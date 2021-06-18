Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, який проходить у Туреччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Перш за все це дуже важливий, дуже репрезентативний форум. В Анталії президент Ердоган зібрав більше 4 десятків країн, в тому числі більше десятка представлені на рівні керівників, глав держав та урядів. Ми поставили собі за мету реалізувати ключові українські завдання", – наголосив Порошенко.

"В мене відбулося декілька зустрічей з міністрами закордонних справ, була дуже грунтовна зустріч з міністром закордонних справ Хорватії. Відбулася грунтовна розмова з міністром закордонних справ Туреччини, великим другом України Мевлютом Чавушоглу. Дуже важлива була зустріч з Верховним представником з питань зовнішніх зносин ЄС паном Боррелем", – зазначив Порошенко.

"Одне перших завдань – забезпечити якомога більшу присутність іноземних держав під час проведення Кримської платформи. Ми започаткували цю ініціативу в 2016 році. А ще в 2014 році була проголосована відповідна Резолюція Генеральної Асамблеі ООН, так звана "резолюція 100". Коли 100 країн світу, незважаючи на шалену протидію Росії, рішуче засудили незаконну анексію Криму, агресію Російської Федерації проти України. І потім ми щорічно проводили відповідні заходи і прийняття відповідних рішень включно Генасамблеєю і Радою безпеки ООН у Нью-Йорку", – нагадав п’ятий Президент.

"Було дуже важко коментувати інформацію, яка сьогодні стала відомою, що напередодні засідання Кримської платформи була скасована посада Уповноваженого з питань кримськотатарського народу в Офісі президента, яка була запроваджена мною", – зауважив Порошенко.

"Крім того ми намагалися під час великої кількості міжнародних зустрічей привернути увагу до кричущої проблеми видачі російських паспортів на окупованому Донбасі і в Криму. Коли сьогодні кількість паспортів яка вже видана досягає 700 тисяч – це фактично унеможливлює політичне врегулювання ситуації. Тому що не може українська влада обиратися російськими громадянами", – зазначає Порошенко.

"Саме на таких форумах і робиться зовнішня політика. Я твердо переконаний, що тут місце України, справжніх українців, патріотів. Незважаючи на те, що я є лідером опозиції, маю високу честь бути головою парламентської партії, фракції "Європейська Солідарність", тут в Анталії на міжнародному форумі ми маємо єдиним фронтом захищати Україну. І це була моя мета перебування тут, і це буде моя мета завтрашніх міжнародних зустрічей", – резюмує голова "ЄС".