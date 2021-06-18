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Мінський формат дає шанс на врегулювання ситуації на сході України, - Меркель

Мінський формат дає шанс на врегулювання ситуації на сході України, - Меркель

Ангела Меркель вважає, що Росія становить великий виклик для Європи, але з нею треба вести діалог, аби просуватися в напрямку врегулювання конфлікту на сході України.

Про це канцлер ФРН заявила перед робочою вечерею з президентом Франції у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія – великий виклик для нас, але й великий континентальний сусід Євросоюзу. Мусимо констатувати, що ми всі уразливі для гібридних атак. Водночас ми дуже зацікавлені в безпеці та стабільності в ЄС, а відтак у тому, аби залишатися з Росією в діалозі, хоч би яким складним він був", - сказала Меркель.

Коментуючи зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним, вона зазначила, що тільки через діалог можна дізнатися позицію іншої сторони.

"З огляду на ситуацію в Україні ми знаємо, що тільки переговори, Мінський формат узагалі, дають шанс просуватися далі по міліметру, хоча це, можливо, дуже складно", - додала Меркель.

Читайте також: Росія не розглядає НАТО як партнера і залишається противником, - Меркель

Автор: 

Меркель Ангела (1139) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+27
Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 2266

...
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18.06.2021 22:32
+19
проанализировав ряд фактов, можно прийти к мнению, что меркель оправдает даже сьеденное ей говно, которое насрёт ей в тарелку пуйло
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18.06.2021 22:33
+11
Auf wiedersehen, Frau Merkel !
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18.06.2021 22:32
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Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 2266

...
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18.06.2021 22:32 Відповісти
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ......
..


..




KАСАП0ФАШИСТЫ ? BAЛЯНКИ , НЕМЫТЫЕ и прочие ПфедеРАСТЫ ! .


.


Сперва - - СНИМИТЕ - ФАШИССТКУЮ триколорную тряпку с КРЕМЛЯ !.... .


Потом - ОТДАЙТЕ КРЫМ и восток донбасса .. .


.


.


И перестаньте ХРЮКАТЬ чепуху ,
-
- что ГИРКИН сам , по ЗОВУ СЕРДЦА начал бомбить города донецкой и лугансской областей !..


.
.
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18.06.2021 22:32 Відповісти
Auf wiedersehen, Frau Merkel !
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18.06.2021 22:32 Відповісти
не треба йорнічать ! Фрау 17 років "відпахала".
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19.06.2021 10:37 Відповісти
проанализировав ряд фактов, можно прийти к мнению, что меркель оправдает даже сьеденное ей говно, которое насрёт ей в тарелку пуйло
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18.06.2021 22:33 Відповісти
Конечно сожрёт и не поморщится ведь за всё очень хорошо заплачено. Старая комсомолка из штази (КГБ ГДР) а как известно бывших кагебистов и кагебисток не бывает.
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18.06.2021 22:47 Відповісти
Прхоже фрау серьезно претендует на место шрёдера...
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19.06.2021 00:14 Відповісти
Ну це навряд чи - фрау вже занадто стара, щоб жувати, ковтати і висирати доку́менти у газпромі...
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19.06.2021 00:55 Відповісти
Да ..? А є інфо, що фрау Меркель корупціонерка, міліардер чи крадійка ??
Реально, а не тяп-ляп ...
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19.06.2021 10:39 Відповісти
Вопрос к фрау Меркель -где она видит продвижение ? Пока что только рашисты двигаются вперед ( по- тихоньку)
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19.06.2021 11:38 Відповісти
Мало того ... У наших кордонів рекордне за чисельністю угрупування військ расєї.
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19.06.2021 11:47 Відповісти
З глузду з'їхала фрау.
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18.06.2021 22:33 Відповісти
Фрау діє в інтересах СВОЄЇ країни. В інтересах України вона діяти не повинна. Коли вже це дійде упоротим?
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18.06.2021 22:41 Відповісти
В интересах Германии служить кремлёвскому карлику? В интересах Германии оказывается блокировать вступление Украины в НАТО и вести абсолютно ненужную Европе трубу ? Ты адрес не попутал чучхе российское? Тебе на канал шароё*ов нужно .Там все пед*расты кучкуются.
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18.06.2021 22:58 Відповісти
В интересах Германии - получать газ дешевле всех в Европе и не платить за транзит Украине, Словакии, Польше. Да ещё и распределять его по другим странам ЕС, имея с этого неплохой %.
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18.06.2021 23:04 Відповісти
Упороті дебіли цього не розуміють. Вони якогось пуя вбили в свою єдину пряму складку в коричневій субстанції, що заповнює їхню черепну коробку, що фрау повинна відстоювати їхні інтереси, нехтуючи інтересами своєї країни. А всі, хто цього не робить - слуги кремлівського карлика...
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18.06.2021 23:39 Відповісти
Вот последний аргумент- основной, да и наверняка личным меркантильным интересам фрау пенсионерки отвечает.
Плюс Норвегию тоже попридержать на газовом рынке можно.
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18.06.2021 23:58 Відповісти
Норвегія газпрому не конкурент. Абсолютно. Ні по об"ємах, ні по ціні. Та й притримує її на газовому ринку поки що Данія, а не Німеччина.
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19.06.2021 01:22 Відповісти
Газ Норвегії імпортують в основному Великобританія, Франція, Голландія і Бельгія, так що Данія там велику роль за обсягами закупівель не грає.
За обсягами їй звичайно далеко до газпрому, але тепер Німеччина у неї буде відривати шматок від імпорту, ставши транзитною країною поставок газу, в якомусь сенсі конкурентом.
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19.06.2021 02:41 Відповісти
Трохи не зрозумів значення кацапського "попридержать" у вашому контексті. Я ж написав, що наразі Данія притримує Норвегію, тобто не дозволяє розширити ринок збуту (маєтся на увазі блокування газопроводу з Норвегії до Польщі).
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19.06.2021 10:47 Відповісти
Звісна річ, Данія притримуватиме Норвегію, тому що має профіт з Nord Stream, який проходить в їх територіальних водах, як транзитна країна. Тому і блокує газопровід до Польщі, конкуренція - вона така. ))
І саме з цієї причини вони будуть "придерживать" норвежців з Німеччиною на пару.

