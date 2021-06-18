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На засіданні РНБО анульовано 4 ліцензії на розробку титану, три - вуглеводню, дві - руди

На засіданні РНБО анульовано 4 ліцензії на розробку титану, три - вуглеводню, дві - руди

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України на засіданні в п'ятницю анулювала чотири титанові, три вуглеводневі і дві рудні ліцензії, повідомив на брифінгу секретар ради Олексій Данілов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Украна.

"Було анульовано як недобросовісним надрокористувачам чотири титанові, три вуглеводневі і дві рудні ліцензії, які не використовувалися відповідно в 2018-му, 2019-му та 2017-му роках", - сказав Данілов.

Він також вказав, що на засіданні було заслухано звіт голови Держгеонадр Романа Опімаха щодо виконання указу президента №122 від березня цього року щодо стану у сфері надрокористування.

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За словами секретаря РНБО, до 1 вересня цього року всі наявні 3 тис. ліцензій будуть розміщені на геоінформаційному порталі з дублюванням на порталі "Сота" Ради з тим, "щоб суспільство знало, де вони є і хто ними володіє".

Як повідомлялося, РНБО 19 березня вирішила провести аудит всіх дозволів на користування надрами, виданих з 1994 року, і повернути народу в разі виявлення порушень умов користування. Рішення РНБО затверджено указом президента.

Автор: 

ліцензія (844) РНБО (2278) Держгеонадр (415) Опімах Роман (20)


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Це вже якесь політбюро керує в країні. Для чого потрібні прокуратура, іністерства, суди і.т.д.?!
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18.06.2021 19:20 Відповісти
На заседании СНБО аннулированы 4 лицензии на разработку титана, три - углеводорода, две - руды - Цензор.НЕТ 1305
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18.06.2021 19:35 Відповісти
Лицензии-дело долгое,а просто прекратить поставки сырья врагу,кишка тонка?
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18.06.2021 19:24 Відповісти
злигались гнані та голодні ЗЕ
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18.06.2021 22:46 Відповісти
Блін ... А хто у нас ліцензії на видобування корисних копалин повинен видавати і анулювати ??? При чому РНБО ???
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19.06.2021 10:36 Відповісти
 
 