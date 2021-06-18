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Новини
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Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри рішення ОАСК, - очільник НАЗК Новіков

Наглядова рада

Попри призупинення ОАСК припису НАЗК про незаконність призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу" його може бути звільнено наглядовою радою.

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив керівник НАЗК Олександр Новіков.

"Призупинення дії нашого розпорядження позбавляє нас права звертатися в уряд щодо виконання припису, але є процедура звернення до суду про скасування рішення уряду. Єдине питання, що за кодексом адміністративного судочинства ми повинні звертатися знову ж в ОАСК", - розповів Новіков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Попри зупинку дії розпорядження є відповідний пункт 5,3.4.4 контракту з головою "Нафтогазу", який передбачає, що в разі виникнення обставин несумісності його перебування на посаді, наглядова рада наділена повноваженнями припинити дію контракту з головою "Нафтогазу", - зазначив він і припустив, що це станеться на наступному тижні.

Читайте також: Припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів, - юристи "Нафтогазу"

"Тобто, якщо уряд не виконує закон, то це може зробити наглядова рада в цьому випадку", - зазначив він.

Новіков також висловив думку, що, з огляду на існування законопроєкту про ліквідацію ОАСК у парламенті, він зацікавлений розглядати це питання як можна довше.

"Можна сказати, що ця постанова гарантує продовження життя ОАСК", - додав голова НАЗК.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Юристи "Нафтогазу" впевнені, що припис НАЗК стосовно голови правління НАК Юрія Вітренка є необгрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів.

У відповідь прем'єр-міністр Денис Шмигаль оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Вітренка. 18 липня ОАСК призупинив дію розпорядження НАЗК на ім'я Шмигаля.

Автор: 

Кабмін (14071) Нафтогаз (4407) звільнення (2667) НАЗК (1683) Вітренко Юрій (632) Окружний адмінсуд Києва (539) Новіков Олександр (87)


