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"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Маріонетка Кремля, підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що ситуація з повінню на півострові катастрофічна, і він має намір просити про фінансову допомогу президента РФ Володимира Путіна.

Про це він заявив журналістам у п'ятницю, 18 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Після того, як буде визначено розмір шкоди, доповідатиму особисто главі держави Володимиру Володимировичу. Будемо просити, швидше за все, фінансової допомоги", - сказав Аксьонов.

За його словами, "ситуація катастрофічна в багатьох будинках", у деяких досі по пояс води.

Порядок звернення за компенсаціями окупаційна влада Криму обіцяють опублікувати до вечора.

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"Це стосується і житлового майна, і автомобільного транспорту. На жаль, щодо автомобільного транспорту у федеральному законі немає ще чіткого розуміння. Але ми сьогодні проговорюємо, в тому числі з Максимом Геннадійовичем Решетниковим (міністр економічного розвитку РФ - ред.). Нам сприятимуть у формуванні нормативних актів", - уточнив Аксьонов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
"Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1538
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18.06.2021 17:00
+33
Откачивайте воду в Северокрымский канал.Пусть работает в реверсном режиме
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18.06.2021 16:57
+31
Мало воды - плохо, много воды - тоже плохо. Совсем крысчане мозгами двинулись в родной говени.
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18.06.2021 16:54
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Он им говорящего Медведа отправит с его нетленкой.
В общем хорошего настроения
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18.06.2021 16:52 Відповісти
"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 124
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19.06.2021 09:14 Відповісти
Тут главное не мелочиться, просите побольше!
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18.06.2021 16:52 Відповісти
гундяй намолив дощи, перебор
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18.06.2021 18:59 Відповісти
"Ситуация на полуострове катастрофическая". С. Аксенов.
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18.06.2021 16:52 Відповісти
а что случилось с Крымом спрашивают у Путина ...Путин смеясь... а он (Крым) утонул....
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18.06.2021 17:14 Відповісти
Кланяйтеся Пуйлу- ватні зрадники крисчани!
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18.06.2021 16:52 Відповісти
"Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9771
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18.06.2021 16:53 Відповісти
на коленях ... иначе не как )))
пс: поздравляю Крысчан с водой! наконец то дождались))) с камней уже слизывать воду устали а теперь камни влажные как ватные мечты! )))
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18.06.2021 16:53 Відповісти
Мало воды - плохо, много воды - тоже плохо. Совсем крысчане мозгами двинулись в родной говени.
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18.06.2021 16:54 Відповісти
"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5367
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18.06.2021 17:43 Відповісти
Путін! Введи міні субмарини на територію півострова! ватноамфібії -новий вид хомо сапіенса в Криму!
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18.06.2021 16:56 Відповісти
"Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2541
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18.06.2021 16:56 Відповісти
"Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6392
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18.06.2021 17:17 Відповісти
Ну да. И вот один из них хочет просить помощи у...угадайте,как его зовут. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
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18.06.2021 21:10 Відповісти
Да, просите... Он поможет...
Так же как помог жителям российских территорий залитым по самые уши во время паводков, пожаров...
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18.06.2021 16:56 Відповісти
это хорошо и это правильно. распил бабла пенсоваты из на удмуртии будет немалым.
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18.06.2021 16:57 Відповісти
Откачивайте воду в Северокрымский канал.Пусть работает в реверсном режиме
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18.06.2021 16:57 Відповісти
Спасибо, проржался от души.
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18.06.2021 21:46 Відповісти
Хотелось бы и камней с неба дождаться!
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18.06.2021 16:58 Відповісти
"Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 1538
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18.06.2021 17:00 Відповісти
Харашо сказал слюшай !
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18.06.2021 17:38 Відповісти
Вместо камней с неба в крымнаш наконец-то пришла вода!
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18.06.2021 17:00 Відповісти
сейчас бы морозу минус 10-15 у Крыму на водичку... красота лепота на коньках и санях те кто не помрет....
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18.06.2021 17:15 Відповісти
учи географию.. может поможет осознать глубину твоих глубин "Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9643
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18.06.2021 17:21 Відповісти
Думаю каміння вже не актуально))) бо після води там лишиться болото, я був свідком таких повіней у радянські часи, море тижнями було схоже на каву з молоком а місто від болота розгрібали місяць)))
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18.06.2021 17:35 Відповісти
байдарочная фабрика?
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18.06.2021 17:00 Відповісти
Вариант ответа Аксенову... "Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5403


"Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5937
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18.06.2021 17:02 Відповісти
БДЖОПИФДОЛКА.... "Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 828
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18.06.2021 17:16 Відповісти
Ого! Куда до неё Ким со своей попкой!
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18.06.2021 17:44 Відповісти
Вам разрішилі гаваріть парусскі!! шо вам їщьо нада?!
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18.06.2021 17:05 Відповісти
"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 972
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18.06.2021 18:40 Відповісти
Все вам передастам крымско-колаборантным не так.... то дай Украина воды, то вам уже много воды... ваша вонючая жизнь - постоянный скулежь...
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18.06.2021 17:08 Відповісти
думаю путин может подарить аксенову свою подводную лодку, это будет хороший подарок...
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18.06.2021 17:10 Відповісти
У вас же були проблеми з водою? Тепер проблем нема. Вода є...
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18.06.2021 17:16 Відповісти
ДенЕг нетути но вы дЯржитесЯ.😜😄
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18.06.2021 17:19 Відповісти
Так воды ж просили... то надо, то не надо
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18.06.2021 17:19 Відповісти
Так дал же Бог воды, опять не так.
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18.06.2021 17:20 Відповісти
Этим придуркам не угодишь!
Нет воды - плохо!
Есть вода - еще хуже.
"Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3881
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18.06.2021 17:20 Відповісти
Так кацапы же, сэр! У них вечный вой.
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18.06.2021 17:46 Відповісти
Так я не поняяял!!!...они же воду искали!! Вот им и воздалось. Дык просьбы услышаны - благодарствуйте!
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18.06.2021 17:24 Відповісти
Хотели воды? Получайте
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18.06.2021 17:29 Відповісти
а ксати, какая ситуация с водохранилищами после вот этого всего русофобства, знает кто ?
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18.06.2021 17:49 Відповісти
Для того, чтобы в Крыму наполнились водохранилища, нужно, чтобы дожди шли локально на северном склоне основной гряды Крымских гор. Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Нас интересуют только осадки, выпадающие в горах. Нужно, чтобы дожди шли локально на северном склоне основной гряды Крымских гор - на Чатыр-Даге, Демерджи, под Караби-яйлой, Бабуган-яйлой, где находится поверхность водостока. Любые другие дожди ситуацию не спасут. Причем желательно, чтобы это был не ливень, когда вода просто скатывается в водохранилища, а моросящий дождь. Если он идет долго, то начинает заполнять карстовые слои, и они потом месяцами отдают влагу по системе сообщающихся сосудов. Будь это в моих силах, я бы включил такой дождь на три месяца без перерыва. Тогда запасов водохранилищ нам бы хватило на два года»,
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18.06.2021 17:55 Відповісти
Спасибо. Походу все в порядке
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18.06.2021 18:23 Відповісти
"... на Чатыр-Даге, Демерджи, под Караби-яйлой, Бабуган-яйлой ...", это, нужно понимать, испоконвечные исконно русские названия? ... "Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7002
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18.06.2021 18:32 Відповісти
там кацапы пробегая срали... теперь то их земля.
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18.06.2021 18:51 Відповісти
Денег нет,но вы там плывите.
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18.06.2021 17:51 Відповісти
Упейся, упырь, впрок, пока есть чем.
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18.06.2021 17:51 Відповісти
Ну, теперь хоть не будут жаловаться, что на полуострове нет пресной воды))
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18.06.2021 17:51 Відповісти
сруский мир как он есть

Соцсети обсуждают инцидент с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который посетил затопленную Керчь. За лодкой с чиновниками следовали трое спасателей, причем вплавь. Лодки для них почему-то не нашлось. Позже глава Крыма попытался объясниться, но получилось неубедительно.

