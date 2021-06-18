Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у "русофобії" через відмову допускати російських уболівальників на матчі Євро-2020
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посольство Росії обурене недопуском російських уболівальників на матч збірної проти Данії, який відбудеться в Копенгагені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.
"У кінці травня Міністерство культури Данії, що займається спортивною тематикою, інформувало, що в зв'язку з жорсткими антиковідними заходами прийнято загальне правило: закрити в'їзд на територію Данії з-за кордону всім фанатам Євро-2020. З урахуванням цієї офіційної інформації данської влади з подивом дізналися, що фінські уболівальники змогли бути присутніми на матчі збірних Данії та Фінляндії 12 червня ц.р. в Копенгагені. Судячи з усього, не було ніяких проблем і у бельгійських уболівальників з допуском на гру Данія-Бельгія 17 червня ц.р. і це при тому, що, судячи з сайту МЗС Данії, Росія, Фінляндія та Бельгія перебувають в одній категорії країн з розповсюдження коронавірусної інфекції - "помаранчевій", - йдеться в повідомленні.
"На наші запити в МЗС Данії були отримані непереконливі відмовки. Нібито заборона пов'язана з різницею в шенгенських правилах для в'їзду в Данію громадян ЄС і третіх країн і продиктована лише антиковідними обмеженнями на пересування. Однак дискримінація наявна. Нинішня ситуація з російськими вболівальниками - яскравий приклад подвійних стандартів і русофобії офіційного Копенгагена. Викликає великі сумніви здатність Данії приймати у себе міжнародні спортивні заходи, які за своєю суттю мають залишатися поза політикою", - додали в посольстві РФ.
Зазначимо, збірна РФ з футболу проведе заключний матч групового етапу Євро-2020 проти збірної Данії в Копенгагені.
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Путин *****.
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кэгеьбня подменяет кал и мочу.....
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самое досадное шо старик управляет ядерным оружием то
Многоходовочка работает
они бы кацапам спели красивую и познавательную песню про *****...
А в итоге мокшан не пускают,это просто праздник какой-то.
Фобия - это 'боязнь'. Руззких презирают, сторонятся, чморят.
Ими брезгуют, держат дистанцию. Но никто ж не боится.