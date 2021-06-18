За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я
За півтора року пандемії коронавірусної хвороби в Україні померли 877 медичних працівників.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час відкриття пам’ятника медикам, які загинули під час пандемії COVID-19, виконуючи професійні обов’язки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Більш ніж півтора року країна бореться з коронавірусною хворобою. За ці півтора року ми втратили понад 50 тис. українців. На жаль, серед цих українців і 877 медичних працівників. 877 героїв, які загинули під час порятунку інших від коронавірусної хвороби", - сказав міністр.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 228 тис. 192 особи. Одужали 2 млн 147 тис. 972 особи. Летальних випадків зареєстровано 51 тис. 952.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
из мудрот мудрого нарида 🤔
Зãступ бараболі@Hlopak_ 35 мин
Все, тепер вже офійційно.
В росії новий спалах епідемії COVID-19.
Причому 89.3% випадків - це мутований "індійський штамм" (штамм Delta).
https://twitter.com/francska1/status/1405865653580357632
Они погибли на войне....
А нужно просто САМИМ звонить семейному врачу и записываться на вакцинацию! Короновака в Киеве - полно! Прививают даже из других районов, лишь бы ты был в общей базе семейного врача.
умерли 877 медиков - по ст. 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" семьям медиков, умерших от COVID-19 "при исполнении", государство должно выплачивать страховку в размере 750 прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января года, в котором медик умер). То есть в этом году это 750 * 2270 = 1.702.500 грн.
А теперь внимание, вопрос :
Сколько семей из этих 877 погибших врачей получили эти компенсации ???
В Закарпатье пока только 1 случай выплаты (в Раховском районе) и то скандал был на уровне Киева (типа "как допустили ???"). А всем остальным любыми путями при расследовании профессионального заболевания пишут "COVID-19, но не связано с производством". Мол, дома заразился или ещё где-то вне рабочего места. И в результате вместо компенсации - фига с маслом.
У меня сейчас одно дело в суде. Так само - сначала не смогли спасти, а теперь ещё и издеваются с семьи коллективно - областное Управление Гоструда, Соцстрах, областная больница и Лабораторный Центр Минздрава.
Нелюди . . .