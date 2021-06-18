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Новини Політика України
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Держспецзв'язок (174) петиція (262) кібербезпека (655) Офіс Президента (1752) Татаров Олег (358)

ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП про підпис

Офіс Президента звернувся в Держспецзв'язку в зв'язку з повідомленнями про можливу фальсифікацію петиції про відставку заступника голови ОП Олега Татарова, яку підписав хтось "Biden Joe" - тезка чинного президента США Джо Байдена.

Відповідь Держспецзв'язку було надано LIGA.net пресслужбою ОП, передає Цензор.НЕТ.

У Держспецзв'язку кажуть, що отримали звернення від ОП про "можливу маніпуляцію з підписами" при голосуванні на сайті електронних петицій на сайті президента.

"Негайно розпочато вивчення даного інциденту і перевірку інформаційної безпеки ресурсів", - йдеться у відповіді.

У Держспецзв'язку запевняють, що нададуть "вичерпну відповідь у найкоротші терміни".

Також читайте: Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК

Раніше ЦПК заявив, що Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова. На думку глави ЦПК Віталія Шабуніна: "Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів всю систему державної кібербезпеки". За його даними, цей випадок може свідчити, що в Україні можна отримати справжню електронний підпис за підробленими документами або ж, що ключова державна система верифікації вважає тестові е-ключі - підписами реальних громадян. За його словами, ці два варіанти є "катастрофічними як для всієї державної системи надання онлайн послуг, так і для кібербезпеки країни в цілому".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Вот и прикрыли лавочку с петициями. Неудобные петиции, набравшие необходимые голоса, не будут принимать к рассмотрению и объявлять сфальсифицированными.
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18.06.2021 16:43
+11
Этого ОПа и добивалась - объявить, что петиция сфальсифицирована. Тут должен выступить Байден и сказать: Да, это я подписал, никакой фальсификации нет.)))
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18.06.2021 16:46
+9
сами дискредитировали петицию, а теперь включают дурачка а кто это сделал
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18.06.2021 16:58
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Вот и прикрыли лавочку с петициями. Неудобные петиции, набравшие необходимые голоса, не будут принимать к рассмотрению и объявлять сфальсифицированными.
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18.06.2021 16:43 Відповісти
Мы уже сегодня выбирать президента по интернету. ЗЕ согласен.
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18.06.2021 16:43 Відповісти
Зебики, а чего вам не уйти в отставку без особых приглашений...
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18.06.2021 16:45 Відповісти
Этого ОПа и добивалась - объявить, что петиция сфальсифицирована. Тут должен выступить Байден и сказать: Да, это я подписал, никакой фальсификации нет.)))
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18.06.2021 16:46 Відповісти
И что , так должен делать каждый подписант?
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18.06.2021 16:47 Відповісти
1. Я подписал эту петицию!
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18.06.2021 18:45 Відповісти
2. Я тоже подписал
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18.06.2021 19:05 Відповісти
ФСБшная агентура перелякалась, чи шо?😁😁😁😁
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18.06.2021 16:50 Відповісти
Закрывают рты зебобикам. Теперь и писать будет некуда можно только представить, что такое дия, если даже с петициями играют в дурака.
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18.06.2021 16:54 Відповісти
спецом так сделали что б анулировать петицию ..Я судился с ОП из за мошеннических действий
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18.06.2021 16:56 Відповісти
сами дискредитировали петицию, а теперь включают дурачка а кто это сделал
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18.06.2021 16:58 Відповісти
З одного боку це може бути провокацією офісу президента, а з іншого - свідчить про ненадійність "держави в смартфоні". ОП о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: "Начата проверка информационной безопасности" - Цензор.НЕТ 4126
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18.06.2021 16:58 Відповісти
Нехай піаніно з членом запхає в сматфон ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 3366
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18.06.2021 23:32 Відповісти
а зелох хочет электронное голосование, коцапские хакеры вам наголосуют...
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18.06.2021 16:59 Відповісти
В х..й тузи не дують , це зарубка на майбутнє суки !
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18.06.2021 17:23 Відповісти
Странно, что Джордж Вашингтон не подписал. ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 4150
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18.06.2021 17:24 Відповісти
Какое же гнилье это зе-болото!
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18.06.2021 17:37 Відповісти
Яким чином це могло статися ?
Для голосування потрібна ідентифікація - електронний ключ.
Звідкиля у протагоніста таке ім*я і ключ ??
Висновок - це дійсно Джо Байден. ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 2484
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18.06.2021 17:57 Відповісти
висновок-хотели как лучше а получили как всегда( через задний проход). Вся эта дия дырявое унылое г состряпанное на коленке в ударные темпы.
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18.06.2021 19:08 Відповісти
ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 2097 ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 5912 ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 7026
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18.06.2021 19:34 Відповісти
Так це ж псевдонім Татарова ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 7722
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18.06.2021 23:31 Відповісти
Вот ермак-козырь-портнов-татаров сами же устроили эту фальсификацию и делают вид, что не причем.
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18.06.2021 23:35 Відповісти
 
 