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Новини
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Головні новини 18 червня: санкції проти Фірташа і Фукса, Вітренка поки не звільняють

Головні новини 18 червня: санкції проти Фірташа і Фукса, Вітренка поки не звільняють

РНБО ввів санкції проти олігархів Фірташа і Фукса, ОАСК призупинив звільнення Вітренка, в окупованій Ялті - потоп із людськими жертвами, - головні новини 18 червня

Санкції проти Фірташа і Фукса

Рада національної безпеки та оборони ввела повний пакет персональних санкцій проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Фукс заявив, що оскаржить це рішення в суді.

Решта рішень РНБО

Крім Фірташа і Фукса, санкції ввели ще проти російських бізнесменів Чемезова і Шелкова і фізичних і юридичних осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya. Також РНБО продовжив низку санкцій, введених у 2018 році.

А от список санкцій "ворів у законі" переглянуть - РНБО додатково перевірить 3 осіб, які потрапили туди.

Крім цього, на засіданні РНБО підтримали Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, анулювали кілька ліцензій на розробку титану, вуглеводню і руди, а також взялися за боротьбу зі змінами клімату.

Вітренка поки не звільняють

Скандальний окружний адмінсуд Києва призупинив дію розпорядження НАЗК, згідно з яким прем'єр-міністр повинен був скасувати призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу". Рішення було прийнято за позовом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Глава уряду називає припис НАЗК "незаконним" і каже, що він не має права одноосібно скасовувати призначення Вітренка. Глава НАЗК Олександр Новіков запропонував вихід із ситуації: за його словами, Вітренка може звільнити наглядова рада "Нафтогазу".

Зеленський повинен буде розглянути петицію про звільнення Татарова

Петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Чи прислухатися до вимоги - тепер має вирішити президент України.

Офіс президента тим часом з'ясовує, як серед 25 тис. підписів виявився і підпис "громадянина України" на ім'я Джо Байден.

Потоп в окупованій Ялті

Від розгулу стихії загинув 26-річний чоловік - його змило потоком. Ще 8 осіб зазнали травм. У місті відключили водопостачання, електрику і газ. Вулицями затопленого міста пливуть автомобілі.

Підвищення мінімальної зарплати медикам

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімального розміру зарплати медичних працівників. За його словами, середній медичний персонал тепер буде отримувати як мінімум 13 500 грн, а лікарі - як мінімум 20 000 грн.

Росіяни хочуть заборонити українцям кричати, що "Путін - х#йло"

Домогтися заборони хоче Російський футбольний союз. "Ось і вся різниця між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї, і їх фанатами. Ну просто покидьки якісь", - образився на пісню почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.

Автор: 

Нафтогаз (4407) санкції (11773) РНБО (2278) Фірташ Дмитро (892) футбол (1581) Ялта (103) Фукс Павло (105) Вітренко Юрій (632) зарплата (2238) Татаров Олег (425)


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Главные новости 18 июня: санкции против Фирташа и Фукса, Витренко пока не увольняют - Цензор.НЕТ 7393
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18.06.2021 22:03 Відповісти
Витренко пока не увольняют/ Да кто же Витренко уволит. Если за ним "Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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18.06.2021 22:24 Відповісти
Главные новости 18 июня: санкции против Фирташа и Фукса, Витренко пока не увольняют - Цензор.НЕТ 8250
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18.06.2021 22:34 Відповісти
Фірташу списали 3 лярда. Це такі санкції.
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18.06.2021 22:46 Відповісти
бєзтабусікі

Головні новини 18 червня: санкції проти Фірташа і Фукса, Вітренка поки не звільняють - Цензор.НЕТ 1394
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18.06.2021 22:57 Відповісти
А інші недоторканні.

Головні новини 18 червня: санкції проти Фірташа і Фукса, Вітренка поки не звільняють - Цензор.НЕТ 3662
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19.06.2021 00:03 Відповісти
Лютий ворог України кремлівський яничар - олігарх, депутат В.Новинський 27 травня таємно відвідував офіс ...резидента. Про це також підтверджує програма «Схеми». А ...резидент України ЗЕбіл капітулянт клявся обіцяв, що не буде ніяких "договірняків" з олігархами тим паче з прокремлівськими.
Знімальна група "Схем" зафіксувала, як 27 травня через ворота з території офісу ...резидента виїхала Toyota Camry і під'їхала до броньованого авто Mercedes, який чекав на Банковій із супроводом охорони. Цей Mercedes зареєстрований на компанію Новинського.
А у відповідь на запит у пресслужбі офісу ...резидента підтвердили, що Новинський таки таємно приїжджав на Банкову, да мав зустріч із радником керівника ОП українофобом М.Подоляком. «Зустріч відбулася в рамках процесу комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу та контактів представників держави з представниками ворожої Україні окупаційної УПЦ -МП філіала РПЦ. За тиждень до таємного візиту Новинського Зеленський проголосив курс на деолігархізацію та анонсував відповідний законопроєкт, де зазначено, що посадовці повинні будуть звітувати про зустрічі з представниками великого бізнесу. Ось така йде нібито боротьба як з ворогами так і олигархами ворогами України.
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19.06.2021 05:49 Відповісти
Візвать Глеба Жиглова - пусть Фукса расстреляет нахер.
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19.06.2021 06:59 Відповісти
 
 