Стосовно окупаційних воєнкомів відкрито кримінальні провадження за фактом призову кримчан в армію РФ, - прокуратура АРК

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення досудового розслідування щодо російського військового комісара Сімферопольського району і міста Алушти за фактом призову кримчан на службу в армію РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії і дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно окупаційного "військового комісара Сімферопольського району і міста Алушти Республіки Крим", який підозрюється в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що полягає в примусі цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах держави-окупанта", - повідомили в прокуратурі АРК.

Раніше прокуратура АРК повідомляла про підозру воєнкому Севастополя і військовому комісару Красноперекопська і Красноперекопського району окупованого Криму "за порушення законів і звичаїв війни" через призов кримчан на службу в російську армію.

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