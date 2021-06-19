Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде
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Спроба відкрити в Україні мережу російських супермаркетів - це операція спецслужб Російської Федерації.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після засідання Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми уважно вивчили це питання. Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу", - сказав Данілов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року.
Данілов 15 червня заявив, що відкриття не буде. "Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери ... Якщо міська влада даватиме преференції російському бізнесу, якщо йдеться про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред .), тому що без їх дозволу цього зробити не можна", - заявив Данілов.
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чем еще раде нацбезпеки и обороны во время войны заняться? канешн кацапскими супермаркетами!
Правильно, пусть отползают.
так вони цю мережу і так мають - масквабадський пархат. ще і податки не платять.
учитывая xто сегодня в ОПе четырежды головной-фронтовик....
Но только гнать надо ВСЕХ разом ! Вот тогда от санкций будет результат.
А так - ну подгадили какому-то кацапчику мелкого пошиба. Ну он расстроился (и то не сильно), и на этом всё.
https://twitter.com/GolyDovolen/status/1401229353531346945
И они тысячами и тысячами работают в Украине.
их нужно прикрыть в первую очередь.
Але як супермаркети збирались на вибори впливати ???