Мені в цій історії цікаво інше - у кого газ буде по поставкам дешевше, у Норвегії, чи у запоребріка?
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19.06.2021 16:03 Відповісти
Пану чемності не займать. Проблеми з вихованістю?
Взагалі-то, я мав на увазі Мінський формат, цього уродця дипломатії.
Правильніше б було "дипломатії" одного великого дипломата. Ледве скапалися...
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19.06.2021 11:15 Відповісти
Так она уже давно в сознание и не приходила. ))
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18.06.2021 23:54 Відповісти
Чому ти не ведеш з ****** діалог про повернення Кеніґсбергу?
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18.06.2021 22:35 Відповісти
потому что это нарушит послевоенное устройство мира.
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18.06.2021 22:47 Відповісти
***** його вже порушило окупувавши Крим.
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18.06.2021 22:54 Відповісти
Прокинся до Криму ще була Абхазія, Придністров'я, Ічкерія,Осетія,Крим та Сирія. І це тільки після розпаду совку. Західні демократії чхати хотіли на чиїсь інтереси окрім своїх. І треба бути золотою рибкою щоб розраховувати на суттєву підтримку з боку західних демократій. У України не має вибору, або вона стає дійсно незалежною в усіх планах, або її не стане, принайми в кордонах від 1991 року. Ніхто в світі не рахується з слабкими та попрошайками(для світу саме так виглядає Україна).
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19.06.2021 07:40 Відповісти
По факту і договорах ... Коли Кенігсберг Союз повинен був повернути ?? У 1993-1995 рр ??
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19.06.2021 10:41 Відповісти
старая шалава Меркель когда ты тварь ************* гэдээровская свалишь уже?
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18.06.2021 22:36 Відповісти
Минский формат даёт мне шанс достроить СП2 и пилить деньжишки с ******,а на Украину там какую то мне насрать
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18.06.2021 22:38 Відповісти
Меркель - це набите єврами опудало зображуюче европейского політика.
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18.06.2021 22:40 Відповісти
Це реально, чи просто емоційна заява ?? Є провадження німецької прокуратури, розслідування німецьких журналістів ??
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19.06.2021 10:43 Відповісти
не шумите тетя...
минский формат оттягивает и дает время - кому уже сколько и на шо.
тогда он дал время Украине собраться и тормознуть орков - шо было приемлемым.
сегодня он дает время Германии занюхать оркский пердеж из сп2 и подставить Украину под удар - а ето уже неприемлемо!
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18.06.2021 22:42 Відповісти
хорошо, шо мировое сообщество кремель со всей его кацапской ********* устраивает...
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19.06.2021 00:07 Відповісти
Так надо считаться с фактом! -- а не с пафосом...
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19.06.2021 00:23 Відповісти
именно с ним я и считаюсь...
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19.06.2021 00:27 Відповісти
-- поэтому над нашим диалогом уже кладбище с крестами...*)
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19.06.2021 00:29 Відповісти
с твоей подачи, by the way...
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19.06.2021 00:35 Відповісти
А после нас с тобой всегда так... -- традиция...*)
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19.06.2021 00:48 Відповісти
после нас с тобои - сыны и дочки, которые будут умнее чем мы....
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19.06.2021 01:59 Відповісти
иногда мне кажется, шо мы с тобой не в одном городе родились и даже не земляки....
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19.06.2021 03:24 Відповісти
Смішні ви обоє ... У любій сім*ї можуть бути політичні протиріччя.
Ми з зятєм мало не прибили (подумки) сестру (дружину) за те, що вона за Зе проголосувала.
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19.06.2021 10:46 Відповісти
Иди уже на пенсию ...
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18.06.2021 22:42 Відповісти
Як би казала Меркель про відновлення Берлінської стіни, врегульовувала чи нехай так і буде., отож.
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18.06.2021 22:42 Відповісти
+100500
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19.06.2021 10:47 Відповісти
Бабка несёт пургу ,просто создаёт шум, ей просто досидеть немного осталось и ей все уже пофигу))))
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18.06.2021 22:44 Відповісти
минский формат невыгоден только раиське .бо за него насыпали целую гору санкций...
а так байден-за минский формат,меркель тоже.
что нового?
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18.06.2021 22:45 Відповісти
А чехам н-ти на всякі там ЄС-хартії. Вони ввели в свою Конституцію "Право на самозахист зі зброєю в руках"
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18.06.2021 22:46 Відповісти
Деменции пох кто ты....вот и бабушка забыв сколько ей и её желанному лет, упорно хочет любви от х....ла
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18.06.2021 22:47 Відповісти
Есть ситуации, что диалог невозможен, при диалоге нужно каждой стороне идти на уступки, а на какие уступки должна идти Украина, когда она в роли девушки на которую напал насильник, отобрал одну комнату в квартире, в другой организовал бардак и живет там, как у себя дома, говорит, что это мое. Вот интересно, если бы у нее такое произошло в стране, как бы она своим гражданам рассказывала про диалог, ее бы затоптали сами немцы, но Украине она это предлагает, вести с насильником диалог.
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18.06.2021 22:53 Відповісти
Як сказав про фрау Меркантіль один дядько - "вихлючая лиса, как наша ********* прям"
(прізвище зацензурив, щоб не травмувати психіку Івана Сулими)
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18.06.2021 22:54 Відповісти
Но тебя все поняли )
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18.06.2021 23:00 Відповісти
нє, не зрозумів, напишіть хо першу і останні букви ...
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19.06.2021 10:49 Відповісти
жаль, что фрау мюркель бабахнулась головой о расейский косяк...
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18.06.2021 22:56 Відповісти
Шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины даст милитаризация Украины по примеру, как это ни странно, Северной Кореи.
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18.06.2021 22:58 Відповісти
Хех ... Там голод починається. Зараз Ин знову почне шантажувати.
Нє, нам таке "щастя" не треба.
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19.06.2021 10:50 Відповісти
Канцлер Германии https://lenta.ru/tags/persons/angela-merkel/ Ангела Меркель заявила, что страны https://lenta.ru/tags/organizations/es/ Евросоюза (ЕС) должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байдена . Такое мнение она выразила на пресс-конференции с лидером Франции https://lenta.ru/tags/persons/makron-emmanuel/ Эммануэлем Макроном .
Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции. Так, в свете происходящего на Украине возможность «продвинуться хоть на миллиметр вперед» позволяют переговоры в минском формате.
«И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», - добавила канцлер.
Меркель сообщила, что 24-25 июня на саммите ЕС будут в первую очередь обсуждаться отношения с Россией и Турцией. В свете этого она встретилась с Макроном, чтобы предварительно согласовать действия перед этим мероприятием.
Ранее канцлер Германии https://lenta.ru/news/2021/06/18/merkel_rus/ заявила , что лидеры ФРГ и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Макрон, в свою очередь, отметил необходимость выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза.
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18.06.2021 22:59 Відповісти
Политическая трескатьня перед наглым Пуйлом.
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18.06.2021 23:04 Відповісти
Мені це все більше і більше нагадує Мюнхенську угоду (1938). Коли за ради миру та стабільності, ворогу віддають на відкуп іншу країну, а потім обсираються з дриснею коли інша сторона вирішує не дотримуватись цього договору. Всі ми прекрасно знаємо що угоди з росією не коштують бумаги на якій вони підписуються.
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19.06.2021 07:24 Відповісти
Пу уже поднял цену на газ в Европе!!!! То-то еще будет...
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19.06.2021 09:00 Відповісти
Меркельша фактически признается в своем страхе перед кремлевским убийцей, и предлагает и дальше минский формат и двигаться по мм, с расчетом, что изменится международная обстановкадз благоприятней для Запада.
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18.06.2021 23:00 Відповісти
"Россия представляет большой вызов для Европы." И все равно гешефт у Меркель больше этого большего вызова.
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18.06.2021 23:01 Відповісти
Маленькая ангела обнимает папу. Так мило
Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 5571
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18.06.2021 23:11 Відповісти
меркель - рашистская подельница и соучастница в создании войны в Украине . а также она совместно с Оландом причастны к созданию ордло ,подконтрольных рашисту.Она ,подельница в потере част суверенной територии Украины ,именно она причастна к потере около 3 млрд долларов в год транзитных газовых денег и имеено она главный лоббист.который нагибал европейские страны для разрешения прокладки оккупантом Украины газопровода. Меркель есть враг Украины
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18.06.2021 23:36 Відповісти
"Учитывая ситуацию в Украине мы знаем, что только переговоры, Минский формат вообще, дают шанс продвигаться дальше по миллиметру, хотя это, возможно, очень сложно", - добавила Меркель.

