Данілов про повінь у Криму: Півострів довго просив води - і Господь дав Криму занадто багато води відразу

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував потоп в окупованому Криму.

Свою думку про те, що відбувається на півострові він озвучив на брифінгу після засідання РНБО, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримський півострів дуже багато часу просив води - і там стільки сьогодні води, вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті, на жаль, сталася така ситуація", - заявив Данілов, зазначивши , що "Господь Бог дав Криму занадто багато води відразу".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, від розгулу стихії загинув 26-річний чоловік - його змило потоком. Ще 8 осіб зазнали травм. У місті відключили водопостачання, електрику і газ. Вулицями затопленого міста пливуть автомобілі.