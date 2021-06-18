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МВФ (1344) прогноз (288) транш (187)

Влада України може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ у 2023 році, - прогноз Bank of America

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Влада України може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ у 2023 році, - прогноз Bank of America

Влада України може спробувати відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом під час виборчого циклу 2023-2024 рр.

Про це йдеться у звіті Bank of America Global Research, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Аналітики очікують продовження поточної програми МВФ до 2022 року "за умови обмеженого прогресу".

"Однак ми також думаємо, що українська влада може спробувати "вийти" з залежності від фінансування МВФ під час наступного виборчого циклу в другому півріччі 2023 року - першому кварталі 2024-го", - сказано у звіті.

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Як вказується у звіті, влада може повернутися до ідеї нової програми після виборів у рамках більш широкого співробітництва з Заходом, але під час виборчого процесу все ж можуть надати перевагу не бути пов'язаними умовами МВФ.

На думку BofA, це може привести до періоду відсутності активної програми МВФ, хоча якась форма співпраці, ймовірно, збережеться при будь-якому сценарії.

Наступні вибори до Верховної Ради заплановано на жовтень 2023 року, а потім президентські вибори в березні 2024 року. Таким чином, 2022 рік - останнє вікно для продовження тісної співпраці з МВФ, вважає Bank of America.

"Ми думаємо, що продовження цієї програми SBA (в рамках механізму stand-by – ред.) ще на рік або близько того є найбільш ймовірним сценарієм. Це може дозволити Україні погасити МВФ як мінімум частину з майже $3 млрд з термінами погашення в 2021-2022 роках", - наголошується у звіті.

І хоча Україна має виконати низку умов у поточній програмі Фонду, аналітики як і раніше вважають, що Україна зможе пройти першу перевірку та отримати перший транш у липні-вересні цього року.
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Топ коментарі
+8
похоже ермаковцы сами решили баксы печатать...
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18.06.2021 16:34
+6
"Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко " Власти Украины могут попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ в 2023 году, - прогноз Bank of America - Цензор.НЕТ 4416

Побороли МВФ, послали, як в лайносеріалі. Ага.
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18.06.2021 16:54
+4
це нова шутка кварталу ?
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18.06.2021 16:36
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похоже ермаковцы сами решили баксы печатать...
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18.06.2021 16:34 Відповісти
це нова шутка кварталу ?
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18.06.2021 16:36 Відповісти
Я не понял, с каких это соображений выборы в Раду запланированы на октябрь 2023???
Пятилетний срок истекает летом 2024 года!
Или бубочка запланировал ещё раз досрочные выборы?
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18.06.2021 16:37 Відповісти
та там похоже и бубочку запланируют
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18.06.2021 17:22 Відповісти
самі надрукують грошей - і всьо!
хуже нє будєт!
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18.06.2021 16:40 Відповісти
Або податки нові введуть для мудрого наріду.
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18.06.2021 16:41 Відповісти
похоже,что рашистский мвф проплачивает слив Украины "зе слугами" ?
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18.06.2021 16:42 Відповісти
Вопрос,- кто от кого откажется? Власти Украины могут попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ в 2023 году, - прогноз Bank of America - Цензор.НЕТ 3581
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18.06.2021 16:48 Відповісти
В бюджете черная дыра, которая может поглотить Зеленского со всеми его "слугами". МВФ не дает спасительный транш из-за отсутствия реальной борьбы с коррупцией и отказа Зе от эффективной судебной реформы, в ущерб своей монополии на власть. Спасаясь, "слуги" во главе с Гетьманцевым приняли закон о " налоговой амнистии", чтобы содрать с народа 5% от заработанных потом и кровью наличных, отложенных за долгие годы государственного бардака, на черный день. Кто-то не видит между этими явлениями прямой связи?Власти Украины могут попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ в 2023 году, - прогноз Bank of America - Цензор.НЕТ 5583 Рост налогов на бизнес, аграриев, ну и конечно же приближающийся новый кодекс законов о труде из этой же оперы. Ну а для отвлечения внимания нам впаривают Закон о борьбе с олигархами, который являет собой чистый, как слеза ребенка, как утренняя роса популизм.
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18.06.2021 16:53 Відповісти
В 2023г., могут, попытаться ...
Слишком много неопределенности. Влада України може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ у 2023 році, - прогноз Bank of America - Цензор.НЕТ 1945
И до 2023г еще нужно удержаться у власти.
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18.06.2021 17:23 Відповісти
Вот в том то и вопрос, что до того времени могут получить от народа "транш" по одному месту.
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18.06.2021 17:58 Відповісти
А шо, Беня решил таки вернуть народу Украины 150 млрд.стыренных 150 млрд.грн.???😊
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18.06.2021 17:24 Відповісти
Скорее ещё не меньше "вывернэ".
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18.06.2021 18:00 Відповісти
Bank Of America - это обычный техасский банк.
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18.06.2021 17:30 Відповісти
Глупости! Один из 4-х крупнейших банков США. Другое дело что статья написана узеленскими, а не банком.
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18.06.2021 17:44 Відповісти
 
 