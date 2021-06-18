УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12848 відвідувачів онлайн
Новини
1 571 34

На саміті Євросоюзу мають бути вироблені спільні відповіді на провокації Росії, - Макрон

На саміті Євросоюзу мають бути вироблені спільні відповіді на провокації Росії, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюзу необхідно виробити єдину стратегію з реакцій на провокації Росії. Стримування Москви стане темою на саміті ЄС на рівні глав держав і урядів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель перед початком переговорів у Берліні.

За його словами, як він, так і канцлер Німеччини Ангела Меркель "згодні, що тут потрібні спільні правила".

"Необхідно виявляти солідарність і реагувати на її провокації. Однак, перш за все, потрібно знайти шлях до налагодження "вимогливих" відносин з Росією", - заявив президент Франції.

Читайте також: Байден зустрівся із Макроном на саміті G7. Було обговорено політику щодо РФ і модернізацію НАТО, - Білий дім

Макрон перебуває в Берліні увечері в п'ятницю саме для переговорів з Меркель як за двосторонніми, так і щодо низки міжнародних тем.

Саміт ЄС на рівні глав держав і урядів відбудеться 24-25 червня.

Автор: 

росія (64958) Євросоюз (13327) Макрон Емманюель (1453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
План европейского союза по обговариванию совместного ответа на вызовы роиси:

1. Как сделать вид, что насратое роисей это не говно?
2. Если вы попробовали это и убедились, что это действительно говно, как сделать вид, что поедание говна - заранее задуманное мероприятие?!
3. Правильное выражение лица и темы для обсуждение в процессе поедания расейского говна.
4. Как правильно полоскать рот после?!
показати весь коментар
18.06.2021 23:23
+3
короче - "око *****" действует только на близком расстоянии отключая разум...
потом очарование проходит и включается либо инстинкт либо хитрож*пость...
иначе как понять заигрывание при личных встречах и клеймение позором при возвращении
показати весь коментар
18.06.2021 23:30
+3
эта французская продажная тварь еще до сих пор не знает ответов и это после 7 ми лет войны и 15000 тысяч убитых в Украине
показати весь коментар
18.06.2021 23:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
План европейского союза по обговариванию совместного ответа на вызовы роиси:

1. Как сделать вид, что насратое роисей это не говно?
2. Если вы попробовали это и убедились, что это действительно говно, как сделать вид, что поедание говна - заранее задуманное мероприятие?!
3. Правильное выражение лица и темы для обсуждение в процессе поедания расейского говна.
4. Как правильно полоскать рот после?!
показати весь коментар
18.06.2021 23:23 Відповісти
Учить делать вид уже давно не надо. Весь современный мир ходит с этой миной на лице
показати весь коментар
18.06.2021 23:30 Відповісти
как говорится - повторенье - мать ученья
показати весь коментар
18.06.2021 23:32 Відповісти
Точно, Франция уже обосралась в Мали и ЦАРе, теперь вот хочет разделить с желающими этот десертик. А Макрон лучше с бабушкой Меркель в 150-й раз встретиться, чем со своими генералами, у которых ещё остались бубенцы и которым он окончательно осточертел своими "диалогами"
показати весь коментар
18.06.2021 23:51 Відповісти
Да отключите эту Россию одной кибератакой ...
показати весь коментар
18.06.2021 23:26 Відповісти
Там майже нема що відключати, воно ж побудовано з гівна та палок.
показати весь коментар
19.06.2021 08:29 Відповісти
Канцлер Германии https://lenta.ru/tags/persons/angela-merkel/ Ангела Меркель заявила, что страны https://lenta.ru/tags/organizations/es/ Евросоюза (ЕС) должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байдена . Такое мнение она выразила на пресс-конференции с лидером Франции https://lenta.ru/tags/persons/makron-emmanuel/ Эммануэлем Макроном .
Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции. Так, в свете происходящего на Украине возможность «продвинуться хоть на миллиметр вперед» позволяют переговоры в минском формате.
«И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», - добавила канцлер.
Меркель сообщила, что 24-25 июня на саммите ЕС будут в первую очередь обсуждаться отношения с Россией и Турцией. В свете этого она встретилась с Макроном, чтобы предварительно согласовать действия перед этим мероприятием.
Ранее канцлер Германии https://lenta.ru/news/2021/06/18/merkel_rus/ заявила , что лидеры ФРГ и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Макрон, в свою очередь, отметил необходимость выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза.
показати весь коментар
18.06.2021 23:27 Відповісти
так чё, Бидончик не зря в Европу приезжал?
показати весь коментар
18.06.2021 23:27 Відповісти
короче - "око *****" действует только на близком расстоянии отключая разум...
потом очарование проходит и включается либо инстинкт либо хитрож*пость...
иначе как понять заигрывание при личных встречах и клеймение позором при возвращении
показати весь коментар
18.06.2021 23:30 Відповісти
У них хитрожопость и прикормка перевешивают здравый смысл и собственную безопасность.
показати весь коментар
18.06.2021 23:48 Відповісти
эта французская продажная тварь еще до сих пор не знает ответов и это после 7 ми лет войны и 15000 тысяч убитых в Украине
показати весь коментар
18.06.2021 23:40 Відповісти
чё эта микрон продажная тварь? он действует в парадигме своих интересов! на кой куй ему здались какие-то восточноевропейские цыгане с задержками в развитии, которые во время войны выбирают себе в главнокомандующего - от эта?!

