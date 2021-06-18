Євросоюз засуджує вихід РФ з Договору про відкрите небо, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій висловив жаль із приводу рішення РФ вийти із Договору про відкрите небо, та зауважив, що такий вчинок російського керівництва матиме згубні наслідки для міжнародної системи контролю над озброєнням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, текст цього документу оприлюднений сьогодні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Оголошення Російською Федерацією про її вихід з Договору про відкрите небо є гідним жалю та матиме згубний ефект для глобальної архітектури з контролю над озброєнням. Наступна конференція країн-учасниць цього Договору буде важливим моментом для визначення шляху вперед, з урахуванням цього виходу. Європейський Союз вивчатиме, які наслідки це рішення може мати для його власної безпеки та для безпеки наших партнерів", - йдеться у заяві.

Жозеп Боррель нагадав, що Договір про відкрите небо шляхом надання прозорості та передбачуваності зробив суттєвий внесок у встановлення життєво важливих заходів довіри. Повернення всіх сторін до виконання зобов’язань за цією міжнародною угодою, за його словами, могло б зміцнити європейську і глобальну безпеку та стабільність.

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