На саміті Євросоюзу мають бути вироблені спільні відповіді на провокації Росії, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюзу необхідно виробити єдину стратегію з реакцій на провокації Росії. Стримування Москви стане темою на саміті ЄС на рівні глав держав і урядів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель перед початком переговорів у Берліні.
За його словами, як він, так і канцлер Німеччини Ангела Меркель "згодні, що тут потрібні спільні правила".
"Необхідно виявляти солідарність і реагувати на її провокації. Однак, перш за все, потрібно знайти шлях до налагодження "вимогливих" відносин з Росією", - заявив президент Франції.
Макрон перебуває в Берліні увечері в п'ятницю саме для переговорів з Меркель як за двосторонніми, так і щодо низки міжнародних тем.
Саміт ЄС на рівні глав держав і урядів відбудеться 24-25 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Как сделать вид, что насратое роисей это не говно?
2. Если вы попробовали это и убедились, что это действительно говно, как сделать вид, что поедание говна - заранее задуманное мероприятие?!
3. Правильное выражение лица и темы для обсуждение в процессе поедания расейского говна.
4. Как правильно полоскать рот после?!
Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции. Так, в свете происходящего на Украине возможность «продвинуться хоть на миллиметр вперед» позволяют переговоры в минском формате.
«И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», - добавила канцлер.
Меркель сообщила, что 24-25 июня на саммите ЕС будут в первую очередь обсуждаться отношения с Россией и Турцией. В свете этого она встретилась с Макроном, чтобы предварительно согласовать действия перед этим мероприятием.
Ранее канцлер Германии https://lenta.ru/news/2021/06/18/merkel_rus/ заявила , что лидеры ФРГ и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Макрон, в свою очередь, отметил необходимость выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза.
потом очарование проходит и включается либо инстинкт либо хитрож*пость...
иначе как понять заигрывание при личных встречах и клеймение позором при возвращении
наверное, цыгане считают, что войны нет - а на нет и суда нет
Да уж, много за последнее время "натребовались" и "наотреагировались", что борелля чуть ли не открытым текстом скрепоносцы нах послали.
А микрону лучше после https://nv.ua/world/geopolitics/dzhonson-i-makron-possorilis-na-sammite-bolshoy-semerki-poslednie-novosti-50165553.html саммита G7 географию подтянуть, не лозунгами кидаться. ))
Он, наверное до сих пор считает, что и Украина в состав орды до сих пор входит.
...ему не доложили плохие бояре... *)
Но тебе охотно верю, бундесфер ко Франции поближе будет.
Хутин: Украина должна выполнить Минские соглашения.
Байден: Путь урегулирования конфликта лежит через Минские соглашения.
Европа: Минские соглашения + Штайнмайер...
Напомню путинские Минские соглашения - это полная капитуляции Украины и сегодня эта Вся коалиция играет против Украины!
А тем временем США приостановили выделение военной помощи Украине на $100 млн. и это только начало закулисных договоренностей с кремлем !!!!!!!!...
А Трамп ДЕЛАМИ доказал что он АМЕРИКАНЕЦ. Военная помощь Украине была на 450 млн в год.( Байден блокировал) . Трамп применил санкции и остановил СП-2. Байден - тут же снял санкции. Учитесь судить ПО ДЕЛАМ, а не по словам. Хотя бесполезно. Они байдену ищут оправдания, иногда самые безумные. Про божью росу слышали? Вот это именно оно...(с)
Торговлю с Расией или увеличивать или сворачивать?