ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки"
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Офіс Президента звернувся в Держспецзв'язку в зв'язку з повідомленнями про можливу фальсифікацію петиції про відставку заступника голови ОП Олега Татарова, яку підписав хтось "Biden Joe" - тезка чинного президента США Джо Байдена.
Відповідь Держспецзв'язку було надано LIGA.net пресслужбою ОП, передає Цензор.НЕТ.
У Держспецзв'язку кажуть, що отримали звернення від ОП про "можливу маніпуляцію з підписами" при голосуванні на сайті електронних петицій на сайті президента.
"Негайно розпочато вивчення даного інциденту і перевірку інформаційної безпеки ресурсів", - йдеться у відповіді.
У Держспецзв'язку запевняють, що нададуть "вичерпну відповідь у найкоротші терміни".
Раніше ЦПК заявив, що Офіс Президента намагався фальсифікувати петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова. На думку глави ЦПК Віталія Шабуніна: "Фальсифікація петиції про звільнення Татарова ставить під сумнів всю систему державної кібербезпеки". За його даними, цей випадок може свідчити, що в Україні можна отримати справжню електронний підпис за підробленими документами або ж, що ключова державна система верифікації вважає тестові е-ключі - підписами реальних громадян. За його словами, ці два варіанти є "катастрофічними як для всієї державної системи надання онлайн послуг, так і для кібербезпеки країни в цілому".
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Для голосування потрібна ідентифікація - електронний ключ.
Звідкиля у протагоніста таке ім*я і ключ ??
Висновок - це дійсно Джо Байден.