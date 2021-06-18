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Новини Українські заручники в РФ
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Засудженого в окупованому Криму десантника Добринського направили відбувати покарання в Дагестан, - Денісова

Засудженого в окупованому Криму десантника Добринського направили відбувати покарання в Дагестан, - Денісова

Росія не повідомляє місце перебування незаконно засудженого в окупованому Криму військовослужбовця Збройних Сил України Євгена Добринського. Імовірно його етапують для відбування покарання в Дагестан.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку червня немає офіційного підтвердження, де саме на території РФ утримується громадянин України Євген Добринський, якого 21 квітня цього року підконтрольним окупаційній владі так званим "Джанкойським районним судом" в тимчасово окупованому Криму, засуджено до 3 років і 6 місяців ув’язнення, за начебто "незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів". За попередньою інформацією, громадянина України направлено для відбування покарання до м. Махачкала (Республіка Дагестан, РФ). Останнє відоме місце утримання Євгенія Добринського — "ФКУ СИЗО 1 ФСИН России по городу Волгоград", - написала Денісова.

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Вона звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та начальника управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Республіці Дагестан, з вимогою вжити заходів для підтвердження місцеперебування Євгенія Добринського, а також надати інформацію щодо стану його здоров’я, забезпечення медичною та правовою допомогою.

"Також звертаюся до Міністерства закордонних справ України для забезпечення належного консульського захисту під час перебування Євгенія Добринського на території РФ. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на РФ, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України", - зазначила омбудсман.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Щодо українського військового порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". Також російські силовики стверджують, що "під час огляду в нього виявили речовину, ймовірно, наркотик, її відправили на експертизу". Пізніше йому додали ще одне звинувачення - "контрабанда наркотиків".

21 квітня 2021 року "суд" окупантів засудив українського військовослужбовця Євгена Добринського до трьох з половиною років позбавлення волі.

Автор: 

Денісова Людмила (883) Крим (14133) Добринський Євген (13)


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Топ коментарі
+5
на превеликий жаль нашій державі на її громадян глибоко на..... ми ж не штати чи Ізраїль.
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18.06.2021 21:17
+4
смерть - кремлю,
життя - Україні !
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18.06.2021 21:15
+4
І вони дивуються, чому ми вважаємо хутіна пуйлом...
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18.06.2021 21:19
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смерть - кремлю,
життя - Україні !
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18.06.2021 21:15 Відповісти
на превеликий жаль нашій державі на її громадян глибоко на..... ми ж не штати чи Ізраїль.
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18.06.2021 21:17 Відповісти
как мог вооруженній солдат попасть в плен на своей территории ?

пусть сидит !
к сожалению, в данном случае версия рашки похожа на правду,
и срок соответствующий
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18.06.2021 22:06 Відповісти
як він потрапив у полон за великим рахунком не має значення
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18.06.2021 22:10 Відповісти
а, ну да, конечно, пьяный был, не помнит....

такие "солдаты" были основанием для проведения децимации в римской армии и войке Чингис-хана
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18.06.2021 22:20 Відповісти
ну про алкоголь з наркотою він після трьох діб перебування у кацапів почав стверджувати. у полоні і не таке скажеш. тому я би не був такий категоричний.
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18.06.2021 22:27 Відповісти
як він потрапив в полон ?
його вкрали?

навіщо я маю "годувати" (своїми налогами, звісно) солдата, який мене не захищає ?
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18.06.2021 22:40 Відповісти
колись читав спогади Дарвіна про звичаї аборигенів Вогняної Землі. Там був цікавий випадок. Чарлз запитав одного з місцевих, чому старих не годуєте, а собакам їжу даєте? На що абориген відповів, щось на кшталт, собаки ловлять видр, а старі - нікчемні, нашо їх годувати?
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18.06.2021 22:50 Відповісти
І вони дивуються, чому ми вважаємо хутіна пуйлом...
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18.06.2021 21:19 Відповісти
о каком выполнении минска может идти речь? по запросу москвы, из тюрем были выпущени убийци и террористы. все наши военные должны быть в списке на обмен. и до обмена, никаких переговоров и встречь. хоть в дупу, хоть в глаза заглядивайте кроме дерьма ничего не увидите
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18.06.2021 21:20 Відповісти
Все таки, як цей бравий десантник опинився на території тимчасово окупованій? Він був на завданні? Захоплений в полон?
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18.06.2021 21:30 Відповісти
по одній з версій - саме захоплений в полон...викрадений (бо знайшли сліди боротьби)
по іншій (рашасмі) він був під впливом наркотику і пішов через кордон сам...
а що було насправді...
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18.06.2021 21:54 Відповісти
3,5 лет диверсанту не дают
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18.06.2021 22:06 Відповісти
ну... и 3,5 года... в дагестанской зоне надо выжить...
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18.06.2021 22:09 Відповісти
эт точно!
я запомнил пребывание нескольких дней с дембилями с Сев Кавказа на всю жизнь
у этих уродов вместо крови сплошной адреналин.
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18.06.2021 22:25 Відповісти
Якщо сам, то які претензїї до ворогів: вони діють по своїм законам. Якщо викрали - то що це за десантник-захисник, якого потрібно охороняти?
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18.06.2021 22:51 Відповісти
там такий мутняк... але ж громадянин України, якого Держава повинна не забувати...
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18.06.2021 22:57 Відповісти
Што нам скажет Гамнокомандующий Четырежды Уклонист?
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18.06.2021 21:32 Відповісти
3.14 здець Дагестану... Слава Украине! Героям слава! Слава нації - Смерть ворогам! Україна понад усе!
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18.06.2021 22:36 Відповісти
с какого дуба ты упал ?
при чем здесь Дагестан ?
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18.06.2021 22:41 Відповісти
Предположительно его этапируют для отбывания наказания в Дагестан.
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18.06.2021 23:00 Відповісти
Ви мене вибачте, але якщо військовик-захисник, наплював на державу і покинув її територію, то держава ще й опікуватися повинна за нього? Тоді Янек повність підпадає під цю опіку.
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18.06.2021 23:00 Відповісти
Обменять почему не меняют .кацапыу бийц выменивают .жопы никто никто нехочет поднять .твари
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18.06.2021 23:06 Відповісти
У в это время Кива дрочил на новую диссертацию, он знал, его ни кто не тронет
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19.06.2021 15:06 Відповісти
 
 