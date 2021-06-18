У квітні цього року померли майже на 50% більше українців, ніж у квітні минулого, - Держстат
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Це найвища динаміка смертності з початку пандемії Covid-19.
Кількість померлих в Україні у квітні 2021 року становила 68 620 осіб. Це на 48,5% більше, ніж у квітні 2020 року. Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.
За даними відомства, в цілому з початку року в Україні померло 242,67 тис. осіб. Це на 24,3% більше, ніж у 2020 році.
У той же час, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в квітні-2021 скоротилося на 1,5% порівняно з квітнем-2020 року - до 21,51 тис., а в цілому за чотири місяці воно скоротилося на 3,6% - до 89,03 тис.
В цілому населення України на 1 травня 2021 року становило 41 млн 442,62 тис. осіб, що на 363,61 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше, констатує статслужба.
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- Примерно на столько же % подорожали товары и услуги "первой необходимости" (мясо, коммуналка...)Источник: https://censor.net/ru/n3272289
Факты таковы.
Украина - 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 2021, 05:37
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/9/7292915/index.amp
Згідно з аналізом Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) Вашингтонського університету з березня 2020 по травень 2021 в Україні COVID-19 став причиною 138 507 смертей при офіційно заявлених 46 737. Це у 2,963 рази більше ніж завляла зелена влада.
От такі у нас "майстри спорту по
боротьбі з COVID-19"БРЕХНІ.
http://www.healthdata.org/news-release/covid-19-has-caused-69-million-deaths-globally-more-******-what-official-reports-show