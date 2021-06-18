Якщо не буде нових штамів, зростання випадків COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період, - Ляшко
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні буде нова хвиля коронавірусу. За його словами, зростання нових випадків COVID-19 прогнозується на осінь-зиму.
Про це він розповів на брифінгу для журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми прогнозуємо, що потенційно, якщо не буде ніяких додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період, як у грипу та грипоподібних захворювань. Тому закликаємо всіх, до кого дійшла черга, йти і робити щеплення", - сказав міністр.
Ляшко також пояснив, чому зараз в Україні послаблюють карантинні обмеження. За його словами, якщо затягнути з жорсткими обмеженнями, то їх перестануть дотримуватися.
Топ коментарі
+3 Valery Greff
показати весь коментар18.06.2021 17:00
+3 Don Bessam dc0e2bc1
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+1 Valery Greff
показати весь коментар18.06.2021 17:06
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Будь ласка, зачекайте...
гадалки офисные,блеать...
А штамми будуть. І навіть вже не штучні. Бо природа вірусів така - змінюватися тим швидше, чим більше вакцин проти нього. Хороших і різних.
А Ляшко вже до осені в "расслабон" пішов ))
надо верить ( эффект плацебо)
Наше правительство не может врать!
***. даже ненавистная рашка озабочена больше за свой народ!!!. чем 95 квартал... сучье....