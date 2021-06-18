Мінський формат дає шанс на врегулювання ситуації на сході України, - Меркель

Ангела Меркель вважає, що Росія становить великий виклик для Європи, але з нею треба вести діалог, аби просуватися в напрямку врегулювання конфлікту на сході України.

Про це канцлер ФРН заявила перед робочою вечерею з президентом Франції у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія – великий виклик для нас, але й великий континентальний сусід Євросоюзу. Мусимо констатувати, що ми всі уразливі для гібридних атак. Водночас ми дуже зацікавлені в безпеці та стабільності в ЄС, а відтак у тому, аби залишатися з Росією в діалозі, хоч би яким складним він був", - сказала Меркель.

Коментуючи зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним, вона зазначила, що тільки через діалог можна дізнатися позицію іншої сторони.

"З огляду на ситуацію в Україні ми знаємо, що тільки переговори, Мінський формат узагалі, дають шанс просуватися далі по міліметру, хоча це, можливо, дуже складно", - додала Меркель.

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