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Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у "русофобії" через відмову допускати російських уболівальників на матчі Євро-2020

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у

Посольство Росії обурене недопуском російських уболівальників на матч збірної проти Данії, який відбудеться в Копенгагені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

"У кінці травня Міністерство культури Данії, що займається спортивною тематикою, інформувало, що в зв'язку з жорсткими антиковідними заходами прийнято загальне правило: закрити в'їзд на територію Данії з-за кордону всім фанатам Євро-2020. З урахуванням цієї офіційної інформації данської влади з подивом дізналися, що фінські уболівальники змогли бути присутніми на матчі збірних Данії та Фінляндії 12 червня ц.р. в Копенгагені. Судячи з усього, не було ніяких проблем і у бельгійських уболівальників з допуском на гру Данія-Бельгія 17 червня ц.р. і це при тому, що, судячи з сайту МЗС Данії, Росія, Фінляндія та Бельгія перебувають в одній категорії країн з розповсюдження коронавірусної інфекції - "помаранчевій", - йдеться в повідомленні.

"На наші запити в МЗС Данії були отримані непереконливі відмовки. Нібито заборона пов'язана з різницею в шенгенських правилах для в'їзду в Данію громадян ЄС і третіх країн і продиктована лише антиковідними обмеженнями на пересування. Однак дискримінація наявна. Нинішня ситуація з російськими вболівальниками - яскравий приклад подвійних стандартів і русофобії офіційного Копенгагена. Викликає великі сумніви здатність Данії приймати у себе міжнародні спортивні заходи, які за своєю суттю мають залишатися поза політикою", - додали в посольстві РФ.

Дивіться також: Уболівальники української збірної співають національний гімн перед матчем Євро-2020 Україна - Північна Македонія на стадіоні в Бухаресті. ВIДЕО

Зазначимо, збірна РФ з футболу проведе заключний матч групового етапу Євро-2020 проти збірної Данії в Копенгагені.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+40
Лаптеногие в приличных странах не нужны!
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18.06.2021 16:44
+32
Футболки не нравятся, кричалки не нравятся, датчане не нравятся... зачем им вообще футбол?
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18.06.2021 16:49
+30
Датчане не хотят видеть у себя стаи пьяных агрессивных мартышек. Не понимаю недовольства страны-помойки.
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18.06.2021 16:58
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затєвают, панимаєтли
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18.06.2021 16:44 Відповісти
Вы когда гуляете по парку и смотрите под ноги чтоб не наступить в собачье (а в паРаше и человеческое ) говно,вас же не обвиняют в дерьмофобии,просто из брезгливости не хочется контактировать с фекалиями.Вот с паРашей та же хрень,не хотят цивилизованные люди контактировать с этой выгребной ямой
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18.06.2021 18:38 Відповісти
Дании не нужен русский кал
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18.06.2021 20:34 Відповісти
😆
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18.06.2021 16:44 Відповісти
Лаптеногие в приличных странах не нужны!
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18.06.2021 16:44 Відповісти
В даному випадку русофобія з-за то, що привиті Супутником не вважаються привитими Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 - Цензор.НЕТ 4351
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18.06.2021 16:45 Відповісти
Правильно тупым и агрессивным животным не место среди людей.
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18.06.2021 16:45 Відповісти
уколотьіх спутником
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18.06.2021 19:22 Відповісти
русня врозмущена?
Путин *****.

кто еще?
нк кто?

Путин
кто?
*****!
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18.06.2021 16:45 Відповісти
Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3648
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18.06.2021 16:46 Відповісти
"Хватить шастать"
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18.06.2021 16:46 Відповісти
и за зверства бельгийцев ответите... Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 - Цензор.НЕТ 1607
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18.06.2021 16:48 Відповісти
Футболки не нравятся, кричалки не нравятся, датчане не нравятся... зачем им вообще футбол?
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18.06.2021 16:49 Відповісти
Чтоб на трибунах жрать блины охапками и на мужиков какашники надевать...
Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у "русофобії" через відмову допускати російських уболівальників на матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3139
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18.06.2021 17:39 Відповісти
Репоеды едут на футбол бухать, зачем же им ещё футбол
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18.06.2021 17:44 Відповісти
равно как и на рыбалку
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18.06.2021 20:35 Відповісти
не, ну ""сборная у которой"
кэгеьбня подменяет кал и мочу.....