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Топ коментарі
+5
зе-цирк
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18.06.2021 16:20
+3
Кто этого мудака уволит. Его не для этого пихали впереди паровоза. Денег дал Дерьмаку. Маму кормить надо.
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18.06.2021 16:23
+3
Тупицкого не пускать, Витренко заталкивать, Татарова охранять, Чауса пытать и кормить, ОАСК вообще минировать по периметру...Охрана ЗЕ что, разорваться должна? А когда, блин миллиард секвой в Пуще высаживать?
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18.06.2021 16:48
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"Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. / Вряд ли украинцы узнают, сколько денег Витренко своровал на это усиление.
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18.06.2021 16:08 Відповісти
Ну так пусть и уволит, раз его назначение незаконно, а то "может"...
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18.06.2021 16:12 Відповісти
До чого тут цей пук в калюжу?
НАЗК не керує наглядовою радою Нафтогазу.
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18.06.2021 16:47 Відповісти
Нафтогаз это государственная структура, или лавочка для иностранных дельцов?
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18.06.2021 16:13 Відповісти
вы еще маму его не слушали
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18.06.2021 16:20 Відповісти
А до чого тут мама? У мами своя пісня, у сина своя. Не пішов по стопах матері, не пішов.
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18.06.2021 16:25 Відповісти
Яблочко от яблони...
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18.06.2021 16:27 Відповісти
Да и маме было глубоко до жопы: каким образом деньги зарабатывать.
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18.06.2021 16:28 Відповісти
А де Ви в Нафтогазі "іноземних ділків" побачили?
P.S. ІМНО. Ділки у нас свої вітчизняні, цього добра у нас вдосталь
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18.06.2021 16:23 Відповісти
Читай умник:
14.05.2021
"Нафтогаз" напоминает, что из набсовета уходят независимые члены Клэр Споттисвуд (глава совета), Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден и представители государства Юлия Ковалив и Наталья Бойко.
В составе Наблюдательного совета "Нафтогаза" остается Роберт Бенш, гражданин США.
19.05.2021 г.Члены наблюдательного совета национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» готовы принять предложение Кабинета Министров и продлить контракты еще на год. Правительство утвердило их переизбрание.Об этом на заседании правительства 19 мая https://www.youtube.com/watch?v=6Wa7EjseqzA заявила глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд.
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18.06.2021 17:49 Відповісти
Ну, звідки ти взяв, що вони http://sum.in.ua/s/dilok#:~:text=%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%9E%CC%81%D0%9A%2C%20%D0%BB%D0%BA%D0%B0,%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%94. ДІЛКИ ?
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18.06.2021 18:13 Відповісти
зе-цирк
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18.06.2021 16:20 Відповісти
я не поддерживаю Ветренко (он мразь), но это ведь есть ни что иное как внешнее управление !
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18.06.2021 16:20 Відповісти
Що НАЗК закордонний чи свій?
А от ОАСК, то зовсім інша справа. От там справи крутять, і він наш "рідний"
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18.06.2021 16:27 Відповісти
В наблюдательном совете кто работает !? и причем тут назк, оска, и т.д. - это Зебуины хотят по местячковому переиграть "внешнее управление" в свою лоховскую манеру .. идиоты ***...
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19.06.2021 00:39 Відповісти
Ну так, "погане-погане" зовнішнє управління. Вони ж нам розкрадати-реформувати країну заважають. Як правило у нашої влади виття про зовнішнє управління починається тоді, коли не дають щось скомуниздити, або заставлять нарешті не імітувати, а боротися з корупцією. "Ви головне нам грошей дайте, а ми тут самі розберемося".
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18.06.2021 16:50 Відповісти
Внешнее управление - это в первую очередь ПРИСМОТР за обезьянами с гранатой, ну и + денежный эквивалент присутствует... .
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19.06.2021 00:41 Відповісти
Кто этого мудака уволит. Его не для этого пихали впереди паровоза. Денег дал Дерьмаку. Маму кормить надо.
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18.06.2021 16:23 Відповісти
Звільнити, залишити... А просто розстріляти - нє?
Нема в нас творчих підходів по кадрових питаннях...
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18.06.2021 16:36 Відповісти
Шановні, слиною не бризкайте ні на Вітренка, ні на Коболєва. Саме головне вони виконали з захистили Україну від позову Газпрому приблизно на 50 млрд. дол., та й іще виграли у нього біля трьох.
Справа не в них, вони між собою розбируться. Справа у черговому порушенні зеленими законів, як при звільненні Коболєва, так і при призначенні Вітренка.
Може і має значення, хто б з них керував, але я поки різниці не бачу. Ну, якщо би було зроблено за законом, то нікому б і справи не було, хто там буде керувати. Хоча, на мій погляд, краще щоб вони там обидва працювали
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18.06.2021 16:38 Відповісти
"зе" власть никак не хочет уволить корупционного кормильца Витренку ,который с украинского народа содрет последнюю рубаху для подножного корма"слуг"
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18.06.2021 16:39 Відповісти
Тупицкого не пускать, Витренко заталкивать, Татарова охранять, Чауса пытать и кормить, ОАСК вообще минировать по периметру...Охрана ЗЕ что, разорваться должна? А когда, блин миллиард секвой в Пуще высаживать?
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18.06.2021 16:48 Відповісти
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18.06.2021 17:41 Відповісти
Как говорят на севере "Не в свои сани не садись." А у нас все сидят в чужих санях, начиная с Зеленского.
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18.06.2021 17:54 Відповісти
И ещё говорят: - "Не поп, не одевай рясу". А у нас все в Раде поголовно сидят в рясе...
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18.06.2021 18:30 Відповісти
Так увольняйте его и чем скорее, тем лучше, нахрен он там нужен?
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18.06.2021 18:24 Відповісти
Да подождите! Он еще не успел отбить билет за вход, а вы уже его теряете
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18.06.2021 19:41 Відповісти
Ще подекуди в нас лишилися органи незалежні від влади Зе-білів. Дякувати треба по-перше, "зовнішньому керуванню", бо самі, на жаль, можемо тільки чергових "єрмаков" призначати...
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18.06.2021 22:04 Відповісти
баланс властей по любому краще управление зелиного ермака.
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19.06.2021 09:54 Відповісти
 
 