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Ворог з початку доби один раз відкривав вогонь, втрат немає, - штаб ООС

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Ворог з початку доби один раз відкривав вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, війська РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів поблизу Золотого.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил в результаті ворожого обстрілу немає.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ.

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До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 13 гектарів території і передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.

Автор: Анастасія Потіха
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