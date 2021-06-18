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Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко

Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, який проходить у Туреччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Перш за все це дуже важливий, дуже репрезентативний форум. В Анталії президент Ердоган зібрав більше 4 десятків країн, в тому числі більше десятка представлені на рівні керівників, глав держав та урядів. Ми поставили собі за мету реалізувати ключові українські завдання", – наголосив Порошенко.

"В мене відбулося декілька зустрічей з міністрами закордонних справ, була дуже грунтовна зустріч з міністром закордонних справ Хорватії. Відбулася грунтовна розмова з міністром закордонних справ Туреччини, великим другом України Мевлютом Чавушоглу. Дуже важлива була зустріч з Верховним представником з питань зовнішніх зносин ЄС паном Боррелем", – зазначив Порошенко.

"Одне перших завдань – забезпечити якомога більшу присутність іноземних держав під час проведення Кримської платформи. Ми започаткували цю ініціативу в 2016 році. А ще в 2014 році була проголосована відповідна Резолюція Генеральної Асамблеі ООН, так звана "резолюція 100". Коли 100 країн світу, незважаючи на шалену протидію Росії, рішуче засудили незаконну анексію Криму, агресію Російської Федерації проти України. І потім ми щорічно проводили відповідні заходи і прийняття відповідних рішень включно Генасамблеєю і Радою безпеки ООН у Нью-Йорку", – нагадав п’ятий Президент.

"Було дуже важко коментувати інформацію, яка сьогодні стала відомою, що напередодні засідання Кримської платформи була скасована посада Уповноваженого з питань кримськотатарського народу в Офісі президента, яка була запроваджена мною", – зауважив Порошенко.

"Крім того ми намагалися під час великої кількості міжнародних зустрічей привернути увагу до кричущої проблеми видачі російських паспортів на окупованому Донбасі і в Криму. Коли сьогодні кількість паспортів яка вже видана досягає 700 тисяч – це фактично унеможливлює політичне врегулювання ситуації. Тому що не може українська влада обиратися російськими громадянами", – зазначає Порошенко.

"Саме на таких форумах і робиться зовнішня політика. Я твердо переконаний, що тут місце України, справжніх українців, патріотів. Незважаючи на те, що я є лідером опозиції, маю високу честь бути головою парламентської партії, фракції "Європейська Солідарність", тут в Анталії на міжнародному форумі ми маємо єдиним фронтом захищати Україну. І це була моя мета перебування тут, і це буде моя мета завтрашніх міжнародних зустрічей", – резюмує голова "ЄС".

Автор: 

Порошенко Петро (15162) Європейська Солідарність (1081)


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https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia

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Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3612
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19.06.2021 00:07
+12
Респект Пороху!
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18.06.2021 23:50
+10
"президент Эрдоган собрал более 4 десятков стран, в том числе более десятка представлены на уровне руководителей, глав государств и правительств".


А від України приїхав тільки голова опозиційної партії "Європейська солідарність" екс президент Петро Порошенко? Від криворізького косоворотника хтось приїхав чи ні?
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18.06.2021 23:58
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Цель участия в Анталийском дипломатическом форуме - реализовать ключевые украинские задачи, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4910
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18.06.2021 23:35 Відповісти
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19.06.2021 00:00 Відповісти
« на международном форуме мы должны единым фронтом защищать Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3272385»
Главное , чтобы до всех это дошло
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18.06.2021 23:37 Відповісти
Украину и так все защищают! -- ровно настолько, насколько Зеля дозволяет...
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18.06.2021 23:42 Відповісти
Я о политиках Украины пишу .
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18.06.2021 23:43 Відповісти
А кто это -- кроме Зели и Бени?
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18.06.2021 23:44 Відповісти
Политики
Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2223
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18.06.2021 23:48 Відповісти
-- понятно -- художественный вымысел...
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18.06.2021 23:52 Відповісти
А флаги украинские на картине тоже вымысел ?
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18.06.2021 23:58 Відповісти
Причём здесь флаги?

Государственные деятели где и кто ? -- реальные и сегодняшние...
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19.06.2021 00:03 Відповісти
Вам пофамильно ?

Лидеры партий к примеру .
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19.06.2021 00:08 Відповісти
Респект Пороху!
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18.06.2021 23:50 Відповісти
Он не декларирует ничего нового, боевого и революционного.

