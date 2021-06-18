На саміті Євросоюзу мають бути вироблені спільні відповіді на провокації Росії, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюзу необхідно виробити єдину стратегію з реакцій на провокації Росії. Стримування Москви стане темою на саміті ЄС на рівні глав держав і урядів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель перед початком переговорів у Берліні.

За його словами, як він, так і канцлер Німеччини Ангела Меркель "згодні, що тут потрібні спільні правила".

"Необхідно виявляти солідарність і реагувати на її провокації. Однак, перш за все, потрібно знайти шлях до налагодження "вимогливих" відносин з Росією", - заявив президент Франції.

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Макрон перебуває в Берліні увечері в п'ятницю саме для переговорів з Меркель як за двосторонніми, так і щодо низки міжнародних тем.

Саміт ЄС на рівні глав держав і урядів відбудеться 24-25 червня.