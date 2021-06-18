Засудженого в окупованому Криму десантника Добринського направили відбувати покарання в Дагестан, - Денісова

Росія не повідомляє місце перебування незаконно засудженого в окупованому Криму військовослужбовця Збройних Сил України Євгена Добринського. Імовірно його етапують для відбування покарання в Дагестан.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку червня немає офіційного підтвердження, де саме на території РФ утримується громадянин України Євген Добринський, якого 21 квітня цього року підконтрольним окупаційній владі так званим "Джанкойським районним судом" в тимчасово окупованому Криму, засуджено до 3 років і 6 місяців ув’язнення, за начебто "незаконний перетин державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів". За попередньою інформацією, громадянина України направлено для відбування покарання до м. Махачкала (Республіка Дагестан, РФ). Останнє відоме місце утримання Євгенія Добринського — "ФКУ СИЗО 1 ФСИН России по городу Волгоград", - написала Денісова.

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Вона звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та начальника управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Республіці Дагестан, з вимогою вжити заходів для підтвердження місцеперебування Євгенія Добринського, а також надати інформацію щодо стану його здоров’я, забезпечення медичною та правовою допомогою.

"Також звертаюся до Міністерства закордонних справ України для забезпечення належного консульського захисту під час перебування Євгенія Добринського на території РФ. Закликаю представників міжнародної спільноти продовжувати політичний і санкційний тиск на РФ, аби зупинити переслідування та судилища і звільнити усіх незаконно засуджених громадян України", - зазначила омбудсман.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Щодо українського військового порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". Також російські силовики стверджують, що "під час огляду в нього виявили речовину, ймовірно, наркотик, її відправили на експертизу". Пізніше йому додали ще одне звинувачення - "контрабанда наркотиків".

21 квітня 2021 року "суд" окупантів засудив українського військовослужбовця Євгена Добринського до трьох з половиною років позбавлення волі.