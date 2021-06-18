"Ситуація катастрофічна. Будемо просити фінансової допомоги у Путіна", - маріонетка Аксьонов про повінь в окупованому Криму
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Маріонетка Кремля, підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що ситуація з повінню на півострові катастрофічна, і він має намір просити про фінансову допомогу президента РФ Володимира Путіна.
Про це він заявив журналістам у п'ятницю, 18 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Після того, як буде визначено розмір шкоди, доповідатиму особисто главі держави Володимиру Володимировичу. Будемо просити, швидше за все, фінансової допомоги", - сказав Аксьонов.
За його словами, "ситуація катастрофічна в багатьох будинках", у деяких досі по пояс води.
Порядок звернення за компенсаціями окупаційна влада Криму обіцяють опублікувати до вечора.
"Це стосується і житлового майна, і автомобільного транспорту. На жаль, щодо автомобільного транспорту у федеральному законі немає ще чіткого розуміння. Але ми сьогодні проговорюємо, в тому числі з Максимом Геннадійовичем Решетниковим (міністр економічного розвитку РФ - ред.). Нам сприятимуть у формуванні нормативних актів", - уточнив Аксьонов.
Будь ласка, зачекайте...
В общем хорошего настроения
пс: поздравляю Крысчан с водой! наконец то дождались))) с камней уже слизывать воду устали а теперь камни влажные как ватные мечты! )))
Так же как помог жителям российских территорий залитым по самые уши во время паводков, пожаров...
Нет воды - плохо!
Есть вода - еще хуже.
«Нас интересуют только осадки, выпадающие в горах. Нужно, чтобы дожди шли локально на северном склоне основной гряды Крымских гор - на Чатыр-Даге, Демерджи, под Караби-яйлой, Бабуган-яйлой, где находится поверхность водостока. Любые другие дожди ситуацию не спасут. Причем желательно, чтобы это был не ливень, когда вода просто скатывается в водохранилища, а моросящий дождь. Если он идет долго, то начинает заполнять карстовые слои, и они потом месяцами отдают влагу по системе сообщающихся сосудов. Будь это в моих силах, я бы включил такой дождь на три месяца без перерыва. Тогда запасов водохранилищ нам бы хватило на два года»,
Соцсети обсуждают инцидент с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который посетил затопленную Керчь. За лодкой с чиновниками следовали трое спасателей, причем вплавь. Лодки для них почему-то не нашлось. Позже глава Крыма попытался объясниться, но получилось неубедительно.
дустом їх, паскуд, та хлоркою!
до хронічної хвороби головного мозку, тепер ще додадуть всіляку нечисть до тіла
Уууу, ай как шибко - шибко да водицы подвалило, а лучше бы браги да "Бояры"!
Так, проклятий окупант, кацап - москаль він всюди, і в Українському Криму кацап!
https://www.youtube.com/watch?v=bygnO2Jr_bc