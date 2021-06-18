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Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали

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Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали

Станом на 18 червня внаслідок повені в окупованій Ялті одна людина загинула, 8 - зазнали травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на окупаційну "владу" Криму.

Так, підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов у п'ятницю повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук": "На жаль, в Ялті загинула одна людина 1995 року народження. Це перший летальний результат, пов'язаний з надзвичайною ситуацією на території Республіки Крим".

Під час засідання оперштабу з НС в окупованому Криму Аксьонов уточнив, що чоловіка змило грязьовим потоком.

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Зі свого боку, глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко на своїй сторінці в "Фейсбук" повідомила, що через підтоплення та негоду постраждало вісім осіб.

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"Вісім людей постраждало. З них одного пацієнта прооперовано - перелом щиколотки. Сім - з дрібними травмами, що не вимагають стаціонарного лікування", - повідомила Павленко.

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Топ коментарі
+36
В Ялте дали воду.
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18.06.2021 18:21
+25
Они и воды просили. Воду получили. Теперь с ужасом ждут камни. Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 7362
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18.06.2021 18:22
+23
Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 3831
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18.06.2021 18:09
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Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 3831
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18.06.2021 18:09 Відповісти
25-річна людина в Ялті загинула під час стихії, тому Час цього коментаря вже настав.

1. Смартфони, як і квадрокоптери, обладнані антенами, компасами, гіроскопами та датчиками тиску (висотомірами), а також потужними батареями ємністю 4-7 ампер*год кожен. Шоу з сотнею мікроквадрокоптерів, обладнаних кольоровими ліхтариками бачили? Таке само шоу, де замість лампочок - передаючі антени, влаштовується щосекунди у кишенях і на столах користувачів смартфонів, метою такого "смартфонного" шоу є справляння враження не на перехожих і глядачів, а на політиків.

2. Якщо я як розробник смартфону вставив туди (авжеж, виключно для гри "Asphalt") гіроскоп (датчик нахилу) і барометр, і змушую смартфон регулярно мене повідомляти не лише про його місцезнаходження і стан заряду батареї, а й про кут нахилу (вважай - направленої антени передавача), і таких смартфонів я продав мільйони, то я можу, активуючи у певній послідовності передавальні антени десятків тисяч смартфонів, які у певний момент Часу знаходяться під певним кутом до горизонту та сторін Світу, хвилеподібно (як вболівальники на трибунах піднімають руки) чи ритмічно (як солдати на параді), викликати іонізацію атмосфери і сформовувати або розформувати циклони та антициклони з потужністю до 1 мегавата, їх рух з точністю до 10 метрів, концентрувати у них вологу з точністю до літра і температуру до градуса.

3. Насіння так званих ГМО-культур мають підвищену врожайність саме тому, що в них на кожен сезон запрограмовані сонячні та хмарні дні, температура, атмосферний тиск і вологість. Алгоритм вирощування ГМО-насіння, яке має програму проростання, чимось подібний до алгоритму роботи замка на дверях з ключем - замок відкриється лише тим ключем, у якому виступаючі частини та прорізи відповідають запрограмованим конструктором замка. Погода кожного сезону через штучне втручання до процесів формування циклонів та антициклонів, є різною, тому насіння ГМО-культур (кукурудза, пшениця, рапс тощо), придбаних для засіювання, наприклад, поля у районі на Харківщині у 2020-му році не дасть врожаю, якщо ним засіяти поле на Вінничині у 2021-му. Індійські фермери про це дуже добре знають.
Щоби не псувати врожаї і репутацію Монсанти та інших виробників ГМО, зайву енергію Природи перенаправляють на міста. Наприклад кілька років тому у Києві таким чином "помили" Хрещатик (затопили Метроград) і навіть не замочили паралельні вулиці.

4. Путіну відомо, хто саме не пускає з 2015 року хмари до Кримського півострова, тому він у Женеві висловив Байдену своє прохання забезпечити півострів водою, і його прохання задовольнили. Побоююсь, що поки Путін не попросить Байдена припинити забезпечувати цей півострів водою (як у мультику про Золоту антилопу, яка копитами виробляла золоті монети), туди їхати не варто.

