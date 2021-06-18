США призупинили постачання військової допомоги Україні, включно з летальним озброєнням, на суму до $100 млн, - "Politico"

Білий дім тимчасово заморозив виділення Україні пакета військової допомоги, яка, як планувалося спочатку, стала би відповіддю на розгортання російських військ поблизу України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотири джерела, обізнаних із ситуацією.

За даними джерел видання, вартість запланованого пакету допомоги, включно з летальним озброєнням, становила до $100 млн.

Однак, за даними Politico, Рада національної безпеки США призупинила реалізацію цих заходів після того, як Росія оголосила про відвід своїх військ від кордону з Україною, а також у зв'язку з підготовкою до переговорів президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

Читайте також: Таран про затвердження Пентагоном другої частини допомоги Україні: Однозначний меседж підтримки. Своєчасне і обґрунтоване рішення

Раніше видання The Washington Post також із посиланням на джерело повідомляло, що було ухвалено рішення відкласти надання допомоги Україні після того, як Росія почала скорочувати чисельність військ на кордоні, однак пакет допомоги все ще може бути передано Україні в разі, якщо Росія почне розширювати свою військову присутність на кордоні.

Крім того, зазначалося, що пакета допомоги розміром $150 млн, виділення якого затвердило Міністерство оборони США у понеділок, заморожування не торкається.