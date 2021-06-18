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РНБО продовжила введені в 2018 році персональні санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб

РНБО продовжила введені в 2018 році персональні санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб

Рада нацбезпеки та оборони продовжила на три роки запроваджені три роки тому персональні економічні санкції. Йдеться про рішення РНБО від 21 червня 2018 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"21 червня 2018 року були РНБО прийнято персональні санкції щодо деяких фізичних і юридичних осіб, введених в дію указом номер 176 від 2018 року. Указ передбачав введення санкцій на три роки. 21 червня закінчується термін дії цих санкцій. Це виключно юридичні та фізичні особи", - повідомив Данілов.

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Він зазначив, що санкції продовжено стосоовно всіх суб'єктів, які є в наявності в реєстрах і "є ще живими".

"Тому що частина людей, які перебували під санкціями, померли", - додав Данілов.

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СНБО продлил введенные в 2018 году персональные санкции против ряда физических и юридических лиц - Цензор.НЕТ 6667

Слабо ему санкций навешать?
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18.06.2021 19:19 Відповісти
 
 