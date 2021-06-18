Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали
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Станом на 18 червня внаслідок повені в окупованій Ялті одна людина загинула, 8 - зазнали травм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на окупаційну "владу" Криму.
Так, підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов у п'ятницю повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук": "На жаль, в Ялті загинула одна людина 1995 року народження. Це перший летальний результат, пов'язаний з надзвичайною ситуацією на території Республіки Крим".
Під час засідання оперштабу з НС в окупованому Криму Аксьонов уточнив, що чоловіка змило грязьовим потоком.
Зі свого боку, глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко на своїй сторінці в "Фейсбук" повідомила, що через підтоплення та негоду постраждало вісім осіб.
"Вісім людей постраждало. З них одного пацієнта прооперовано - перелом щиколотки. Сім - з дрібними травмами, що не вимагають стаціонарного лікування", - повідомила Павленко.
Будь ласка, зачекайте...
1. Смартфони, як і квадрокоптери, обладнані антенами, компасами, гіроскопами та датчиками тиску (висотомірами), а також потужними батареями ємністю 4-7 ампер*год кожен. Шоу з сотнею мікроквадрокоптерів, обладнаних кольоровими ліхтариками бачили? Таке само шоу, де замість лампочок - передаючі антени, влаштовується щосекунди у кишенях і на столах користувачів смартфонів, метою такого "смартфонного" шоу є справляння враження не на перехожих і глядачів, а на політиків.
2. Якщо я як розробник смартфону вставив туди (авжеж, виключно для гри "Asphalt") гіроскоп (датчик нахилу) і барометр, і змушую смартфон регулярно мене повідомляти не лише про його місцезнаходження і стан заряду батареї, а й про кут нахилу (вважай - направленої антени передавача), і таких смартфонів я продав мільйони, то я можу, активуючи у певній послідовності передавальні антени десятків тисяч смартфонів, які у певний момент Часу знаходяться під певним кутом до горизонту та сторін Світу, хвилеподібно (як вболівальники на трибунах піднімають руки) чи ритмічно (як солдати на параді), викликати іонізацію атмосфери і сформовувати або розформувати циклони та антициклони з потужністю до 1 мегавата, їх рух з точністю до 10 метрів, концентрувати у них вологу з точністю до літра і температуру до градуса.
3. Насіння так званих ГМО-культур мають підвищену врожайність саме тому, що в них на кожен сезон запрограмовані сонячні та хмарні дні, температура, атмосферний тиск і вологість. Алгоритм вирощування ГМО-насіння, яке має програму проростання, чимось подібний до алгоритму роботи замка на дверях з ключем - замок відкриється лише тим ключем, у якому виступаючі частини та прорізи відповідають запрограмованим конструктором замка. Погода кожного сезону через штучне втручання до процесів формування циклонів та антициклонів, є різною, тому насіння ГМО-культур (кукурудза, пшениця, рапс тощо), придбаних для засіювання, наприклад, поля у районі на Харківщині у 2020-му році не дасть врожаю, якщо ним засіяти поле на Вінничині у 2021-му. Індійські фермери про це дуже добре знають.
Щоби не псувати врожаї і репутацію Монсанти та інших виробників ГМО, зайву енергію Природи перенаправляють на міста. Наприклад кілька років тому у Києві таким чином "помили" Хрещатик (затопили Метроград) і навіть не замочили паралельні вулиці.
4. Путіну відомо, хто саме не пускає з 2015 року хмари до Кримського півострова, тому він у Женеві висловив Байдену своє прохання забезпечити півострів водою, і його прохання задовольнили. Побоююсь, що поки Путін не попросить Байдена припинити забезпечувати цей півострів водою (як у мультику про Золоту антилопу, яка копитами виробляла золоті монети), туди їхати не варто.
Мені Час повідомив ще десятки недокументованих функцій смартфонів (крім стеження і зняття інформації), тому у разі необхідності та за умови наявності людських жертв від їх використання буду про них розповідати.
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Перекинулся ерзянин Максим, да и хрен с ним.
Гигнулся чуваш Вениамин да и хрен с ним.
Удавился бурят Аким, да и хрен с ним.
Утонул КРЫСчанин Вадим, да и хер с ним.
Не дождался он правда камней с неба
Но для сРуской крысы это не проблема.
Найдут и зароют в навозе, опарыша вроде,
При всем паскудном российском народе.
губит людей вода...