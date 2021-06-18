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Новини Агресія Росії проти України
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США призупинили постачання військової допомоги Україні, включно з летальним озброєнням, на суму до $100 млн, - "Politico"

США призупинили постачання військової допомоги Україні, включно з летальним озброєнням, на суму до $100 млн, -

Білий дім тимчасово заморозив виділення Україні пакета військової допомоги, яка, як планувалося спочатку, стала би відповіддю на розгортання російських військ поблизу України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотири джерела, обізнаних із ситуацією.

За даними джерел видання, вартість запланованого пакету допомоги, включно з летальним озброєнням, становила до $100 млн.

Однак, за даними Politico, Рада національної безпеки США призупинила реалізацію цих заходів після того, як Росія оголосила про відвід своїх військ від кордону з Україною, а також у зв'язку з підготовкою до переговорів президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

Читайте також: Таран про затвердження Пентагоном другої частини допомоги Україні: Однозначний меседж підтримки. Своєчасне і обґрунтоване рішення

Раніше видання The Washington Post також із посиланням на джерело повідомляло, що було ухвалено рішення відкласти надання допомоги Україні після того, як Росія почала скорочувати чисельність військ на кордоні, однак пакет допомоги все ще може бути передано Україні в разі, якщо Росія почне розширювати свою військову присутність на кордоні.

Крім того, зазначалося, що пакета допомоги розміром $150 млн, виділення якого затвердило Міністерство оборони США у понеділок, заморожування не торкається.

Автор: 

оборона (4772) зброя (7438) допомога (8300) США (22568)


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Топ коментарі
+82
Ну ващето мы слили сами себя в 2019-м году, когда президентом и главкомом вібрали ватное говно ЗЕ.

И умные люди уже тогда говорили, что это кончится крахом экономики и прекращением поддержки Западом.
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18.06.2021 21:22
+71
Ну вот как-то так...

Ай молодца ЗЕ. Таки добился своего.
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18.06.2021 21:20
+69
США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн, - "Politico" - Цензор.НЕТ 4040
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18.06.2021 21:26
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Сторінка 4 з 4
новый украинский (или украинский русский) язык

- Как правильно переводятся на украинский язык (или на украинский русский язык) названия великих инфраструктурных проектов сверхдержавы 21 века "Северный поток 1" и "Северный поток 2"?

- Есть 2 перевода - длинный и короткий:

Длинный: "(подводно-)трубопроводное могущество России" (1 и 2).

Короткий: бульбулятор.
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19.06.2021 02:31 Відповісти
раньше и теперь

Раньше Путин не решался начать полномасштабное военное вторжение в Украину потому, что опасался, что во время такой войны люди в Украине могут взорвать трубопровод, доставляющий газ из РФ в Европу.

Но катастрофа, всё таки, произошла и (благодаря администрации Байдена) РФ достроила трубопровод "Северный поток 2" для доставки газа в Германию в обход Украины совместно с трубопроводом "Северный поток 1". Теперь, чтобы взорвать эти трубопроводы, придётся нырять.
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19.06.2021 02:33 Відповісти
самая большая катастрофа 21 века

- Владимир Владимирович, Вы раньше заявили, что считаете, что самая большая катастрофа 20 века - это развал Советского Союза.
- Да.
- А какая самая большая катастрофа 21 века?
- Прорыв трубы.
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19.06.2021 02:34 Відповісти
Дуже цікаво як козломорді розганяють "зраду". 100 млн. це як відповідь на розгортання військ орди вздовж наших кордонів. Орда уйо.ує-- гроші не використовуються (поки).Мордору дали пів року. Спостерігаємо.
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18.06.2021 23:33 Відповісти
Даже самая передовая техника в руках ГОВНОКОМАНДУЕЩЕГО наркомана может навредить простым жителям Украины
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18.06.2021 23:40 Відповісти
короче, верните трампа! неплохой мужик был, оказывается)))
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18.06.2021 23:51 Відповісти
.. Свят свят .!! На біса те чмо потрібне . Якщо повертати то вже - Рейгана .. .
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19.06.2021 00:04 Відповісти
восставшие из ада?
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19.06.2021 01:05 Відповісти
"але є один нюанс..."
кацапи ЗБРЕХАЛИ, що відводять війська! Американцям-то цього не знати? Тому причина у відміні допомоги не в цьому...
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18.06.2021 23:52 Відповісти
За кого голосували ?
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19.06.2021 00:13 Відповісти
зелох все прс-ал. а такие глобальные вещи как томос ему недоступны в принципе, его удел шаурма
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18.06.2021 23:54 Відповісти
старина Байден заглянул в глаза ***** и увидел там мир?
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19.06.2021 00:11 Відповісти
Нет, Блинкен заглянул в глаза главзебила и ермака и увидел там бесконечную жадность, воровитость, брехню, глупость , беспринципность и слив кацапам спецопераций.
Такому дерьму помощь не оказывают, тем более оружием.
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19.06.2021 00:32 Відповісти
Ви переплутали: Байден відмовився дати воєнну допомогу не Зеленському, а Україні.
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19.06.2021 01:51 Відповісти
Именно так, ведь это мудрый нарид выбрал такого недопрезидента--значит этот народ достоин клоуна. А зачем в цирке оружие?
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19.06.2021 02:01 Відповісти
Замість озброєння нехай краще музичні інструменти передають, особливо піанини. Піаніни нам просто необхідні.
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19.06.2021 02:14 Відповісти
Для захисту.