...если отбросить фонетику, внешний вид и внутреннюю политическую безысходность Украины -- то ничем от Зели не отличается.
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18.06.2021 23:56 Відповісти
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https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia

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Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3612
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19.06.2021 00:07 Відповісти
На картинках не разница, а последовательность...*)
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19.06.2021 00:21 Відповісти
)))
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19.06.2021 00:38 Відповісти
Киш на пляшку, кацап!
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19.06.2021 00:27 Відповісти
А шош Зеля відморозився?
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18.06.2021 23:56 Відповісти
Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8684
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19.06.2021 00:00 Відповісти
Людина зна про всі важливі форуми для України а шопіто в ці дні піде жерти шаурму чи смажити шашлик...
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18.06.2021 23:56 Відповісти
"президент Эрдоган собрал более 4 десятков стран, в том числе более десятка представлены на уровне руководителей, глав государств и правительств".


А від України приїхав тільки голова опозиційної партії "Європейська солідарність" екс президент Петро Порошенко? Від криворізького косоворотника хтось приїхав чи ні?
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18.06.2021 23:58 Відповісти
19:54https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3267229-v-antalii-nacalsa-forum-ob-innovacionnoj-diplomati-i-s-ucastiem-delegacii-iz-ukrainy.html В Анталии начался форум об инновационной дипломати и с участием делегации из Украины
В турецкой Анталии начался дипломатический форум «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы», в котором принимает участие украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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19.06.2021 00:31 Відповісти
З Кулеби толку, як з козла молока.
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19.06.2021 10:16 Відповісти
В спам, ущербное
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19.06.2021 00:05 Відповісти
Як не кацап-так про палізать або про пасасать. До чого ж дикі ці кацапські свині.
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19.06.2021 00:14 Відповісти
Ех, приїхав би клоун - шашликів забацали б, на піаніно "зіграли". А так...
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19.06.2021 00:07 Відповісти
Я дивився інтервью Порошенко англійською- доволі вільно спілкується з досить розширеним запасом слів. Може вільно спілкуватись з дипломатами в кулуарах. Що міг би запропонувати Зеленський, якщо він двох слів зв'язати не може рідною російською?
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19.06.2021 00:13 Відповісти
Понос, прими активированного уголька
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19.06.2021 09:13 Відповісти
Теперь можно и расслабиться. Дело сделано, панове!
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19.06.2021 00:20 Відповісти
А что, венгры и поляки под оккупантами как татары??? Не знала...
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19.06.2021 00:44 Відповісти
Че перднуть то хотела?
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19.06.2021 09:18 Відповісти
Но оккупанты в тюрьмы кидают не греков, а именно татар, или вы не в курсе?
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19.06.2021 02:05 Відповісти
Ой, а величайшего на форум даже не пригласили. Какая досада, значить надо отснять еще пару серий телешоу снбо, а то зебобики начнут что-то подозревать.
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19.06.2021 06:17 Відповісти
Люди свергают Пап, королей, царей, вождей, диктаторов, президентов, премьер-министров…
Это привычно…
А вот свержение КЛОУНА будет впервые…
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19.06.2021 22:06 Відповісти
ЧОМУ СПРАВЖНЬОМУ ПОРОХОБОТОВІ ЛИЧИТЬ РОХКАТИ, ЖЕРТИ ЛАЙНО, ПОРПАТИСЯ У БАГНІ ТА БУТИ БРУДНИМ І СМЕРДЮЧИМ?
Лінгвістична цікавинка від Google-перекладача:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
А якщо ввести "ПОРОШЕНКА" - переклад "ПОРОСЯ" (рос. "ПОРОСЁНОК").
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19.06.2021 06:50 Відповісти
Твою кликуху на какой не переводи все равно гавно получается
Ущербный, с какой помойки тебя сюда занесло?
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19.06.2021 09:20 Відповісти
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ - ТОКСИКОГЕННА ПОРОХОБОТОЛОГІЯ
Ось яке лихо трапляється з порохоботом, який замість одного відсмокче одразу два надвеликих льодяники "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості. Всотування організмом порохобота подвоєної дози новітнього надактивного інгрідієнта льодяників - Нудотного Порош(ен)ка (інноваційний винахід Лабораторії токсикогенноі порохоботологіі) - спричиняє впадіння звуженої свідомості порохобота у кататонічний ступор, більш відомий широкому загалу як стан "упорота порохоботіна", що характеризується надмірно масованим виверженням у медійний простір особливо бридкого блювотиння.