"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3797
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18.06.2021 17:52 Відповісти
а я думал, что то его охрана.
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18.06.2021 18:38 Відповісти
Після повені влупить спека і почнуться хвороби, треба або перекрити КПП з Кримом, або заставляти щуриків митись при перетинанні.
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18.06.2021 18:03 Відповісти
попереду дизентерiя та холера...засруть крисчани та ********* все Чорне море...(


дустом їх, паскуд, та хлоркою!
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18.06.2021 18:49 Відповісти
угу)
до хронічної хвороби головного мозку, тепер ще додадуть всіляку нечисть до тіла "Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5710
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18.06.2021 18:51 Відповісти
по ходу проект з опрісненням зазнав фіаско
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18.06.2021 18:10 Відповісти
Это как в мультфильме про антилопу которая копытом золото выбевала,только вместо золота окупанты выпросили воду,жрите колоборанты,не подавитесь.Бог он щедрый.
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18.06.2021 18:19 Відповісти
браво! я уважаю погоду....
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18.06.2021 18:31 Відповісти
Какая там катастрофа, воды навалом, создавайте запасы, лишнее стечет и все будет нормуль.
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18.06.2021 18:33 Відповісти
"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1948
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18.06.2021 18:45 Відповісти
"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 856
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18.06.2021 18:46 Відповісти
"Но всьо же. Єслі би нас нє заліл родной краснадарскій циклон, ета сдєлал би циклон адной із стран НАТО."
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18.06.2021 18:52 Відповісти
"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7740
Уууу, ай как шибко - шибко да водицы подвалило, а лучше бы браги да "Бояры"!
Так, проклятий окупант, кацап - москаль він всюди, і в Українському Криму кацап!
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18.06.2021 19:22 Відповісти
Дождались наконец-то камней с неба))
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18.06.2021 19:33 Відповісти
Не... "питьевой воды".
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18.06.2021 20:25 Відповісти
Но зато теперь вопрос "питьевой воды" закрыт, выходи во двор и черпай...
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18.06.2021 20:24 Відповісти
Кацапов трудно понять. То они просят дождя, а когда дождь пошёл - просят спасти от него. Просили прийти московию, а теперь воют от беспредела кацапетовки. Так вы определитесь наконец-то.
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18.06.2021 20:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bygnO2Jr_bc "Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2860
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18.06.2021 23:30 Відповісти
лучше бы столько камней с неба
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18.06.2021 20:41 Відповісти
Ну так хорошо, вопрос с водой в крыму решён, не надо на Украину нападать.
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18.06.2021 21:11 Відповісти
Камни с неба прилетают вам уроды. Небо отомстит вам за все: За Иловайск, за Крым и Донбасс.
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18.06.2021 21:11 Відповісти
Последние новости ТАСС: катастрофическое наводнение в Крыму разрушило дамбы и размыло последнее пригодное к эксплуатации Белогорское водохранилище. Чтобы сохранить обьемы бесценной пресной воды Сергей Асенов распорядился использовать для создания запасов все свободные рессурсы: цистерны, бочки, тазики, ведра, бутыльки и даже преславутые фанфурики из под Боярышника и других спиртовых настоек популярных у населения.
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18.06.2021 22:30 Відповісти
а використані презервативи? "Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 514
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18.06.2021 23:29 Відповісти
Їх зрозуміти неможливо. То води просять, то каміння. А як прийшла вода від Бога, то кажуть, що забагато води.
https://www.youtube.com/watch?v=bygnO2Jr_bc "Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5591
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18.06.2021 23:28 Відповісти
 
 