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За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко

За півтора року пандемії коронавірусної хвороби в Україні померли 877 медичних працівників.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час відкриття пам’ятника медикам, які загинули під час пандемії COVID-19, виконуючи професійні обов’язки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Більш ніж півтора року країна бореться з коронавірусною хворобою. За ці півтора року ми втратили понад 50 тис. українців. На жаль, серед цих українців і 877 медичних працівників. 877 героїв, які загинули під час порятунку інших від коронавірусної хвороби", - сказав міністр.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 228 тис. 192 особи. Одужали 2 млн 147 тис. 972 особи. Летальних випадків зареєстровано 51 тис. 952.

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"врачи сволочи"
из мудрот мудрого нарида 🤔
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18.06.2021 16:39 Відповісти
Потому что ЗЕбобил вовремя и в достаточном объеме обеспечил защиту медиков
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18.06.2021 16:40 Відповісти
Вчера деньги у инвалидов украли и перераспределили судьям ,а не врачам и военным
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18.06.2021 17:10 Відповісти


Зãступ бараболі@Hlopak_ 35 мин

За полтора года пандемии от COVID-19 умерли 877 медицинских работников, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3283За полтора года пандемии от COVID-19 умерли 877 медицинских работников, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3283 Все, тепер вже офійційно.
В росії новий спалах епідемії COVID-19.
Причому 89.3% випадків - це мутований "індійський штамм" (штамм Delta).
https://twitter.com/francska1/status/1405865653580357632
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18.06.2021 16:41 Відповісти
RIP всем погибшим медикам при исполнении обязанностей.
Они погибли на войне....
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18.06.2021 16:41 Відповісти
Цензор, сделайте статью на тему: "Где можно вакцинироваться в Украине". И проверьте сами, что вакцины - полно, просто эту инфу не доносят должным образом до населения. Всех заставляют ждать через ДИЯ.
А нужно просто САМИМ звонить семейному врачу и записываться на вакцинацию! Короновака в Киеве - полно! Прививают даже из других районов, лишь бы ты был в общей базе семейного врача.
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18.06.2021 16:47 Відповісти
Каким образом подтверждены диагноз (причина) смертей этих людей? Результатами фальшивых тестов?
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18.06.2021 16:49 Відповісти
Скажите дальше :

умерли 877 медиков - по ст. 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" семьям медиков, умерших от COVID-19 "при исполнении", государство должно выплачивать страховку в размере 750 прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января года, в котором медик умер). То есть в этом году это 750 * 2270 = 1.702.500 грн.

А теперь внимание, вопрос :

Сколько семей из этих 877 погибших врачей получили эти компенсации ???
В Закарпатье пока только 1 случай выплаты (в Раховском районе) и то скандал был на уровне Киева (типа "как допустили ???"). А всем остальным любыми путями при расследовании профессионального заболевания пишут "COVID-19, но не связано с производством". Мол, дома заразился или ещё где-то вне рабочего места. И в результате вместо компенсации - фига с маслом.
У меня сейчас одно дело в суде. Так само - сначала не смогли спасти, а теперь ещё и издеваются с семьи коллективно - областное Управление Гоструда, Соцстрах, областная больница и Лабораторный Центр Минздрава.
Нелюди . . .
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18.06.2021 16:54 Відповісти
За полтора года пандемии от COVID-19 умерли 877 медицинских работников, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3573
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18.06.2021 17:08 Відповісти
А ще 66 000 За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2411 лікарів нашої країни виїхали за кордон через дії дібілуватої ЗЕленої влади За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко - Цензор.НЕТ 856966 тисяч, Карл За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3055
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18.06.2021 17:37 Відповісти
 
 