Бізнесмен Фукс заявив, що оскаржить у суді рішення РНБО про введення проти нього санкцій
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Бізнесмен Павло Фукс має намір оскаржити в суді рішення про накладення на нього персональних санкцій.
"Я буду боротися за своє ім'я і подам до суду на це рішення", - сказав він у п'ятницю ввечері в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Я - громадянин України, який платить податки, за рахунок яких фінансується, зокрема, армія", - сказав він, додавши, що "не має стосунку до тих компаній, про які говорив Данілов (секретар РНБО Олексій Данілов - ред), - сказав він.
Фукс пов'язав це рішення з колишньою приналежністю Олексія Данілова до партії "Яблуко". "Лідер цієї партії - Бродський (український бізнесмен Михайло Бродський - ред). Це помста Данілова мені особисто", - заявив він.
Між Фуксом і Бродським кілька років тягнеться бізнес-конфлікт.
За його словами, він не має наміру залишати Україну. "Це моя країна, я родом звідси і буду тут жити", - сказав він.
За словами секретаря РНБО, санкції на Фукса застосовані у зв'язку з діяльністю компанії "Голден деррик".
Будь ласка, зачекайте...
Так что лучше призадумайся не найдется ли охочих до твоего добра.
Все это уже было в 1917 году. Только тогда это называлось не СНБО, а ЧК.
Создан прецидент антикоституционного лишения права на справедливый суд.
А кугуты не задаются такими вопросами. Едва ли жлобье в 1917-м рассуждали о ценности элит. Ваша цель - отнять и поделить.
про який справедливий суд взагалі мова???!
не існує його...це неофеодальна країна, найбагатший прошарок якої живе не за законами.
Тогда оно конечно...
Понимаю. Отнимать и делить конечно удобнее без суда и следствия по решению СНБО или ЧК.
Потому что за 5 лет Порох и Пастор не додумались брутально нарушить Конституцию.
А ЗЕ и Данилов додумались. И за 2 года ЗЕ себе уже на пожизненное ***********.
Прошу заметить, с сохранением за ним права на справедливый суд и защиту.
Т.е. ЗЕ-власть напрямую нарушает Коституцию Украины.
Я всегда голодный и небритый.
Ведь все на свете козыри получит шеф,
Ну, а моя повсюду карта бита...