Кулеба обговорив з главою МЗС Хорватії Грлічем-Радманом питання спрощення поїздок українців до цієї країни
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних і європейських справ Республіки Хорватія Горданом Грлічем-Радманом на полях Анталійського дипломатичного форуму.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МЗС.
"Голови української та хорватської дипломатії обговорили підготовку візиту прем'єр-міністра Хорватії в Україну цього року для активізації політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі та інвестицій", - наголошується в повідомленні.
Дмитро Кулеба порушив питання спрощення умов поїздок українців до Хорватії в період туристичного сезону. Він також запропонував укласти угоду про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.
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