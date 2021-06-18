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Данілов (1191) паспорт (875) Донбас (21704) мінські угоди (2207)

Ситуація з видачею паспортів РФ на окупованих територіях вимагає окремих переговорів, - Данілов

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Ситуація з видачею паспортів РФ на окупованих територіях вимагає окремих переговорів, - Данілов

Щодо теми видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях необхідно проводити переговори.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"630 тисяч паспортів, які Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованих територіях, у тій резервації, яку створила Російська Федерація - це привід для того, щоб починати переговори на предмет того, що з цим робити. Тому що в такому вигляді проводити вибори, коли людина має паспорт громадянина РФ, це така дивовижна, скажімо так, ситуація", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю.

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Він також зазначив, що Мінські угоди потребують модернізації.

"Питання виконання Мінських угод, які були підписані бог знає коли. Є розуміння, що в тому вигляді, в якому вони є, вони не можуть бути виконані сьогодні, тому що пройшов певний проміжок часу, змінилося багато речей", - додав секретар РНБО.
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Топ коментарі
+6
Два роки ігнорували, і тут прокинулись. Тепер що, подвійне громадянство, для "страждальців", чи як?
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18.06.2021 19:26
+4
Какие нах переговоры,носителям паспорта РФ-под зад коленом. Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов - Цензор.НЕТ 346
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18.06.2021 19:26
+1
кацапи як завжди спитають... - а видача - отримання паспортів мядіріїї закарпатцями чи буковинців руминського вас не хвилюе ...
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18.06.2021 20:02
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Какие нах переговоры,носителям паспорта РФ-под зад коленом. Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов - Цензор.НЕТ 346
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18.06.2021 19:26 Відповісти
А носіям угорських, румунських, ізраїльських та інших паспортів як? Не вломиться коліно?
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18.06.2021 20:26 Відповісти
"Не знання закону не звільняє від відповідальності" - чули про таке?
Я вже не кажу, що в Україні, відповідно до законів, існує лише одне громадянство - українське. А от про незаконний перетин кордону ви, я сподіваюсь, чули.
Тож будь хто, що має папірець з двоголовою куркою, але не має там відповідного штампу про перетин державного кордону є порушником. Мінімум депортація та заборона на в'їзд до України на строк від 3 років. Максимум - ув'язнення за порушення державного кордону.
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18.06.2021 21:50 Відповісти
Два роки ігнорували, і тут прокинулись. Тепер що, подвійне громадянство, для "страждальців", чи як?
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18.06.2021 19:26 Відповісти
А чому ж вони так його почали продавлювати! Та й "узєлєнським" це на руку...
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18.06.2021 21:51 Відповісти
кацапи як завжди спитають... - а видача - отримання паспортів мядіріїї закарпатцями чи буковинців руминського вас не хвилюе ...
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18.06.2021 20:02 Відповісти
Поздно всрались. Этот вопрос надо было поднимать ещё в 19м году, а не тупину в глаза заглядывать.
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18.06.2021 20:55 Відповісти
такие действия со стороны граждан Украины требуют не переговоров а лишения гражданства. и не....уй о чем говорить. чемодан вокзал.........
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18.06.2021 21:35 Відповісти
 
 