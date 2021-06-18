Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко
Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, який проходить у Туреччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Перш за все це дуже важливий, дуже репрезентативний форум. В Анталії президент Ердоган зібрав більше 4 десятків країн, в тому числі більше десятка представлені на рівні керівників, глав держав та урядів. Ми поставили собі за мету реалізувати ключові українські завдання", – наголосив Порошенко.
"В мене відбулося декілька зустрічей з міністрами закордонних справ, була дуже грунтовна зустріч з міністром закордонних справ Хорватії. Відбулася грунтовна розмова з міністром закордонних справ Туреччини, великим другом України Мевлютом Чавушоглу. Дуже важлива була зустріч з Верховним представником з питань зовнішніх зносин ЄС паном Боррелем", – зазначив Порошенко.
"Одне перших завдань – забезпечити якомога більшу присутність іноземних держав під час проведення Кримської платформи. Ми започаткували цю ініціативу в 2016 році. А ще в 2014 році була проголосована відповідна Резолюція Генеральної Асамблеі ООН, так звана "резолюція 100". Коли 100 країн світу, незважаючи на шалену протидію Росії, рішуче засудили незаконну анексію Криму, агресію Російської Федерації проти України. І потім ми щорічно проводили відповідні заходи і прийняття відповідних рішень включно Генасамблеєю і Радою безпеки ООН у Нью-Йорку", – нагадав п’ятий Президент.
"Було дуже важко коментувати інформацію, яка сьогодні стала відомою, що напередодні засідання Кримської платформи була скасована посада Уповноваженого з питань кримськотатарського народу в Офісі президента, яка була запроваджена мною", – зауважив Порошенко.
"Крім того ми намагалися під час великої кількості міжнародних зустрічей привернути увагу до кричущої проблеми видачі російських паспортів на окупованому Донбасі і в Криму. Коли сьогодні кількість паспортів яка вже видана досягає 700 тисяч – це фактично унеможливлює політичне врегулювання ситуації. Тому що не може українська влада обиратися російськими громадянами", – зазначає Порошенко.
"Саме на таких форумах і робиться зовнішня політика. Я твердо переконаний, що тут місце України, справжніх українців, патріотів. Незважаючи на те, що я є лідером опозиції, маю високу честь бути головою парламентської партії, фракції "Європейська Солідарність", тут в Анталії на міжнародному форумі ми маємо єдиним фронтом захищати Україну. І це була моя мета перебування тут, і це буде моя мета завтрашніх міжнародних зустрічей", – резюмує голова "ЄС".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Главное , чтобы до всех это дошло
Государственные деятели где и кто ? -- реальные и сегодняшние...
Лидеры партий к примеру .
...если отбросить фонетику, внешний вид и внутреннюю политическую безысходность Украины -- то ничем от Зели не отличается.
https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia
https://twitter.com/MullyaMia https://twitter.com/MullyaMia
відчуй різницю
А від України приїхав тільки голова опозиційної партії "Європейська солідарність" екс президент Петро Порошенко? Від криворізького косоворотника хтось приїхав чи ні?
В турецкой Анталии начался дипломатический форум «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы», в котором принимает участие украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Это привычно…
А вот свержение КЛОУНА будет впервые…
Лінгвістична цікавинка від Google-перекладача:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
А якщо ввести "ПОРОШЕНКА" - переклад "ПОРОСЯ" (рос. "ПОРОСЁНОК").
Ущербный, с какой помойки тебя сюда занесло?
Ось яке лихо трапляється з порохоботом, який замість одного відсмокче одразу два надвеликих льодяники "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості. Всотування організмом порохобота подвоєної дози новітнього надактивного інгрідієнта льодяників - Нудотного Порош(ен)ка (інноваційний винахід Лабораторії токсикогенноі порохоботологіі) - спричиняє впадіння звуженої свідомості порохобота у кататонічний ступор, більш відомий широкому загалу як стан "упорота порохоботіна", що характеризується надмірно масованим виверженням у медійний простір особливо бридкого блювотиння.
Золоті слова! Замість "невістка всралась" треба на користь України працювати і в зовнішніх і у внутрішніх справах.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час включення з Анталійського дипломатичного форуму розповів подробиці про зустрічі на полях форуму. Порошенко зазначив блискучу організацію цього представницького заходу високого рівня, ініційованого президентом Ердоганом, і поділився деталями розмови з лідером Туреччини.
«Я привітав президента з надзвичайно вдалим форумом, тому що це була де-факто перша подія після самітів, які відбулися - саміт НАТО, саміт ЄС і саміт Байдена-Путіна. І в цьому регіоні тут з високим рівнем представництва був блискуче організований форум», - наголосив Порошенко.
«Від щорого серця я подякував йому за персональне запрошення - великому другу України, людині, яка зробила величезний внесок в укріплення обороноздатності нашої держави - незважаючи на тиск Путіна, реальні погрози, які були продемонстровані», - наголосив Порошенко.
«І в моїй розмові з ним підтверджено, що право проводити співпрацю, в тому числі і у воєнно-технічній галузі - це ключове право суверенної держави Україна і суверенної держави Туреччина» - переконаний Петро Порошенко.
«Я можу сказати зі свого досвіду, що ця співраця була надзвичайно ефективна. Найбільш вдалими є Байрактари, які дуже добре себе продемонстрували в Нагороному Карабасі. Я твердо переконаний, що це значно посилює бойові спроможності ЗСУ. Тим більше що ця співпраця зараз продовжується», - констатує п'ятий Президент.
«Ми маємо сформувати нову інфраструктуру безпеки в регіоні Чорного моря. Ми маємо не просто декларувати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, а сформувати механізми, які дозволять відновити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави», - зазначає Порошенко.
«Я тут спілкувався з міністром закордонних справ Кулебою. І моя позиція є абсолютно принциповою - незважаючи на будь-які розбіжності у внутрішній політиці між мною і Зеленським, на зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною проукраїнською силою. І тому питання безпеки кордонів, в тому числі і те, що зараз відбувається з білорусами, питання щодо економічної співпраці і виходу з тої кризи, в яку Україна потрапила через некомпетентні дії влади, і посилення міжнародної коаліції із залученням НАТО і ЄС було предметом кожної моєї зустрічі тут», - повідомив лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко повідомив, що зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу вийшла за межі протоколу, і вдалося обговорити широке коло питань.
«Починаючи від Кримської платформи - Туреччина підтвердила свою участь на найвищому рівні. Я про це говорив і з паном президентом, із паном міністром закордонних справ, що різноманітні форми Кримської платформи ми будемо використовувати, щоб не обмежилися тільки деклараціями. Щоб ми напрацювали конкретні механізми, які дозволять нам внести зміни до стратегії, яка була презентована у 2016 році щодо деокупаціі Криму. І тут мають бути задіяні і ООН, і Рада Безпеки, і наша співпраця з НАТО, і багатьма іншими інституціями. Росія не повинна мати сумнівів - ніхто і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Донбасу», - наголошує Порошенко.
«Загалом відбулися контакти з півтора десятком керівників держав, міністрами закордонних справ тощо», - констатував Порошенко. Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі ******** дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng - Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины….
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.