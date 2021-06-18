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Новини Політика України
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вор у законі (233) Данілов (1191) санкції (6880) РНБО (1714)

РНБО додатково перевірить 3 осіб, які потрапили до санкційного списку ворів у законі, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО додатково перевірить 3 осіб, які потрапили до санкційного списку ворів у законі, - Данілов

Апарат РНБО за сприяння СБУ проведе додаткову перевірку 3 осіб, які потрапили до санкційного списку " ворів у законі".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Після першого рішення Ради національної безпеки та оборони було дуже багато звернень щодо деяких осіб, які, на їхню думку, потрапили в ці санкції не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення Ради нацбезпеки та оборони щодо трьох осіб: зробити додаткову перевірку із залученням служби безпеки, контррозвідки і всіх відповідних органів", - заявив Данілов.

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Топ коментарі
+1
Олігархи і напів олігрхи,справжні злодії в законі.
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18.06.2021 18:57
+1
смешно...а до того как туда попасть почему их не проверяли???
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18.06.2021 19:02
+1
Та кАнешнА. Так "багато" злодіїв у законі, що як же розібратись у 1,5 десятку призвіщ? Намагались, під шумок, здати кадирову наших військових, не вийшло. Тепер шоу з перевіркою.
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18.06.2021 19:22
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У Харкові поліцейські на навчаннях використали прапор України як атрибут порушників громадського порядку.

У Харкові відбулися спеціальні навчання патрульних, де вони "вдосконалювали практичні навички щодо тактики дій під час охорони громадського порядку на масових зібраннях".
Про це інформує пресслужба патрульної поліції України.
"Начальники всіх управлінь патрульної поліції та їхні заступники пліч-о-пліч зі своїм особовим складом проходять тактико-спеціальні навчання з протидії масовим заворушенням у Харкові. У навчально-тренувальному центрі зараз неймовірно гаряче. Поліцейські вдосконалюють практичні навички щодо тактики дій під час СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в санкционный список воров в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 7097
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18.06.2021 18:53 Відповісти
Олігархи і напів олігрхи,справжні злодії в законі.
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18.06.2021 18:57 Відповісти
А "слуги урода". чиновники, судді- агнеци беззвинні.
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18.06.2021 19:23 Відповісти
Вони ж на олігархів працюють.
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18.06.2021 20:01 Відповісти
смешно...а до того как туда попасть почему их не проверяли???
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18.06.2021 19:02 Відповісти
Та кАнешнА. Так "багато" злодіїв у законі, що як же розібратись у 1,5 десятку призвіщ? Намагались, під шумок, здати кадирову наших військових, не вийшло. Тепер шоу з перевіркою.
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18.06.2021 19:22 Відповісти
Турборежим, плять
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18.06.2021 19:35 Відповісти
Чеченец вор в законе, это как еврей казак.
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18.06.2021 19:44 Відповісти
 
 