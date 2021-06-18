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Дорогу в аеропорт Бориспіль з Києва частково перекриють для ремонту

Новини Цензор.НЕТ Події

Дорогу в аеропорт Бориспіль з Києва частково перекриють для ремонту

Рух буде частково перекрито з 23 червня по 20 серпня. Рух в обидві сторони здійснюватиметься по проїзду в напрямку Києва.

Про це повідомляє "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ.

Рух від виїзду з Києва в напрямку аеропорту "Бориспіль" з 23 червня буде тимчасово перекрито у зв'язку з ремонтними роботами на дорозі М-03 на 18-кілометровій ділянці (км 18 + 000 - км 35 + 950), що веде до аеропорту.

В "Укравтодорі" пояснили, що рух в обидва боки здійснюватиметься по проїзду в напрямку Києва.

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За даними агентства, під час ремонтних робіт планується зробити нове дорожнє покриття, сучасне освітлення, дорожні знаки і розмітку.

Завершити ремонт планують до 20 серпня 2021 року.

"Укравтодор" зазначає, що востаннє цю ділянку дороги ремонтували в 2004 році.
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18.06.2021 20:10 Відповісти
100%
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19.06.2021 11:23 Відповісти
***, там нормальное покрытие Дорогу в аеропорт Бориспіль з Києва частково перекриють для ремонту - Цензор.НЕТ 1732 нахера они его ремонтриуют? и особенно осветление знаки? Дорогу в аеропорт Бориспіль з Києва частково перекриють для ремонту - Цензор.НЕТ 1732
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18.06.2021 20:57 Відповісти
крадивництво сер!
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18.06.2021 22:07 Відповісти
эм.. там нормальное покрытие, Сколько ездил и норм.
В Киеве были гораздо более худшие участки. с квадратными стыками, на холмах.
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18.06.2021 22:49 Відповісти
Террористическая организация Укравтодор начинает свои летние деверсии в сезон на основных артериях страны: Одесской трассе, Бориспольской. Ждём дальше
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19.06.2021 11:23 Відповісти
 
 