Данілов про повінь у Криму: Півострів довго просив води - і Господь дав Криму занадто багато води відразу
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував потоп в окупованому Криму.
Свою думку про те, що відбувається на півострові він озвучив на брифінгу після засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.
"Кримський півострів дуже багато часу просив води - і там стільки сьогодні води, вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на жаль, сталася така ситуація", - заявив Данілов, зазначивши , що "Господь Бог дав Криму занадто багато води відразу".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, від розгулу стихії загинув 26-річний чоловік - його змило потоком. Ще 8 осіб зазнали травм. У місті відключили водопостачання, електрику і газ. Вулицями затопленого міста пливуть автомобілі.
Топ коментарі
+29 Valery Greff
показати весь коментар18.06.2021 23:14
+18 три - пятнадцать
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+17 Andy Jumeirach
показати весь коментар18.06.2021 23:04
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https://mobile.twitter.com/CBO6OgHbIu_4EJl preobrman https://mobile.twitter.com/CBO6OgHbIu_4EJl @CBO6OgHbIu_4EJl https://mobile.twitter.com/CBO6OgHbIu_4EJl/status/1405933260283260929 3 ч
Вони камнєй хателі с нєба.
А води с хахлоф.
Но шота пашло нєтак
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe/status/1405924637557628931 3 ч
В районе поселка Оползневое сошел оползень.
Блд, как предсказуемо....
с простым лозунгом - "ни дня без посаженой зеленой твари"
и безусловным исполнением обязательств.
нужна коса, не - глубокий плуг - шо бы даже корней не осталось....
Для свершения справедливости сажать и стрелять нужно призывать не справа налево и не слева направо, а снизу вверх. А к этому люди не готовы - они благополучия хотят, им про путь в Европу слышать приятно. А его не будет. Благополучие нас и наших детей уже просрано.
Единственная достижимая и реалистичная цель - это мщение тем, кто стал выгодоприобретателем от процесса развала и деградации. А потом уже можно и о пути в Европу поговорить, кому сильно чешется. Хотя лично мне и первого пункта для полной сатисфакции было бы достаточно.
а выпалывать и выкашивать
А вот проверить ливневки в Украине не мешало бы . Их уже и в Киеве чистить забывают
https://mobile.twitter.com/bek753 bek75 https://mobile.twitter.com/bek753 @bek753 https://mobile.twitter.com/bek753/status/1405834280329175048 10 ч
Ані прєзжиє, ані ні знали, шо там під час злив з гір потоп.
Це навезені москалики ше не знають, як той Крим часом трясе.
https://mobile.twitter.com/George_Geo_450
https://mobile.twitter.com/George_Geo_450
https://mobile.twitter.com/George_Geo_450
https://mobile.twitter.com/George_Geo_450 George (Geo) https://mobile.twitter.com/George_Geo_450 @George_Geo_450 https://mobile.twitter.com/George_Geo_450/status/1405814528651186179 11 ч
Воды в Крыму много не бывает.
Все учтено могучим ураганом.
Счастье таки наступило.
Вода есть.
Урожай полегает и под угрозой.
Надо бы молебны и молитвы по церквям всем миром
А не по барам да увеселительным
Останемся лапу сосать
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/3/#v43003016 Иоанна 3:16 , Синодальный перевод).
"Самый большой за век ливень затопил Ялту, но наполнил водохранилища..."
https://www.google.com/amp/s/tass.ru/proisshestviya/11692991/amp