Мені Час повідомив ще десятки недокументованих функцій смартфонів (крім стеження і зняття інформації), тому у разі необхідності та за умови наявності людських жертв від їх використання буду про них розповідати.
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18.06.2021 19:44 Відповісти
З Часом.
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18.06.2021 19:46 Відповісти
Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 5332

...
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18.06.2021 18:11 Відповісти
Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 2914
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18.06.2021 18:19 Відповісти
Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 8465 Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 3539
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18.06.2021 18:20 Відповісти
Просили камни с неба, а оно вона как обернулось!(
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18.06.2021 18:21 Відповісти
Они и воды просили. Воду получили. Теперь с ужасом ждут камни. Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 7362
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18.06.2021 18:22 Відповісти
А что, камешек размером с Челябинский, да прямо в расположение базы ЧФ в Севастополе, не помешает.
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18.06.2021 18:25 Відповісти
У черноморского кацапофллта синдром опоссума - в случае любого переляка они начинают топить свои корабли у входа в бухту Ахтиара (как кацапы его называют - "Сєвастопаль").
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18.06.2021 18:28 Відповісти
Это буде планетарный какотклизм, поэтому не надо. А вот дождик часа на 3 из камней фракции от 1 кг до 0,5 тонны было бы самое оно. Лечебное.
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18.06.2021 18:30 Відповісти
В усякому разі в одного жителя криса мрія збулась.
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19.06.2021 08:10 Відповісти
А вот и камни:

Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали - Цензор.НЕТ 9813 Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали - Цензор.НЕТ 8695
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21.06.2021 14:08 Відповісти
В Ялте дали воду.
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18.06.2021 18:21 Відповісти
но отключили свет )))
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18.06.2021 18:26 Відповісти
Все і одразу тільки в кіно. Нехай вибирають).
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19.06.2021 04:33 Відповісти
воды ж хотели, ось вам
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18.06.2021 18:22 Відповісти
Перемолилися скрепные...
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18.06.2021 18:29 Відповісти
Крыму от Путла может быть что-то и отломится, жалкие крохи того, что требуется, но донбассовские ватники точно будут смоктать у кнура цюцюрку. Теперь не до них.
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18.06.2021 18:23 Відповісти
Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 1897 Та ладно. В Венеции веками на воде живут, не нарадуются. Тут такая пруха - жизнь попёрла, как в Италии - а они жопу морщат.
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18.06.2021 18:24 Відповісти
Да, но обещали же Лас-Вегас! И здесь нае... обманули!!!
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18.06.2021 18:28 Відповісти
ПоЕр мордвин Никодим, да и хрен с ним.
Перекинулся ерзянин Максим, да и хрен с ним.
Гигнулся чуваш Вениамин да и хрен с ним.
Удавился бурят Аким, да и хрен с ним.
Утонул КРЫСчанин Вадим, да и хер с ним.
Не дождался он правда камней с неба
Но для сРуской крысы это не проблема.
Найдут и зароют в навозе, опарыша вроде,
При всем паскудном российском народе.
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18.06.2021 18:27 Відповісти
крышкой от канализационного люка наградят, чтобы легче плавалось.
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18.06.2021 18:33 Відповісти
Ялта в Донецькій обл. під Маріуполем. в Україні.Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 2777
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18.06.2021 18:28 Відповісти
Арабатская коса?
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18.06.2021 18:38 Відповісти
Ні, азовське узбережжя праворуч від Маріуполя.
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18.06.2021 18:52 Відповісти
Хорошо, хоть не от сапога НАТО Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали - Цензор.НЕТ 394
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18.06.2021 18:32 Відповісти
ВОДУ дали!! А выкусили хахлы!!
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18.06.2021 18:36 Відповісти
...мужчину смыло грязевым потоком. Квест: "Почувствуй себя говном"
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18.06.2021 18:40 Відповісти
а ведь он мог погибнуть из-за солдат НАТО....повезло....
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18.06.2021 18:47 Відповісти
Самое время Украине открыть дамбу
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18.06.2021 18:56 Відповісти
Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали - Цензор.НЕТ 7698
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18.06.2021 19:08 Відповісти
Это с этого мальчика в Славянске сняли штанишки и тельняшку, а потом в трусиках распяли?
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18.06.2021 19:45 Відповісти
Тю, а казали в Криму води нема... Набервйте відра, скоро зійде вода, а козломорді по мосту глечиками носити не будуть.
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18.06.2021 19:16 Відповісти
А куда ж того боязного то смыло? А как же камни? Может они лучше будут, чем ВОДА С НЕБА?
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18.06.2021 19:18 Відповісти
Картина Репина "Приплыли"Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали - Цензор.НЕТ 730
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18.06.2021 19:19 Відповісти
Видать сильно нагрешили крымляди....
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18.06.2021 20:15 Відповісти
наказания без вины не бывает...
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18.06.2021 20:19 Відповісти
я вспомнил, московские попы молились за воду, крестный ход устраивали. ВИдать таки подействовало.
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18.06.2021 20:38 Відповісти
видать таки не любит Господь московских попов
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19.06.2021 00:26 Відповісти
Вот к чему приводит искусственный вызов дождей, природа не допускает вмешательств.
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18.06.2021 21:16 Відповісти
Это не @уйло там молодилось?
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18.06.2021 21:17 Відповісти
Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали - Цензор.НЕТ 1760
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19.06.2021 00:22 Відповісти
губит людей не пиво
губит людей вода...
Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали - Цензор.НЕТ 1207 Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали - Цензор.НЕТ 4737
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19.06.2021 06:45 Відповісти
 
 