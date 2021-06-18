"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму

Маріонетка Кремля, підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що ситуація з повінню на півострові катастрофічна, і він має намір просити про фінансову допомогу президента РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив журналістам у п'ятницю, 18 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Після того, як буде визначено розмір шкоди, доповідатиму особисто главі держави Володимиру Володимировичу. Будемо просити, швидше за все, фінансової допомоги", - сказав Аксьонов.

За його словами, "ситуація катастрофічна в багатьох будинках", у деяких досі по пояс води.

Порядок звернення за компенсаціями окупаційна влада Криму обіцяють опублікувати до вечора.

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"Це стосується і житлового майна, і автомобільного транспорту. На жаль, щодо автомобільного транспорту у федеральному законі немає ще чіткого розуміння. Але ми сьогодні проговорюємо, в тому числі з Максимом Геннадійовичем Решетниковим (міністр економічного розвитку РФ - ред.). Нам сприятимуть у формуванні нормативних актів", - уточнив Аксьонов.