Коли питання стоїть: чи буде цирк зі зброєю чи не буде цирку взагалі,
тоді Дядьку Сему, точніше, дідусю Іосифу Байдену доводиться визначатися і обрати:
допомогти "не-надто-мудрому народу"
чи пожертвувати цим народом, намагаючись "задобрити" хижака.
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19.06.2021 02:22 Відповісти
Нажаль все збувається.
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19.06.2021 00:30 Відповісти
Це логічно... бо політика це логіка а не ворожіння))) Дебіли б*ть
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19.06.2021 01:53 Відповісти
Це пердоперемога, завзятий козаче Байден, великий друг України, добив вбивцю-путiна таким могутнiм кроком!!!
От бачите, не дарма ми за нього так дупу рвали!
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19.06.2021 00:53 Відповісти
такі підари як ти дупу завжди рвуть собі з приводу і без
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19.06.2021 01:08 Відповісти
Байден - це круто, ти не згоден? Русня чи шо?
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19.06.2021 01:13 Відповісти
Мои знакомые из одной конкретной политсилы так рвали попу за байдена по команде сверху. так агитировали. а теперь типа и не было такого никогда. это я не про демократов....
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19.06.2021 01:39 Відповісти
Трамп -нога кРимля. Бідон -великий "друх" України. Ага.
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19.06.2021 00:56 Відповісти
Кто-то говорил, что США будут помогать Украине вопроки самой Украине?

Дорогу осилит идущий. Помогают тем, кто сам себе помогает.

А Украина в 2019 году, выбрав клоуна-наркомана в президенты, села на жопу и поползла назад.
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19.06.2021 01:49 Відповісти
Шта? Людською мовою будь ласка.
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19.06.2021 02:15 Відповісти
у слабого трусливого и дурного будут отбирать все всё что можно отобрать ибо то что
даётся задаром не ценится......... так понятней ?
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19.06.2021 08:16 Відповісти
хотя на счёт Байдена я в принципе согласен - штаты играют свою игру
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19.06.2021 08:18 Відповісти
Еще бы им не хватало играть в чужую.
Особенно, когда в Украине вобще играют хрен знает во что.
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19.06.2021 14:31 Відповісти
и к стати если по понятиям то лоха кинуть не грех наверно ты такое тоже слышал
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19.06.2021 08:19 Відповісти
Вообще-то єтот фейк про "приостановку помощи" уже опровергли.
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19.06.2021 08:24 Відповісти
лучше перебдеть чем не добдеть доказано в 2014м...........
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19.06.2021 08:29 Відповісти
возможно просто пугают зюзеньку
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19.06.2021 08:39 Відповісти
Раніше буди просто якісь слова Байдена про допомогу Україні (хтось їх іще пам'ятає?), а -$100M воєнної допомоги Україні - це одна з багатьох подібних справ Байдена.
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19.06.2021 01:49 Відповісти
19.06.21 02:02 https://censor.net/ru/n3272393

