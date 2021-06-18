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РНБО додатково перевірить 3 осіб, які потрапили до санкційного списку ворів у законі, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Апарат РНБО за сприяння СБУ проведе додаткову перевірку 3 осіб, які потрапили до санкційного списку " ворів у законі".
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Після першого рішення Ради національної безпеки та оборони було дуже багато звернень щодо деяких осіб, які, на їхню думку, потрапили в ці санкції не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення Ради нацбезпеки та оборони щодо трьох осіб: зробити додаткову перевірку із залученням служби безпеки, контррозвідки і всіх відповідних органів", - заявив Данілов.
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У Харкові відбулися спеціальні навчання патрульних, де вони "вдосконалювали практичні навички щодо тактики дій під час охорони громадського порядку на масових зібраннях".
Про це інформує пресслужба патрульної поліції України.
"Начальники всіх управлінь патрульної поліції та їхні заступники пліч-о-пліч зі своїм особовим складом проходять тактико-спеціальні навчання з протидії масовим заворушенням у Харкові. У навчально-тренувальному центрі зараз неймовірно гаряче. Поліцейські вдосконалюють практичні навички щодо тактики дій під час