наверное, цыгане считают, что войны нет - а на нет и суда нет
показати весь коментар
18.06.2021 23:44 Відповісти
"он действует в парадигме своих интересов" - Ты это Алиеву скажи , он тебе парадигму продажного жабоеда обяснит еще похлеще
показати весь коментар
19.06.2021 00:16 Відповісти
ну да-ну да, у нас жеж восточноевропейские цыгане почти такого же Алиева выбрали себе в президенты
показати весь коментар
19.06.2021 00:59 Відповісти
ну да-ну да,самое главное что " гейропейский хранцуский макарон- подельник рашиста " избран мавританцами ,погонычами верблюдов и любителями ихнего молока- берберами ,сахарцами,мароканцами, правнучатыми сомалийских безпредельщиков ,ливийцами ,сирийцами да прочими кочующими народами и племенами, для которых гейропа избрал его в презы да еще пробует выставлять его за "дружбана Украины"
показати весь коментар
19.06.2021 08:47 Відповісти
"Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию "требовательных" отношений с Россией", - заявил президент Франции.
Да уж, много за последнее время "натребовались" и "наотреагировались", что борелля чуть ли не открытым текстом скрепоносцы нах послали.
А микрону лучше после https://nv.ua/world/geopolitics/dzhonson-i-makron-possorilis-na-sammite-bolshoy-semerki-poslednie-novosti-50165553.html саммита G7 географию подтянуть, не лозунгами кидаться. ))
Он, наверное до сих пор считает, что и Украина в состав орды до сих пор входит.
показати весь коментар
18.06.2021 23:47 Відповісти
Нет, он просто не знает, что Украина давно и поголовно сидит в окопах и вызывает огонь на себя!
...ему не доложили плохие бояре... *)
показати весь коментар
19.06.2021 00:00 Відповісти
Плохие бояре "дальнего зарубежья" ему не докладывают, а деньгу заносят, по дипломатическим каналам.
показати весь коментар
19.06.2021 00:07 Відповісти
Ну, значит и Макрон -- украинский олигарх...*)
показати весь коментар
19.06.2021 00:13 Відповісти
Судя по безхребетности - скорее мокшанский. ))
показати весь коментар
19.06.2021 00:33 Відповісти
-- они у вас все парашные... -- один Макрон французский...*)
показати весь коментар
19.06.2021 00:52 Відповісти
Мне из Украины этого не видно, как там дела с "француцскими олигархами", парашные они, или нет.
Но тебе охотно верю, бундесфер ко Франции поближе будет.
показати весь коментар
19.06.2021 01:19 Відповісти
Хроники...

Хутин: Украина должна выполнить Минские соглашения.
Байден: Путь урегулирования конфликта лежит через Минские соглашения.

Европа: Минские соглашения + Штайнмайер...

Напомню путинские Минские соглашения - это полная капитуляции Украины и сегодня эта Вся коалиция играет против Украины!

А тем временем США приостановили выделение военной помощи Украине на $100 млн. и это только начало закулисных договоренностей с кремлем !!!!!!!!...
А Трамп ДЕЛАМИ доказал что он АМЕРИКАНЕЦ. Военная помощь Украине была на 450 млн в год.( Байден блокировал) . Трамп применил санкции и остановил СП-2. Байден - тут же снял санкции. Учитесь судить ПО ДЕЛАМ, а не по словам. Хотя бесполезно. Они байдену ищут оправдания, иногда самые безумные. Про божью росу слышали? Вот это именно оно...(с)
показати весь коментар
19.06.2021 01:40 Відповісти
та не бреши, московит...
показати весь коментар
20.06.2021 02:27 Відповісти
беги чучело на порносайты - тут на цензоре не твое..
показати весь коментар
20.06.2021 13:04 Відповісти
дякую за ваші посилання, винен відмовитись: українськи джерела хоча й не такі просунуті, проте більш достовірні!..
показати весь коментар
22.06.2021 17:21 Відповісти
ААААА!!!! Говорящий макарон!!!!!!!
показати весь коментар
19.06.2021 02:29 Відповісти
Тобі 12 років?
показати весь коментар
19.06.2021 03:01 Відповісти
7
показати весь коментар
19.06.2021 03:17 Відповісти
А почему вы спрашивате?
показати весь коментар
19.06.2021 03:23 Відповісти
Зарплатню собі кремлівську піднімає.
показати весь коментар
19.06.2021 03:05 Відповісти
макроша... ты уж определись... или отсасывать или вякать.... нехорошо.....
показати весь коментар
19.06.2021 10:44 Відповісти
Макрон, дружище, ты или трусы надень, или крестик сними!
Торговлю с Расией или увеличивать или сворачивать?
показати весь коментар
19.06.2021 11:44 Відповісти
Чучело французское, - опять кабаеву-кривоногих хочет угодить или чего-то продать.
показати весь коментар
19.06.2021 19:03 Відповісти
 
 