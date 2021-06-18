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Якщо не буде нових штамів, зростання випадків COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Якщо не буде нових штамів, зростання випадків COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні буде нова хвиля коронавірусу. За його словами, зростання нових випадків COVID-19 прогнозується на осінь-зиму.

Про це він розповів на брифінгу для журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми прогнозуємо, що потенційно, якщо не буде ніяких додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період, як у грипу та грипоподібних захворювань. Тому закликаємо всіх, до кого дійшла черга, йти і робити щеплення", - сказав міністр.

Ляшко також пояснив, чому зараз в Україні послаблюють карантинні обмеження. За його словами, якщо затягнути з жорсткими обмеженнями, то їх перестануть дотримуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
лаптестан снова впереди планеты всей - у них уже.
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18.06.2021 17:00
+3
воно,часом,не в букмекерской конторе проживает?
гадалки офисные,блеать...
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18.06.2021 17:07
+1
Так ЕС практически спутником-вектор и не кололся. В Словакии нашлось 10 тыс. идиотов, а больше и нет.
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18.06.2021 17:06
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лаптестан снова впереди планеты всей - у них уже.
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18.06.2021 17:00 Відповісти
Так ЕС практически спутником-вектор и не кололся. В Словакии нашлось 10 тыс. идиотов, а больше и нет.
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18.06.2021 17:06 Відповісти
Ты о чем?
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19.06.2021 09:07 Відповісти
Ну так кацапский скотомицин никто толком не берет.
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19.06.2021 18:57 Відповісти
да да почистится
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18.06.2021 17:19 Відповісти
И оттуда разрешили гражданам Украины въезжать БЕЗ ТЕСТА И НЕ СТАВИТЬ ДИЮ...
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18.06.2021 17:10 Відповісти
И раньше Дiю не ставили. Ставили Вдома. Вакцинируйся и тебя эта проблема не будет занимать.
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18.06.2021 17:14 Відповісти
Новые штаммы будут.
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18.06.2021 17:05 Відповісти
Узеленские не могут прогнозировать будущую эпидимеологическую обстановку. Не думаю, что они предвидели всю жесть будущего короновируса в стране, когда продавали средства индивидуальной защиты зимой 2019 года в Китай и др. страны из гос.запасов Украины.
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18.06.2021 17:07 Відповісти
воно,часом,не в букмекерской конторе проживает?
гадалки офисные,блеать...
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18.06.2021 17:07 Відповісти
Ляшко-говно,вангует типа,на...
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18.06.2021 17:18 Відповісти
Капитан "очевидность", блин... Уже давно выяснили что ультрафиолетовое излучение смертельно влияет на ковид.
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18.06.2021 17:18 Відповісти
Вы имеете право и на такое мнение.
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18.06.2021 17:27 Відповісти
Ляшко, ти будешь здивований, але нові штами ВЖЕ з'явились...
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18.06.2021 17:31 Відповісти
Когда запылают костры по всей Украине это недоразумение заподозрит что к нам в гости наведался индийский штамм, для которого пох все антитела выработанные на файзеры, ковишилды, модерны, новички и прочую мачмалу...
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18.06.2021 17:36 Відповісти
ялшко похорошел...даже в маске Якщо не буде нових штамів, зростання випадків COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8488
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18.06.2021 17:54 Відповісти
І це несе головний санлікар а тепер ще й міністр? Ковід - що? Грип чи якась застуда, що наосінь чекаєте?
А штамми будуть. І навіть вже не штучні. Бо природа вірусів така - змінюватися тим швидше, чим більше вакцин проти нього. Хороших і різних. Якщо не буде нових штамів, зростання випадків COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8004
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18.06.2021 18:02 Відповісти
"Нових штамів"?? А що вже індійський у нас перебороли? Він зараз якраз і почнеться..він вже не загорами, а за поребриком, мокші ближче чим здаються, це не з Індії чекати. От зараз через ЛНР/ДНР він і у нас вжарить, з півдня попре.
А Ляшко вже до осені в "расслабон" пішов ))
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18.06.2021 18:20 Відповісти
не каркай розбийныку
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18.06.2021 18:55 Відповісти
да все путем....Мы же мастера по борьбе с любой заразой !
надо верить ( эффект плацебо)
Наше правительство не может врать!
***. даже ненавистная рашка озабочена больше за свой народ!!!. чем 95 квартал... сучье....
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18.06.2021 20:27 Відповісти
Якщо літных людей вакцинувати китайською вакциною і такими мізерними темпами, то ще до дня незалежності в України ждать індійську хвилю епідемії і нехватки ліжкомісць для пенсіонерів.
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19.06.2021 10:04 Відповісти
 
 