Другими словами можно мокшандии не мешать и дальше "исконные земли собирать", лишь бы к нам не совались.
Пенсионерка либо окончательно с мозгами поссорилась, либо окончательно продалась.
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19.06.2021 00:02 Відповісти
ага, ага... точно так само як будапештський меморандум "гарантував" територіальну цілісність України.
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19.06.2021 02:31 Відповісти
Бундес-Фрау - молодца - действует исключительно в интересах достатка и благополучия бюргеров, а на остальную лабуду, типа пресловутых европейских ценностей, предназначенную для развешивания на ухи лохмандеев, ей - насрать. А шо? Ведь не провалились же сквозь землю со стыдобища Штаты за то, шо "развели" Украину на третий в мире по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, как глупую козу за пучок соломы. Так чем "Минский формат" хуже, чтобы его не втюхивать наивным лохопединам?
Видать, Ангеле Хорстовне поднадоело бескорыстное служение на благо Рейха (коммуниздить канцлеру-то негоже) и она, возможно, решила позаботиться о копеечке на старость. Во всяком случае, будет логичным "всплытие" Меркельши после отставки в компании с геро Шрёдером и австриячкой Кнайсель (запивать рульку баварским втроём-то веселее будет) поближе к российским углеводородам с зарплаткой вчетверо против бундес-канцлера.
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19.06.2021 06:45 Відповісти
Мінський формат дає шанс на врегулювання ситуації на сході України, - Меркель - Цензор.НЕТ 3212
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19.06.2021 07:47 Відповісти
Тільки мене тошнить від виду цієї сучки?
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19.06.2021 08:40 Відповісти
С Рашей невозможно договориться... Хозяева Пу слов не понимают, только война и союз с Меркель может их успокоить... О чем договариваться? Столько жизней загублено зря? Формула Штайнмайера, подсунутая специально нашей стране - это наше поражение в войне... О чем договариваться?! Надо выполнять Минские соглашения без всяких "формул"
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19.06.2021 08:56 Відповісти
При подписании Минсских и т д соглашений ,
- роSSия представлена , как сторона НЕ УЧАСТНИК КОНФЛИКТА !!..
.После многочисленных ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБРАТНОГО..
Минсские соглашения --
- ЮРИДИЧЕССКИ НИЧТОЖНЫ !!.
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А роSSия как переговорщик -- как минимум - - -
-
Не вызывает доверия !!.
!!!!!!.
..
.
.

