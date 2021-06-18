На засіданні РНБО анульовано 4 ліцензії на розробку титану, три - вуглеводню, дві - руди

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України на засіданні в п'ятницю анулювала чотири титанові, три вуглеводневі і дві рудні ліцензії, повідомив на брифінгу секретар ради Олексій Данілов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Украна.

"Було анульовано як недобросовісним надрокористувачам чотири титанові, три вуглеводневі і дві рудні ліцензії, які не використовувалися відповідно в 2018-му, 2019-му та 2017-му роках", - сказав Данілов.

Він також вказав, що на засіданні було заслухано звіт голови Держгеонадр Романа Опімаха щодо виконання указу президента №122 від березня цього року щодо стану у сфері надрокористування.

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За словами секретаря РНБО, до 1 вересня цього року всі наявні 3 тис. ліцензій будуть розміщені на геоінформаційному порталі з дублюванням на порталі "Сота" Ради з тим, "щоб суспільство знало, де вони є і хто ними володіє".

Як повідомлялося, РНБО 19 березня вирішила провести аудит всіх дозволів на користування надрами, виданих з 1994 року, і повернути народу в разі виявлення порушень умов користування. Рішення РНБО затверджено указом президента.