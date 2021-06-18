Мінський формат дає шанс на врегулювання ситуації на сході України, - Меркель
Ангела Меркель вважає, що Росія становить великий виклик для Європи, але з нею треба вести діалог, аби просуватися в напрямку врегулювання конфлікту на сході України.
Про це канцлер ФРН заявила перед робочою вечерею з президентом Франції у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія – великий виклик для нас, але й великий континентальний сусід Євросоюзу. Мусимо констатувати, що ми всі уразливі для гібридних атак. Водночас ми дуже зацікавлені в безпеці та стабільності в ЄС, а відтак у тому, аби залишатися з Росією в діалозі, хоч би яким складним він був", - сказала Меркель.
Коментуючи зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним, вона зазначила, що тільки через діалог можна дізнатися позицію іншої сторони.
"З огляду на ситуацію в Україні ми знаємо, що тільки переговори, Мінський формат узагалі, дають шанс просуватися далі по міліметру, хоча це, можливо, дуже складно", - додала Меркель.
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- что ГИРКИН сам , по ЗОВУ СЕРДЦА начал бомбить города донецкой и лугансской областей !..
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Реально, а не тяп-ляп ...
Плюс Норвегию тоже попридержать на газовом рынке можно.
За обсягами їй звичайно далеко до газпрому, але тепер Німеччина у неї буде відривати шматок від імпорту, ставши транзитною країною поставок газу, в якомусь сенсі конкурентом.
І саме з цієї причини вони будуть "придерживать" норвежців з Німеччиною на пару.
Мені в цій історії цікаво інше - у кого газ буде по поставкам дешевше, у Норвегії, чи у запоребріка?
Взагалі-то, я мав на увазі Мінський формат, цього уродця дипломатії.
Правильніше б було "дипломатії" одного великого дипломата. Ледве скапалися...
минский формат оттягивает и дает время - кому уже сколько и на шо.
тогда он дал время Украине собраться и тормознуть орков - шо было приемлемым.
сегодня он дает время Германии занюхать оркский пердеж из сп2 и подставить Украину под удар - а ето уже неприемлемо!
Ми з зятєм мало не прибили (подумки) сестру (дружину) за те, що вона за Зе проголосувала.
а так байден-за минский формат,меркель тоже.
что нового?
(прізвище зацензурив, щоб не травмувати психіку Івана Сулими)
Нє, нам таке "щастя" не треба.
Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции. Так, в свете происходящего на Украине возможность «продвинуться хоть на миллиметр вперед» позволяют переговоры в минском формате.
«И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», - добавила канцлер.
Меркель сообщила, что 24-25 июня на саммите ЕС будут в первую очередь обсуждаться отношения с Россией и Турцией. В свете этого она встретилась с Макроном, чтобы предварительно согласовать действия перед этим мероприятием.
Ранее канцлер Германии https://lenta.ru/news/2021/06/18/merkel_rus/ заявила , что лидеры ФРГ и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Макрон, в свою очередь, отметил необходимость выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза.
Другими словами можно мокшандии не мешать и дальше "исконные земли собирать", лишь бы к нам не совались.
Пенсионерка либо окончательно с мозгами поссорилась, либо окончательно продалась.
Видать, Ангеле Хорстовне поднадоело бескорыстное служение на благо Рейха (коммуниздить канцлеру-то негоже) и она, возможно, решила позаботиться о копеечке на старость. Во всяком случае, будет логичным "всплытие" Меркельши после отставки в компании с геро Шрёдером и австриячкой Кнайсель (запивать рульку баварским втроём-то веселее будет) поближе к российским углеводородам с зарплаткой вчетверо против бундес-канцлера.
- роSSия представлена , как сторона НЕ УЧАСТНИК КОНФЛИКТА !!..
.После многочисленных ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБРАТНОГО..
Минсские соглашения --
- ЮРИДИЧЕССКИ НИЧТОЖНЫ !!.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А роSSия как переговорщик -- как минимум - - -
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Не вызывает доверия !!.
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