10% себестоимость прокачки ....
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18.06.2021 16:18 Відповісти
Пан Паравоз помітив, що ніхто з влади не хвилюється про припинення транзиту росгазу через ГТС? А це тому, що у планах зелених шпигунів нема України. Вони її прийшли ліквідовувати. А навіщо ліквідованій Україні газ?
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18.06.2021 16:32 Відповісти
Если бы только "зеленые". Это никого из власти или оппозиции не волнует.
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18.06.2021 17:19 Відповісти
Хто, окрім Юлі зібрав 11 тис. ініциативної групи, щоб зібрати 3 млн. підписів за референдум по землі?
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18.06.2021 17:44 Відповісти
Та досить про ту збиту льотчицю. Тошнить.
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19.06.2021 08:24 Відповісти
Це буде нам, як гроші на домовину. Нам нормальна зброя треба. ПП-2 це найперше не якийсь Один мільярд доларів за транзит, це втрата запобіжника від російської агресії. Краще нехай дадуть нам нормальну зброю, щоб ми могли захистити самі-себе. А разом з собою і Європу та Світ від Третьої.
______________
А ще більше нам нормальна влада треба. Тільки з одної митниці Зєля краде мінімум 200млрд. гр. А це 8(вісім) мільярдів доларів. А на Великому Крадівництві скільки Зєля краде? А Трильони доларів хабара за продаж України(ринок землі)? А ***** скільки Зєлє відстьогує за ліквідацію України?
Але нормальна влада це вже справа самих українців. Ніяка Німетчина зі Штатами нам нормальну владу не подарують і не продадуть. Нам треба самим припиняти скиглення, прокидатись, збирати шмарклі з лоба і визначатись з нормальною владою. А потім йти на дострокові.
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18.06.2021 16:29 Відповісти
качай или плати...так вот проблема как раз в том, что газпром может платить, но не качать
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18.06.2021 17:01 Відповісти
Просто з українців роблять тих, хто на теріторії України не потрібний, щоб потім позбавитись їх під загальне "глибоке занепокоєння"
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18.06.2021 18:08 Відповісти
Мені цікаво, де ті гроші від транзиту? У чиїх карманах? Явно не в моєму.
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19.06.2021 08:22 Відповісти
 
 