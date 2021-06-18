УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12124 відвідувача онлайн
Новини
691 1

Кулеба обговорив з главою МЗС Хорватії Грлічем-Радманом питання спрощення поїздок українців до цієї країни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних і європейських справ Республіки Хорватія Горданом Грлічем-Радманом на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МЗС.

"Голови української та хорватської дипломатії обговорили підготовку візиту прем'єр-міністра Хорватії в Україну цього року для активізації політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі та інвестицій", - наголошується в повідомленні.

Дмитро Кулеба порушив питання спрощення умов поїздок українців до Хорватії в період туристичного сезону. Він також запропонував укласти угоду про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Читайте також: Хорватія пом'якшила умови в'їзду

Кулеба обговорив з главою МЗС Хорватії Грлічем-Радманом питання спрощення поїздок українців до цієї країни 01

Автор: 

Хорватія (299) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 