....
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19.06.2021 09:24 Відповісти
Дорогая фройлян, ну покажи мне хоть один миллиметр, отвоёваный у Путина!
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19.06.2021 11:38 Відповісти
Фройлен не може збагнути, що вона разом з мінським форматом відійшла назавжди в минуле. Але за старою звичкою щось там радить....
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19.06.2021 12:36 Відповісти
Немецкая бабка, вслед за Шрёдером встает в очередь к кабаеву-кривоногих за место в "роSSнефти", осталось форму SS на огороде откопать.
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19.06.2021 19:07 Відповісти
Слышь бабушка---как то один дедушка почти 30 лет назад связался с минскими договорённостями и всё подписал. И долго шло кино это---а дело стояло, и терпели гибли люди. Потом однажды сын дедушки этого стал в той стране начальником и стал думать. А потом ещё один моложавый дедушка сосед сказал молодому пару слов и прочее. И решили они перенести минские дела из Минска прямо к себе домой и солдат своих позвали тоже. И все месте решили минские договорённости. Солдаты всегда решают быстрее. Иди на пенсию бабушка---может и тебе тот дедушка моложавый решит проблему тоже. Им в той стране всё равно кого решать---правильно кстати---организму отказывать нельзя!
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19.06.2021 19:27 Відповісти
 
 