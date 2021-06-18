Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри рішення ОАСК, - очільник НАЗК Новіков

Попри призупинення ОАСК припису НАЗК про незаконність призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу" його може бути звільнено наглядовою радою.

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив керівник НАЗК Олександр Новіков.

"Призупинення дії нашого розпорядження позбавляє нас права звертатися в уряд щодо виконання припису, але є процедура звернення до суду про скасування рішення уряду. Єдине питання, що за кодексом адміністративного судочинства ми повинні звертатися знову ж в ОАСК", - розповів Новіков в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Попри зупинку дії розпорядження є відповідний пункт 5,3.4.4 контракту з головою "Нафтогазу", який передбачає, що в разі виникнення обставин несумісності його перебування на посаді, наглядова рада наділена повноваженнями припинити дію контракту з головою "Нафтогазу", - зазначив він і припустив, що це станеться на наступному тижні.

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"Тобто, якщо уряд не виконує закон, то це може зробити наглядова рада в цьому випадку", - зазначив він.

Новіков також висловив думку, що, з огляду на існування законопроєкту про ліквідацію ОАСК у парламенті, він зацікавлений розглядати це питання як можна довше.

"Можна сказати, що ця постанова гарантує продовження життя ОАСК", - додав голова НАЗК.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

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Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Юристи "Нафтогазу" впевнені, що припис НАЗК стосовно голови правління НАК Юрія Вітренка є необгрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів.

У відповідь прем'єр-міністр Денис Шмигаль оскаржив в ОАСК припис НАЗК щодо незаконності призначення Вітренка. 18 липня ОАСК призупинив дію розпорядження НАЗК на ім'я Шмигаля.