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Євросоюз засуджує вихід РФ з Договору про відкрите небо, - Боррель

Євросоюз засуджує вихід РФ з Договору про відкрите небо, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій висловив жаль із приводу рішення РФ вийти із Договору про відкрите небо, та зауважив, що такий вчинок російського керівництва матиме згубні наслідки для міжнародної системи контролю над озброєнням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, текст цього документу оприлюднений сьогодні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Оголошення Російською Федерацією про її вихід з Договору про відкрите небо є гідним жалю та матиме згубний ефект для глобальної архітектури з контролю над озброєнням. Наступна конференція країн-учасниць цього Договору буде важливим моментом для визначення шляху вперед, з урахуванням цього виходу. Європейський Союз вивчатиме, які наслідки це рішення може мати для його власної безпеки та для безпеки наших партнерів", - йдеться у заяві.

Жозеп Боррель нагадав, що Договір про відкрите небо шляхом надання прозорості та передбачуваності зробив суттєвий внесок у встановлення життєво важливих заходів довіри. Повернення всіх сторін до виконання зобов’язань за цією міжнародною угодою, за його словами, могло б зміцнити європейську і глобальну безпеку та стабільність.

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Автор: 

авіасполучення (3065) Євросоюз (13327) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Если на экране телевизора вы видите плешивого недомерка, а не щекастого узкоглазого пельменя, это ещё не значит, что вы уже не в Северной Корее.
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18.06.2021 22:04
+8
Евросоюз осуждает выход РФ из Договора об открытом небе, - Боррель - Цензор.НЕТ 6600
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18.06.2021 22:21
+6
Да какать ***** хотело на вашу международную систему контроля. Можете в очередной раз выразить очередную обеспокоенность
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18.06.2021 22:00
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Да какать ***** хотело на вашу международную систему контроля. Можете в очередной раз выразить очередную обеспокоенность
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18.06.2021 22:00 Відповісти
Перевелися в Європі політики.Замість політиків в Європі нікчеми.
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18.06.2021 22:01 Відповісти
))) осуждают... нет что бы сразу выразить озабоченность... а там и до крайней озабоченности может дойти
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19.06.2021 08:16 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Если на экране телевизора вы видите плешивого недомерка, а не щекастого узкоглазого пельменя, это ещё не значит, что вы уже не в Северной Корее.
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18.06.2021 22:04 Відповісти
Я вважаю, що ваші нікчемні "осуждения" закінчаться лише тоді, коли до вас прилетять росіянські Гради.
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18.06.2021 22:11 Відповісти
Вообще из ОН первым вышел Трамп. Боррель помнится тоже тогда сожалел. Думаю, Байден возобновит договор.
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18.06.2021 22:21 Відповісти
Евросоюз осуждает выход РФ из Договора об открытом небе, - Боррель - Цензор.НЕТ 6600
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18.06.2021 22:21 Відповісти
очень наглядно, респект !
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18.06.2021 22:55 Відповісти
А почему евроимпотенты не закроют свое воздушное пространство для кацапских гражданских посудин? Когда пригожины и роттенберги не смогут летать в монако либо лондон на собственных джетах, тогда желающих быковать на московии значительно поубавится. А хотя кому я это говорю?! Австро-немецко-французским шалавам, которые за три серебрянника собственных детей в рабство продадут!
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19.06.2021 06:12 Відповісти
То вони занепокоєні діями московитів, то засуджують, ТА ЗАКРИЙТЕ НАХРЕН СВОЄ НЕБО ДЛЯ ВСІХ ЛІТАКІВ З МОСКОВІЇ !!! Й через два дні московити рачки приповзуть!
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19.06.2021 17:17 Відповісти
 
 