Путин - *****.
самое досадное шо старик управляет ядерным оружием то
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18.06.2021 16:49 Відповісти
Пора России свыкнуться с тем, что они изгои Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3987
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18.06.2021 16:50 Відповісти
Рюзге значит на юх
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18.06.2021 16:50 Відповісти
Уже от кацапни, как от прокаженных все отгораживаются.
Многоходовочка работает
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18.06.2021 16:50 Відповісти
замечательная русофобия, приятно посмотреть.
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18.06.2021 16:50 Відповісти
русня. все челобитные отправляйте в спортлото или передачу в мире животных.
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18.06.2021 16:50 Відповісти
правильно зробили,в росії зараз пік захворюемості вакцина спутнік це пустишка нічого не дае,
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18.06.2021 16:56 Відповісти
Датчане не хотят видеть у себя стаи пьяных агрессивных мартышек. Не понимаю недовольства страны-помойки.
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18.06.2021 16:58 Відповісти
Россия - огромная страна, где в лесах живет много-много диких россиян...
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18.06.2021 17:41 Відповісти
Они там еще какому-то ***** поклоняются.
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18.06.2021 17:41 Відповісти
Это идол в форме полового члена, слепленный россиянами из говна, ботокса и новичка. Если новичок не добавлялять, оно подохнет.
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18.06.2021 18:03 Відповісти
та не тем русские уколотьі. бельгийцьі и финьі не ширялись спутником, а приличной вакциной, скорее всего по-єтому попали на матч.
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18.06.2021 19:23 Відповісти
ПТН ХЛО! Держитесь датчане от **************, как от прокаженных!!!
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18.06.2021 17:02 Відповісти
може туда на матч украинским болельщикам прийти?
они бы кацапам спели красивую и познавательную песню про *****...
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18.06.2021 17:14 Відповісти
Лаптеногие вакцинируются своим Спутником, который в мире не признается. Поэтому они идут по категории не вакцинированных.
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18.06.2021 17:26 Відповісти
Да нαχερ они там кому нужны. Рассказывать будут кому-какие кричалки кричать.
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18.06.2021 17:32 Відповісти
Яка ще русофобія, вони відмовилися вигукувати путєн х#ло...
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18.06.2021 17:46 Відповісти
Тьфу на вас,еще раз...-такой был ответ датчан!
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18.06.2021 17:47 Відповісти
Опять боевиков зашлют.
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18.06.2021 17:56 Відповісти
Хай "Новічком" вакціонуються, а потім приїздять... похворіти.
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18.06.2021 17:59 Відповісти
Таки да, анало_говне цей "спутник V"
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18.06.2021 18:17 Відповісти
Вы когда гуляете по парку и смотрите под ноги чтоб не наступить в собачье (а в паРаше и человеческое ) говно,вас же не обвиняют в дерьмофобии,просто из брезгливости не хочется контактировать с фекалиями.Вот с паРашей та же хрень,не хотят цивилизованные люди контактировать с этой выгребной ямой
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18.06.2021 18:36 Відповісти
если причина действительно русофобия - то это просто отлично. больше русофобии полезной и нужной.
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18.06.2021 18:39 Відповісти
Русофобия это нечто нейтральное и обычное а вот русофилия - это извращение
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20.06.2021 17:05 Відповісти
Зис ис СпутникV детка, оно нишо и нигде. Привыкай.
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18.06.2021 19:57 Відповісти
Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у "русофобії" через відмову допускати російських уболівальників на матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6872
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18.06.2021 20:00 Відповісти
Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у "русофобії" через відмову допускати російських уболівальників на матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8616
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18.06.2021 20:01 Відповісти
Мордор требует не допускать украинских болельщиков на ЕВРО.
А в итоге мокшан не пускают,это просто праздник какой-то.
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18.06.2021 20:04 Відповісти
Винторогие обдолбыши!
Фобия - это 'боязнь'. Руззких презирают, сторонятся, чморят.
Ими брезгуют, держат дистанцию. Но никто ж не боится.
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18.06.2021 21:01 Відповісти
вступить в г.но тоже вроде бы не страшно, а вот фобия такая есть
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20.06.2021 17:06 Відповісти
Козломордые,вам же человеческим языком сказано - идите на йух.
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18.06.2021 21:06 Відповісти
А зря, рССийские болельщики кричали бы в Дании: "путин не х-ло!!"
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20.06.2021 15:50 Відповісти
И вот за все это Газпром еще и деньги им огромные платит? Ничего не понимаю... Наверное в РФ таки победил марксизм-мазохизм
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20.06.2021 17:03 Відповісти
 
 