США призупинили постачання військової допомоги Україні, включно з летальним озброєнням, на суму до $100 млн, - "Politico" - Цензор.НЕТ 9253
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19.06.2021 08:18 Відповісти
"Животворящий" типу дав х**лу півроку ...
Ото блаженному Пономарю буде що заливати своїй відбитій пастві.
То безплатно на фейсбучику калякав, а тепер на цих недоумках бабки заробляє на патреоні, і ці лохи платять і дякують.
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19.06.2021 01:56 Відповісти
Ну так Пономарі хочуть їсти.Не йти ж йому на звичайну роботу.Краще за пожертви жити.
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19.06.2021 02:04 Відповісти
Та ці пономарі вже розказували про анаконду і вітрину. Через пів року ще якусь мульку придумають.
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19.06.2021 02:19 Відповісти
приостановил поставки военной помощи, обосался посылать 2 эсминца в черное море в апреле. И оказывается убийцам можно пожать руку и дарить подарки путэну. ай да Байден...ай да слабак...ай да балабол сыкливый.
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19.06.2021 02:19 Відповісти
Америка не буде співпрацювати з нашою владою. Вони це навіть не приховують. До речі, і правильно роблять.
уставшиє от войни зробили свій вибір, а винні чомусь американці.
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19.06.2021 02:19 Відповісти
Вообще-то это фейк, Псаки уже опровергла: https://all-news.today/world/media.php?id=149
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19.06.2021 04:10 Відповісти
Як тепер кремлетролі відпрацюють свої рублі у цій гілці?
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19.06.2021 08:21 Відповісти
Народ, ну шо вы прицепились к Байдену? Виновник этого и последующих подобных решений - только один - украинский народ - с его паническим, как оказалось в большинстве, страхом-любовью к росиянам, к ввз... Украина будет слита рф в ближайшие 3 года - всему миру уже абсолютно насрать на нашу войну с рф. Не выдержали испытанием времени - всего 5 лет и звиздец.
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19.06.2021 04:23 Відповісти
гром прогремел - золяция идеть...
канадский розыск рассылает телеграммы,
шо вся округа в США исполнена з ворами
и наступил критический момент....
два наших збоку и канадианцев нет.https://www.youtube.com/watch?v=_23N3xOXLK4
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19.06.2021 06:25 Відповісти
докривлялся клоун!
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19.06.2021 07:32 Відповісти
работаю, как заяц барабанит, - не жмет.
готов работать - отдавать Украине даже больше....
тварь зеленую тока уберите.....
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19.06.2021 07:36 Відповісти
В Белом Доме уже знают, что они приостановили помощь?!
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19.06.2021 07:46 Відповісти
США призупинили постачання військової допомоги Україні, включно з летальним озброєнням, на суму до $100 млн, - "Politico" - Цензор.НЕТ 6201
Видно америкосам наконец то дошло что ЗЕбилы при власти
они верные "слуги кремля" а не верные друзья "Белого дома"
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19.06.2021 07:56 Відповісти
нет ничего более постоянного чем временное.........
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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19.06.2021 08:13 Відповісти
думаю что гдето этой осенью все точки над "і" будут расставлены там и посмотрим.... только я
шота в подозрениях шо мы с мордором останемся разбираться нос к носу..... то есть наши про
блемы уже всех порядком достали а запод хочет кассировать а не решать чьито проблемы.
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19.06.2021 08:22 Відповісти
зы. ещё раз напоминаю что идёт большая игра примерно как в "Карты деньги два ствола" с
той разницей что там комедь а у нас реально убивают.... и всё будет зависеть от раскладов
от нас никак не зависящих..... пардон за тафталогию
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19.06.2021 08:27 Відповісти
Навіть кацапія говорить, що НІ! https://www.rosbalt.ru/world/2021/06/19/1907399.html
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19.06.2021 08:41 Відповісти
Зачем Бутусов постит этот фейк от Политико? Политико есть желтое издание и в Америке не пользуется хорошей репутацией. Политико часто публикует левые сливы и в основном работает на партию демократов. Не каждое СМИ Америки есть адекватным, пора уже понять это.
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19.06.2021 18:13 Відповісти
Смешно в данный момент читать эти фейковые новости 😁😁😁😁😁😁
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19.06.2021 18:51 Відповісти
тут какбэ непрозрачно намекают что это всё пи_дёж а кто ответит??? буба нипричём невопрос.....
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19.06.2021 19:54 Відповісти
единственное что попугать бубочку но дело в том что его как раз разоружение армии больше
интересует
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19.06.2021 19:56 Відповісти
Уж сколько опровержений было, а Цензор продолжает желтую газетенку цитировать.
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19.06.2021 20:49 Відповісти
СЕКРЕТНЫЙ ДОГОВОР ЭЙЗЕНХАУЭРА С ПРИШЕЛЬЦАМИ
*****
http://ufonews.su/text9/388.htm

Серые передали технологии изготовления "клонов".

"""""Договор гласил:
инопланетяне не будут вмешиваться в наши дела, а США не будут вмешиваться в их дела. Деятельность инопланетян на Земле должна держаться в секрете. Они поделятся с американцами секретами своей технологии и помогут освоить ее. Инопланетяне не будут заключать договоры с другими странами. За это они получают право временно «заимствовать» ограниченное число людей с целью медицинского обследования и контроля за развитием.......
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23.06.2021 20:15 Відповісти
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