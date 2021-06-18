РНБО запровадила санкції проти юридичних і фізичних осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій стосовно чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, пов'язаних зі спецслужбами Російської Федерації

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це юридичні і фізичні особи, безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу NotPetya. Вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни", - розповів Данілов.

"Також було встановлено, що ці кіберзлочинці внесені до санкційних списків США і обвинувачуються правоохоронними органами США в рамках кримінального процесу за здійснення кібератак стосовно США", - додав він.

Як повідомлялося, вірус NotPetya (спочатку ідентифікований як Petya.A), одна з версій шкідливої програми Petya, масово атакував комп'ютери 27 липня 2017 року. Вірус блокував роботу комп'ютера, а за відновлення роботи вимагав заплатити близько $300 у біткойнах. Спочатку він поширився в Україні, де атаки зазнали фінансові підприємства, державні органи, енергетичні й транспортні компанії, інші організації.

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Пізніше про атаку повідомили російські компанії, зокрема "Роснафта" та "Башнафта", а також металургійна компанія Evraz. Вірус атакував й інші країни. До десятки країн, яких найбільше торкнувся вірус, увійшли також Італія, Ізраїль, Сербія, Угорщина, Румунія, Польща, Аргентина, Чехія та Німеччина. Росія опинилася на 14-му місці.

Загалом вірус охопив 64 країни і завдав збитків на мільярди доларів.

У жовтні 2020 року судова влада США висунула шістьом громадянам РФ обвинувачення в комп'ютерних атаках, спрямованих проти низки країн, зокрема в поширенні вірусу NotPetya. За інформацією Міністерства юстиції США, усі шість фігурантів справи - Юрій Сергійович Андрієнко, Сергій Володимирович Детістов, Павло Володимирович Фролов, Анатолій Сергійович Ковальов, Артем Валерійович Очиченко та Петро Миколайович Пліскін - є співробітниками російської розвідки, що несуть службу в підрозділі 74455 ГРУ. На думку американських слідчих, цей самий підрозділ стоїть за спробами РФ вплинути на результати виборів 2016 року в США.