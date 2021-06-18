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Новини Політика України
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Данілов (1191) кіберзлочин (619) санкції (6880) РНБО (1714) кібербезпека (655)

РНБО запровадила санкції проти юридичних і фізичних осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО запровадила санкції проти юридичних і фізичних осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya, - Данілов

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій стосовно чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, пов'язаних зі спецслужбами Російської Федерації

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це юридичні і фізичні особи, безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу NotPetya. Вони здійснювали його адміністрування, модерацію, організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури нашої країни", - розповів Данілов.

"Також було встановлено, що ці кіберзлочинці внесені до санкційних списків США і обвинувачуються правоохоронними органами США в рамках кримінального процесу за здійснення кібератак стосовно США", - додав він.

Як повідомлялося, вірус NotPetya (спочатку ідентифікований як Petya.A), одна з версій шкідливої програми Petya, масово атакував комп'ютери 27 липня 2017 року. Вірус блокував роботу комп'ютера, а за відновлення роботи вимагав заплатити близько $300 у біткойнах. Спочатку він поширився в Україні, де атаки зазнали фінансові підприємства, державні органи, енергетичні й транспортні компанії, інші організації.

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Пізніше про атаку повідомили російські компанії, зокрема "Роснафта" та "Башнафта", а також металургійна компанія Evraz. Вірус атакував й інші країни. До десятки країн, яких найбільше торкнувся вірус, увійшли також Італія, Ізраїль, Сербія, Угорщина, Румунія, Польща, Аргентина, Чехія та Німеччина. Росія опинилася на 14-му місці.

Загалом вірус охопив 64 країни і завдав збитків на мільярди доларів.

У жовтні 2020 року судова влада США висунула шістьом громадянам РФ обвинувачення в комп'ютерних атаках, спрямованих проти низки країн, зокрема в поширенні вірусу NotPetya. За інформацією Міністерства юстиції США, усі шість фігурантів справи - Юрій Сергійович Андрієнко, Сергій Володимирович Детістов, Павло Володимирович Фролов, Анатолій Сергійович Ковальов, Артем Валерійович Очиченко та Петро Миколайович Пліскін - є співробітниками російської розвідки, що несуть службу в підрозділі 74455 ГРУ. На думку американських слідчих, цей самий підрозділ стоїть за спробами РФ вплинути на результати виборів 2016 року в США.
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Топ коментарі
+4
И что эти санкции дадут, кроме пиара зелупе?! Правильный ответ - ничего. По факту, это очередной развод лошар 73% с целью показать что что-то там делается.
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18.06.2021 18:50
+4
как удобно бороться с ветряными мельницами
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18.06.2021 18:50
+3
Херней клоуны занимаются.
Лучше бы озаботились обороноспособностью страны.
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18.06.2021 19:07
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И что эти санкции дадут, кроме пиара зелупе?! Правильный ответ - ничего. По факту, это очередной развод лошар 73% с целью показать что что-то там делается.
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18.06.2021 18:50 Відповісти
Так у нас главный вирус "NotPetya" сидит сейчас в кресле президента. И судя по результатам в стране -- всем вирусам вирус.
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18.06.2021 19:08 Відповісти
Потрібно ввести санкції проти українського розробника, власника та експлуатанта програми МеDoc через сервери якої і було розповсюджено більшість вірусів в Україні!
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18.06.2021 20:04 Відповісти
А теперь что, новый штамм на подходе? NotVova?
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18.06.2021 18:50 Відповісти
как удобно бороться с ветряными мельницами
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18.06.2021 18:50 Відповісти
Яка райдужна мильна бубо-бульбашка...
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18.06.2021 18:54 Відповісти
СНБО ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya, - Данилов - Цензор.НЕТ 5424Вошли во вкус.
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18.06.2021 18:59 Відповісти
Херней клоуны занимаются.
Лучше бы озаботились обороноспособностью страны.
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18.06.2021 19:07 Відповісти
а не пробовали проявить глубокую озабоченность ????

РНБО запровадила санкції проти юридичних і фізичних осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya, - Данілов - Цензор.НЕТ 8831
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18.06.2021 19:46 Відповісти
Это вообще ...атас! Вы не знаете разработчика вируса. Вы его не можете знать в принципе!
Петуха замкнутый личность. Хотя называть зеленое говно личностью .....весьма скоропалительно.....Да..Петрушка - Петрушок?.?? Не слышу ответа Петрушка, громче, громче!!
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18.06.2021 20:49 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·

СНБО ввело санкции против создателей вируса «Петя»
РНБО запровадила санкції проти юридичних і фізичних осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya, - Данілов - Цензор.НЕТ 2872
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18.06.2021 23:44 Відповісти
 
 