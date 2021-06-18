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народжуваність (50) смертність (184) статистика (2133) Держстат (236)

У квітні цього року померли майже на 50% більше українців, ніж у квітні минулого, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У квітні цього року померли майже на 50% більше українців, ніж у квітні минулого, - Держстат

Це найвища динаміка смертності з початку пандемії Covid-19.

Кількість померлих в Україні у квітні 2021 року становила 68 620 осіб. Це на 48,5% більше, ніж у квітні 2020 року. Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

За даними відомства, в цілому з початку року в Україні померло 242,67 тис. осіб. Це на 24,3% більше, ніж у 2020 році.

У той же час, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в квітні-2021 скоротилося на 1,5% порівняно з квітнем-2020 року - до 21,51 тис., а в цілому за чотири місяці воно скоротилося на 3,6% - до 89,03 тис.

Читайте також: За добу у світі виявили 385,6 тис. нових випадків COVID-19, померли 8,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 178,2 млн. ІНФОГРАФІКА

В цілому населення України на 1 травня 2021 року становило 41 млн 442,62 тис. осіб, що на 363,61 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше, констатує статслужба.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
бубочка старается. Давайте его еще на второй срок избирете и потом кроме моносброда, мусоров и судей, в этой стране уже никого не останется.
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18.06.2021 16:13
+8
В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 5807
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18.06.2021 16:09
+7
вiслюк-смерть.
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18.06.2021 16:00
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вiслюк-смерть.
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18.06.2021 16:00 Відповісти
Крайняя инфа из больничек трошечки дебильнутого наридеца - ковидные отделения закрыли, оставшихся больных распихали по отделениям, специализирующимся на лечении последствий, вызванных ковидом У квітні цього року померли майже на 50% більше українців, ніж у квітні минулого, - Держстат - Цензор.НЕТ 2738
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18.06.2021 16:45 Відповісти
дякуэмо бубоццы э рекорд
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18.06.2021 20:35 Відповісти
- 2297 на добу В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 7154
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18.06.2021 15:58 Відповісти
Зеленая навозная муха зе-зе - смертельно опасное насекомое .
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18.06.2021 16:14 Відповісти
Тапком её!
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18.06.2021 16:48 Відповісти
без переписи населения это все филькина грамота !!!
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18.06.2021 15:58 Відповісти
Головне, що б не від Ковіда. А від роботи рехворматорів, то не страшно.
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18.06.2021 15:59 Відповісти
Помирає втричі більше ніж народжується... Дуже тривожний сигнал.
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18.06.2021 15:59 Відповісти
И до пенсии в три раза меньше доживает .
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18.06.2021 16:04 Відповісти
Тока на это зэбилы и надеются, бо дефицит Пенсионного фонда в І кв.-2021 составил 7,5 млрд грн.
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18.06.2021 16:49 Відповісти
Це ж такий плюс для Зебені.
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21.09.2021 21:14 Відповісти
у а що майстри по боротьбі з короною !
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18.06.2021 16:05 Відповісти
Зате вся Україна в зеленій зоні. Ковід подолано.
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18.06.2021 16:08 Відповісти
В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 5807
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18.06.2021 16:09 Відповісти
Карантин та його наслідки вбивають. Це давно зрозуміло.
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18.06.2021 16:10 Відповісти
Зараз, щоб пенсіонеру отримати елементарну медичну допомогу, треба пройти 9 кіл пекла. Простіше здохнути В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 5262
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18.06.2021 16:12 Відповісти
бубочка старается. Давайте его еще на второй срок избирете и потом кроме моносброда, мусоров и судей, в этой стране уже никого не останется.
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18.06.2021 16:13 Відповісти
В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 6727
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18.06.2021 16:16 Відповісти
пайду галасавать за Зєлєнскага - хуже нє будєт!
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18.06.2021 16:19 Відповісти
гоям гоеве...абы местные шестигранные бурбоны нэ страждалы...
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18.06.2021 16:24 Відповісти
"Число умерших в Украине в апреле 2021 года составило 68 620 человек. Это на 48,5% больше, чем в апреле 2020 года."
- Примерно на столько же % подорожали товары и услуги "первой необходимости" (мясо, коммуналка...)Источник: https://censor.net/ru/n3272289
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18.06.2021 16:37 Відповісти
Це так зелені вирішують питання бюджету. Переважно помирають пенсіонери, люди із хронічними захворюваннями. А такі навіщо зеленій владі? З"економлені пенсії померлих підуть на Велике крадівництво
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18.06.2021 17:15 Відповісти
Не во всем. Например, в скандинавских странах с этим все в порядке.
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18.06.2021 16:54 Відповісти
новина 2020р- Державний епідеміолог Швеції і архітектор стратегії "м'якого карантину" Андерс Тегнелл визнав, що пандемія коронавірусу забрала життя надто багатьох людей в країні, й що влада могла зробити більше, аби запобігти втратам. - ====== не киздив би ти
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18.06.2021 16:57 Відповісти
я ніколи не змирюсь з тим що таким як ти хочеться щоб нас побільше передохло, тому і вкидаєш з лахти свої "розумні думки" про коронавіруса нєт, я сам перехворів на корону що 2 місяці нормально носом дихати не міг і це добре що носом все і закінчилось!
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18.06.2021 17:14 Відповісти
Среди скандинавских стран у Швеции смертность от ковида на миллион населения самая высокая, а карантинные меры - самые слабые.
Факты таковы.
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18.06.2021 17:20 Відповісти
Май 2021 года

Украина - 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 2021, 05:37

https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/9/7292915/index.amp
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18.06.2021 17:35 Відповісти
Этот комментарий ты уже "писал"', второй раз не заплатят 😂
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18.06.2021 18:01 Відповісти
От така "перемога"
Згідно з аналізом Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) Вашингтонського університету з березня 2020 по травень 2021 в Україні COVID-19 став причиною 138 507 смертей при офіційно заявлених 46 737. Це у 2,963 рази більше ніж завляла зелена влада.

От такі у нас "майстри спорту по боротьбі з COVID-19" БРЕХНІ. У квітні цього року померли майже на 50% більше українців, ніж у квітні минулого, - Держстат - Цензор.НЕТ 7934
http://www.healthdata.org/news-release/covid-19-has-caused-69-million-deaths-globally-more-******-what-official-reports-show
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18.06.2021 17:09 Відповісти
Еще и сообщение с Индией открыл ишачок. Ну зеленой плесени подбросить, бо своя не справляется. Живучие гои попались. 68 тыс в месяц всего дохнет
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18.06.2021 22:30 Відповісти
 
 