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Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде

Спроба відкрити в Україні мережу російських супермаркетів - це операція спецслужб Російської Федерації.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після засідання Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми уважно вивчили це питання. Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року.

Данілов 15 червня заявив, що відкриття не буде. "Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери ... Якщо міська влада даватиме преференції російському бізнесу, якщо йдеться про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред .), тому що без їх дозволу цього зробити не можна", - заявив Данілов.
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Топ коментарі
+18
надо было ещё в 2014-м гнать вообще ВЕСЬ кацапский "бизнес" из Украины ссаными тряпками ! Ввести эмбарго на любую торговлю с агрессором. Вот это были бы настоящие санкции ! пуйловские шавки сразу завыли бы, и агрессия мгновенно прекратилась.
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18.06.2021 20:44
+16
нiчого ********* бiльше не вiдкриють. гонiть iх сраними вiниками з Неньки!
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18.06.2021 20:16
+13
Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу" Джерело: https://censor.net/ua/n3272358
так вони цю мережу і так мають - масквабадський пархат. ще і податки не платять.
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18.06.2021 20:16
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Данилов: Сеть российских супермаркетов хотели создать в Украине для использования во время выборов, этого не будет - Цензор.НЕТ 8346
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18.06.2021 20:04 Відповісти
а что могли продавать кацабы какая сеть чего фигурок из навоза боярышник или гуталин 3 звездочки современный популярный закусон у алкашей рашки???!!!
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18.06.2021 20:56 Відповісти
вот это у нас СНБО - мощь!!! данилофф - человечище!!! как там совки раньше блеяли - гвозди б делать с таких людей как данилофф!

чем еще раде нацбезпеки и обороны во время войны заняться? канешн кацапскими супермаркетами!
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18.06.2021 22:19 Відповісти
Ими тоже - раша любыми путями стремится внедрится в Украину.
Правильно, пусть отползают.
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19.06.2021 20:52 Відповісти
уже внедренная визде!!!! и там тоже....
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19.06.2021 21:57 Відповісти
еще кацапо Пятерочек не хватало здесь,АТБ есть и норм)
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18.06.2021 20:07 Відповісти
нех шастать
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18.06.2021 20:13 Відповісти
Це хто так вирішив?! Данілав?!
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18.06.2021 20:13 Відповісти
А хто питає Храбовскаф? Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде - Цензор.НЕТ 391
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19.06.2021 15:55 Відповісти
Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу" Джерело: https://censor.net/ua/n3272358
так вони цю мережу і так мають - масквабадський пархат. ще і податки не платять.
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18.06.2021 20:16 Відповісти
нiчого ********* бiльше не вiдкриють. гонiть iх сраними вiниками з Неньки!
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18.06.2021 20:16 Відповісти
согласен со 2й частью вашего коммента - не уверен в 1й,
учитывая xто сегодня в ОПе четырежды головной-фронтовик....
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18.06.2021 20:31 Відповісти
+
Но только гнать надо ВСЕХ разом ! Вот тогда от санкций будет результат.

А так - ну подгадили какому-то кацапчику мелкого пошиба. Ну он расстроился (и то не сильно), и на этом всё.
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18.06.2021 22:50 Відповісти
Регистрация рейс Шанхай - Москва. Россиянка закурила сигарету, обматерила работников аэропорта, а затем справила малую нужду возле стойки регистрации. Руссо туристо - облико аморале.

https://twitter.com/GolyDovolen/status/1401229353531346945
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18.06.2021 20:19 Відповісти
дама писять захотела
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18.06.2021 20:31 Відповісти
Яка це, в біса, "дама"? Мордорська тварина у людській подобі.
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19.06.2021 20:59 Відповісти
лапти валянки портянки со скидкой
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18.06.2021 20:31 Відповісти
нехай моцкалів годують
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18.06.2021 20:33 Відповісти
каких выборов?
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18.06.2021 20:35 Відповісти
Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде - Цензор.НЕТ 8177
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18.06.2021 20:40 Відповісти
надо было ещё в 2014-м гнать вообще ВЕСЬ кацапский "бизнес" из Украины ссаными тряпками ! Ввести эмбарго на любую торговлю с агрессором. Вот это были бы настоящие санкции ! пуйловские шавки сразу завыли бы, и агрессия мгновенно прекратилась.
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18.06.2021 20:44 Відповісти
А вот КАКИЕ копыта и рожки торчат за фирмами на кипре и других офшорах-стиралках никому неизвестно.
И они тысячами и тысячами работают в Украине.
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19.06.2021 08:02 Відповісти
в Украине пособничают козломордым террористам две главные кацапские фирмочки - гундяйская секта и ЖОПА за життя.

их нужно прикрыть в первую очередь.
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19.06.2021 11:53 Відповісти
Так бизнес это или это "операция спецслужб Российской Федерации."? Рука кремля хотела открыть магазины? Источник: https://censor.net/ru/n3272358
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19.06.2021 11:56 Відповісти
Так их сети давно открыты...SPAR, Ашан, Эльдорадо итд итп=)))
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19.06.2021 13:49 Відповісти
SPAR - це Нiдерланди, Ашан- Францiя...до чого тут паРаша?
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19.06.2021 22:27 Відповісти
русские деньги - это оружие!
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19.06.2021 13:59 Відповісти
Ну то зрозуміло,що АТБ з Сільпо конкуренти не потрібні.
Але як супермаркети збирались на вибори впливати ???
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19.06.2021 22:12 Відповісти
И что, ни у кого нет спичек???
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13.08.2021 14:58 Відповісти
 
 