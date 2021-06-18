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Новини Окуповані території
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Стосовно окупаційних воєнкомів відкрито кримінальні провадження за фактом призову кримчан в армію РФ, - прокуратура АРК

Стосовно окупаційних воєнкомів відкрито кримінальні провадження за фактом призову кримчан в армію РФ, - прокуратура АРК

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на проведення досудового розслідування щодо російського військового комісара Сімферопольського району і міста Алушти за фактом призову кримчан на службу в армію РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури автономії і дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно окупаційного "військового комісара Сімферопольського району і міста Алушти Республіки Крим", який підозрюється в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), що полягає в примусі цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах держави-окупанта", - повідомили в прокуратурі АРК.

Раніше прокуратура АРК повідомляла про підозру воєнкому Севастополя і військовому комісару Красноперекопська і Красноперекопського району окупованого Криму "за порушення законів і звичаїв війни" через призов кримчан на службу в російську армію.

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армія рф (17236) Крим (14133) призов (431) прокуратура (3669)


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а против криворогового военкома 2014 года не открыли?
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18.06.2021 22:18 Відповісти
Юзик порешал с кем надо....
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18.06.2021 22:21 Відповісти
догадались, а еще мона открыть дело шо Сралин загребал всех за себя воевать.
ну и толку то?
тупо блин для "мы там шото работаем".
я бы поставил прокурором Бабченко - настока ненавидит Мордор....
а главарем попов - себя поставил бы, настолько люблю Яхве....
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18.06.2021 22:26 Відповісти
В нас призовна армія,в яку йде тільки біднота,так немає бути.І там завжди були умови гулаг лайт.

Ну а за Крим і кримчан говорити немає чого.Те що там відбувається,це прогнозовано.
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18.06.2021 22:27 Відповісти
Їх з дитинства готують до цього.В отношении оккупационных военкомов открыты уголовные производства по факту призыва крымчан в армию РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7856
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18.06.2021 22:29 Відповісти
А какой процент выполнения призыва крымчан? Потому что я думаю, что очень маленький. Юноши крымчане, так сказать, походом в оккупационный военкомат показывают своё отношение к оккупации
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19.06.2021 11:08 Відповісти
 
 