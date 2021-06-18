Стосовно окупаційних воєнкомів відкрито кримінальні провадження за фактом призову кримчан в армію РФ, - прокуратура АРК
Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення досудового розслідування щодо російського військового комісара Сімферопольського району і міста Алушти за фактом призову кримчан на службу в армію РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії і дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно окупаційного "військового комісара Сімферопольського району і міста Алушти Республіки Крим", який підозрюється в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що полягає в примусі цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах держави-окупанта", - повідомили в прокуратурі АРК.
Раніше прокуратура АРК повідомляла про підозру воєнкому Севастополя і військовому комісару Красноперекопська і Красноперекопського району окупованого Криму "за порушення законів і звичаїв війни" через призов кримчан на службу в російську армію.
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ну и толку то?
тупо блин для "мы там шото работаем".
я бы поставил прокурором Бабченко - настока ненавидит Мордор....
а главарем попов - себя поставил бы, настолько люблю Яхве....
Ну а за Крим і кримчан говорити немає чого.Те що там відбувається,це прогнозовано.