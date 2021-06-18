Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо вдосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери нацбезпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 4 червня 2021 року "Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У рішенні РНБО зазначено, що Рада вирішила визнати за необхідне розширення та подальший розвиток єдиної мережі ситуаційних центрів з метою підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, взаємодії, координації і контролю за діяльністю органів виконавчої влади, правоохоронних органів та військових формувань у сферах національної безпеки і оборони у мирний час, а також в особливий період, у тому числі в умовах воєнного стану, в умовах надзвичайного стану та під час виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

До складу мережі мають входити Головний ситуаційний центр України, урядовий ситуаційний центр, ситуаційні центри органів сектору безпеки і оборони, ситуаційні центри центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ОДА, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також резервні та рухомі ситуаційні центри.

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Крім того, рішення РНБО передбачає оснащення всіх ситуаційних центрів (окрім головного) уніфікованим програмним та апаратним забезпеченням із інформаційно-аналітичного супроводження прийняття управлінських рішень, яке має включати, зокрема, сховище даних та систему управління базами даних; інструменти аналізу та візуалізації даних від різних джерел, а також побудови прогностичних моделей на їхній основі; модуль геоінформаційних систем і технологій для створення та роботи з наборами геопросторових даних; захищений відеоконференцзв'язок для забезпечення синхронного обміну аудіовізуальною інформацією в режимі реального часу; електронні комунікаційні мережі для забезпечення обміну інформацією; технічну підтримку програмно-апаратного комплексу для забезпечення стійкого і безперервного функціонування, тестування, конфігурації та відстеження продуктивності згідно з визначеним регламентом.

Також, згідно з рішенням, Кабмін, апарат РНБО, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки мають забезпечити подальший розвиток мережі ситуаційних центрів, використовуючи інформаційно-аналітичну систему Головного ситуаційного центру України, та можливість розгортання резервних ситуаційних центрів у запасних (міських, позаміських) пунктах управління, а також рухомих ситуаційних центрів для забезпечення стійкості та живучості системи управління державою в особливий період, зокрема в умовах воєнного стану, в умовах надзвичайного стану та під час виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

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"Кабінету Міністрів України у тримісячний строк затвердити положення про урядовий ситуаційний центр; типові положення про ситуаційні центри органів сектору безпеки і оборони, ситуаційний центр центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, ОДА, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; типові вимоги до програмного та апаратного забезпечення ситуаційного центру, його підсистем та мереж, а також до створення комплексу технічного захисту інформації", - сказано в документі.

У ньому зазначено, що урядовий ситуаційний центр має розпочати роботу не пізніше ніж через шість місяців після набуття чинності рішенням.

Документ також зобов'язує апарат РНБО вжити заходів щодо забезпечення підключення всіх ситуаційних центрів, які повинні будуть входити до складу єдиної мережі, до інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру України.

У свою чергу адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України має вжити заходів щодо забезпечення придбання та розгортання технічних засобів урядового ситуаційного центру в рамках нарощування мережі захищеного відеоконференцзв'язку підсистеми спеціального комутатора України та їх подальшої експлуатації, а також надати всім ситуаційним центрам, що входять до складу єдиної мережі, доступ до ресурсу Національної телекомунікаційної мережі.

"Органам сектору безпеки і оборони, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати в установленому порядку оперативне передавання в автоматизованому режимі до інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру України інформації, необхідної для його функціонування", - сказано в рішенні.

Відповідальним за його виконання, згідно з указом Володимира Зеленського, є секретар РНБО Олексій Данілов.

Указ президента про введення в дію рішення РНБО щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери нацбезпеки набирає чинності з дня його опублікування.