Ткаченко і Немчінов "протягли" створення інспекції з питань захисту культурної спадщини, щоб відновити корупційні потоки, - Саакашвілі

Інспекцію щодо захисту культурної спадщини створили на засіданні Кабінету Міністрів без включення до порядку денного, щоб відновити втрачені внаслідок ліквідації ДАБІ корупційні потоки - жодне будівництво не зможе бути розпочато без її попереднього схвалення.

Про це експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу розповісти про аферу, яку позавчора на очах у всіх провернули на засіданні уряду України, профільний міністр і не без допомоги глави уряду. Звиклий до всього, навіть я не очікував такого тупого нахабства щодо пересічних українців, особливо щодо середніх і малих бізнесменів. На засіданні Кабміну з голосу (без включення до порядку денного) міністр культури Ткаченко та Міністр кабінету міністрів Немчінов протягли створення так званої "інспекції з питань захисту культурної спадщини".

Фактично ці два діячі оживили ДАБІ, яку з таким трудом протягом року ліквідував президент, щоб впровадити нашу реформу отримання будівельних дозволів на основі новоствореного ДІАМ", - пише Саакашвілі.

За його словами, голосування за створення інспекції відбувалося за відсутності профільного міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, який повністю підтримував схвалену президентом, реформу.

"У нього безумовно є і були б зауваження. Її, цю інспекцію, взагалі не завдали собі клопоту обговорити. Її просто створили, щоб відновити втрачені внаслідок ліквідації ДАБІ корупційні потоки.

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Щоб був зрозумілий масштаб схеми – ця новостворена ​​інспекція може зупинити своїм рішенням будь-яке будівництво і жодне будівництво не може бути розпочато без її попереднього схвалення.

Ось так просто створили інспекцію, яка багато років буде отруювати життя українських будівельників, вбивати робочі місця і приносити хабарі чиновникам. Звичайно, якщо ми зараз це все не зупинимо.

Втім, на цьому апетити і спільні плани Кабміну з міністром культури Ткаченком не закінчуються.

На сайті Кабміну з'явилося повідомлення про "громадське обговорення" проєкту постанови про те, щоб передати повноваження категоризації (привласнення зірок) готелям, кому б ви думали – Міністерству культури!

Навіщо? Все просто! Готелям дозволили відкривати казино, але на певних умовах, а це хороша можливість для чергового обілечування! Тому зараз пропонується забрати цю функцію у незалежного органу з сертифікації і передати її Міністерству культури Ткаченка... Цікаво, це входить в сферу компетенцій Мінкульту так само, як ДАБІ, або якось по-іншому?

А щоб повз каси не пройшли навіть ті, кому казино не потрібні, скасовується поняття "добровільність сертифікації для отримання категорії" – тобто абсолютно всі готелі і засоби тимчасового розміщення повинні будуть подавати величезний пакет документів, який, крім як "домовитися", варіантів бізнесу просто не залишає.

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Все це передбачено проєктом постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)", який розроблений Міністерством культури і інформаційної політики та зараз опублікований на його сайті для "громадського обговорення"", - резюмував Саакашвілі.