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19.06.2021 15:49 Відповісти
Бесполезные политические тусовки..
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19.06.2021 07:55 Відповісти
Наконец-то ПАП занялся тем, что прекрасно умеет
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19.06.2021 11:18 Відповісти
Несмотря на то, что я являюсь лидером оппозиции, имею высокую честь быть председателем парламентской партии, фракции "Европейская Солидарность", здесь в Анталии на международном форуме мы должны единым фронтом защищать Украину.
Золоті слова! Замість "невістка всралась" треба на користь України працювати і в зовнішніх і у внутрішніх справах.
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19.06.2021 11:26 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/19/poroshenko-pro-antalijskyj-forum-na-kozhnij-zustrichi-ya-govoryv-pro-posylennya-mizhnarodnoyi-koalicziyi-na-pidtrymku-********/ Порошенко про Анталійський форум: на кожній зустрічі я говорив про посилення міжнародної коаліції на підтримку України
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час включення з Анталійського дипломатичного форуму розповів подробиці про зустрічі на полях форуму. Порошенко зазначив блискучу організацію цього представницького заходу високого рівня, ініційованого президентом Ердоганом, і поділився деталями розмови з лідером Туреччини.
«Я привітав президента з надзвичайно вдалим форумом, тому що це була де-факто перша подія після самітів, які відбулися - саміт НАТО, саміт ЄС і саміт Байдена-Путіна. І в цьому регіоні тут з високим рівнем представництва був блискуче організований форум», - наголосив Порошенко.
«Від щорого серця я подякував йому за персональне запрошення - великому другу України, людині, яка зробила величезний внесок в укріплення обороноздатності нашої держави - незважаючи на тиск Путіна, реальні погрози, які були продемонстровані», - наголосив Порошенко.
«І в моїй розмові з ним підтверджено, що право проводити співпрацю, в тому числі і у воєнно-технічній галузі - це ключове право суверенної держави Україна і суверенної держави Туреччина» - переконаний Петро Порошенко.
«Я можу сказати зі свого досвіду, що ця співраця була надзвичайно ефективна. Найбільш вдалими є Байрактари, які дуже добре себе продемонстрували в Нагороному Карабасі. Я твердо переконаний, що це значно посилює бойові спроможності ЗСУ. Тим більше що ця співпраця зараз продовжується», - констатує п'ятий Президент.
«Ми маємо сформувати нову інфраструктуру безпеки в регіоні Чорного моря. Ми маємо не просто декларувати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, а сформувати механізми, які дозволять відновити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави», - зазначає Порошенко.
«Я тут спілкувався з міністром закордонних справ Кулебою. І моя позиція є абсолютно принциповою - незважаючи на будь-які розбіжності у внутрішній політиці між мною і Зеленським, на зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною проукраїнською силою. І тому питання безпеки кордонів, в тому числі і те, що зараз відбувається з білорусами, питання щодо економічної співпраці і виходу з тої кризи, в яку Україна потрапила через некомпетентні дії влади, і посилення міжнародної коаліції із залученням НАТО і ЄС було предметом кожної моєї зустрічі тут», - повідомив лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко повідомив, що зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу вийшла за межі протоколу, і вдалося обговорити широке коло питань.
«Починаючи від Кримської платформи - Туреччина підтвердила свою участь на найвищому рівні. Я про це говорив і з паном президентом, із паном міністром закордонних справ, що різноманітні форми Кримської платформи ми будемо використовувати, щоб не обмежилися тільки деклараціями. Щоб ми напрацювали конкретні механізми, які дозволять нам внести зміни до стратегії, яка була презентована у 2016 році щодо деокупаціі Криму. І тут мають бути задіяні і ООН, і Рада Безпеки, і наша співпраця з НАТО, і багатьма іншими інституціями. Росія не повинна мати сумнівів - ніхто і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Донбасу», - наголошує Порошенко.
«Загалом відбулися контакти з півтора десятком керівників держав, міністрами закордонних справ тощо», - констатував Порошенко. Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі ******** дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.
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19.06.2021 21:51 Відповісти
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Зеленский:
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng - Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины….
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.
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19.06.2021 21:54 Відповісти
 
 