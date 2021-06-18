США призупинили постачання військової допомоги Україні, включно з летальним озброєнням, на суму до $100 млн, - "Politico"
Білий дім тимчасово заморозив виділення Україні пакета військової допомоги, яка, як планувалося спочатку, стала би відповіддю на розгортання російських військ поблизу України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотири джерела, обізнаних із ситуацією.
За даними джерел видання, вартість запланованого пакету допомоги, включно з летальним озброєнням, становила до $100 млн.
Однак, за даними Politico, Рада національної безпеки США призупинила реалізацію цих заходів після того, як Росія оголосила про відвід своїх військ від кордону з Україною, а також у зв'язку з підготовкою до переговорів президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.
Раніше видання The Washington Post також із посиланням на джерело повідомляло, що було ухвалено рішення відкласти надання допомоги Україні після того, як Росія почала скорочувати чисельність військ на кордоні, однак пакет допомоги все ще може бути передано Україні в разі, якщо Росія почне розширювати свою військову присутність на кордоні.
Крім того, зазначалося, що пакета допомоги розміром $150 млн, виділення якого затвердило Міністерство оборони США у понеділок, заморожування не торкається.
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- Как правильно переводятся на украинский язык (или на украинский русский язык) названия великих инфраструктурных проектов сверхдержавы 21 века "Северный поток 1" и "Северный поток 2"?
- Есть 2 перевода - длинный и короткий:
Длинный: "(подводно-)трубопроводное могущество России" (1 и 2).
Короткий: бульбулятор.
Раньше Путин не решался начать полномасштабное военное вторжение в Украину потому, что опасался, что во время такой войны люди в Украине могут взорвать трубопровод, доставляющий газ из РФ в Европу.
Но катастрофа, всё таки, произошла и (благодаря администрации Байдена) РФ достроила трубопровод "Северный поток 2" для доставки газа в Германию в обход Украины совместно с трубопроводом "Северный поток 1". Теперь, чтобы взорвать эти трубопроводы, придётся нырять.
- Владимир Владимирович, Вы раньше заявили, что считаете, что самая большая катастрофа 20 века - это развал Советского Союза.
- Да.
- А какая самая большая катастрофа 21 века?
- Прорыв трубы.
кацапи ЗБРЕХАЛИ, що відводять війська! Американцям-то цього не знати? Тому причина у відміні допомоги не в цьому...
Такому дерьму помощь не оказывают, тем более оружием.
Коли питання стоїть: чи буде цирк зі зброєю чи не буде цирку взагалі,
тоді
Дядьку Сему, точніше, дідусю Іосифу Байдену доводиться визначатися і обрати:
допомогти "не-надто-мудрому народу"
чи пожертвувати цим народом, намагаючись "задобрити" хижака.
От бачите, не дарма ми за нього так дупу рвали!
Дорогу осилит идущий. Помогают тем, кто сам себе помогает.
А Украина в 2019 году, выбрав клоуна-наркомана в президенты, села на жопу и поползла назад.
даётся задаром не ценится......... так понятней ?
Особенно, когда в Украине вобще играют хрен знает во что.
Ото блаженному Пономарю буде що заливати своїй відбитій пастві.
То безплатно на фейсбучику калякав, а тепер на цих недоумках бабки заробляє на патреоні, і ці лохи платять і дякують.
уставшиє от войни зробили свій вибір, а винні чомусь американці.
канадский розыск рассылает телеграммы,
шо вся округа в США исполнена з ворами
и наступил критический момент....
два наших збоку и канадианцев нет.https://www.youtube.com/watch?v=_23N3xOXLK4
готов работать - отдавать Украине даже больше....
тварь зеленую тока уберите.....
Видно америкосам наконец то дошло что ЗЕбилы при власти
они верные "слуги кремля" а не верные друзья "Белого дома"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
шота в подозрениях шо мы с мордором останемся разбираться нос к носу..... то есть наши про
блемы уже всех порядком достали а запод хочет кассировать а не решать чьито проблемы.
той разницей что там комедь а у нас реально убивают.... и всё будет зависеть от раскладов
от нас никак не зависящих..... пардон за тафталогию
интересует
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http://ufonews.su/text9/388.htm
Серые передали технологии изготовления "клонов".
"""""Договор гласил:
инопланетяне не будут вмешиваться в наши дела, а США не будут вмешиваться в их дела. Деятельность инопланетян на Земле должна держаться в секрете. Они поделятся с американцами секретами своей технологии и помогут освоить ее. Инопланетяне не будут заключать договоры с другими странами. За это они получают право временно «заимствовать» ограниченное число людей с целью медицинского обследования и контроля за развитием.......