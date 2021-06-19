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Новини Агресія Росії проти України
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З нового навчального року офіцерів ЗСУ оперативного і стратегічного рівнів готуватимуть за процедурами НАТО, - Таран

З нового навчального року офіцерів ЗСУ оперативного і стратегічного рівнів готуватимуть за процедурами НАТО, - Таран

Офіцерів Збройних cил України оперативного і стратегічного рівнів із нового навчального року готуватимуть за процедурами НАТО.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран у Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Керівництво Міністерства оборони України налаштоване радикально прискорити зміцнення нашого національного оборонного потенціалу, надзвичайно важливою складовою якого була і залишається військова освіта.

Із задоволенням анонсую, що вже з вересня 2021 року підготовка офіцерів оперативного і стратегічного рівнів в університеті відбуватиметься за оновленими освітніми програмами, розробленими з урахуванням натівських процедур планування та прийняття військових рішень", - повідомив Таран.

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Автор: 

НАТО (6426) оборона (4772) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+3
В нас радянсько-призовна армія,в якій служить тільки біднота.Це фактично гулаг лайт.Я особисто так вважаю.
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19.06.2021 00:19
+2
а борщ с тараканом это по процедурам нато?
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19.06.2021 00:04
+2
Как у российской пропаганды увязываются факта что народ Крыма имеет право на самоопределение и тут когда народ Украины определился вступать в НАТО то все по другому. Шизофрения
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19.06.2021 00:06
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А зарплаты тоже НАТОвские?
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19.06.2021 00:04 Відповісти
а борщ с тараканом это по процедурам нато?
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19.06.2021 00:04 Відповісти
- мясо тоже должно быть в борще
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19.06.2021 00:06 Відповісти
Как у российской пропаганды увязываются факта что народ Крыма имеет право на самоопределение и тут когда народ Украины определился вступать в НАТО то все по другому. Шизофрения
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19.06.2021 00:06 Відповісти
ты не понимаешь, это другое........
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19.06.2021 00:08 Відповісти
Що тобі, москальіку юго-востока?
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19.06.2021 07:50 Відповісти
Говорят у нас в армии в последнее время появилось много "коммерческих" командиров бригад и не только их, коммерцов в погонах так сказать... Интересно, какие в ближайшее время по ним будут приняты процедуры планирования и принятия военных решений, конечно же исключительно в соответствии со стандартами НАТО?...
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19.06.2021 00:07 Відповісти
В нас радянсько-призовна армія,в якій служить тільки біднота.Це фактично гулаг лайт.Я особисто так вважаю.
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19.06.2021 00:19 Відповісти
Ну, не біднота, а ті, хто не може або не хоче відкупитися. Зате лікарі, приписані до призовних пунктів, їздять на таких тачках і живуть в таких будинках...
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19.06.2021 10:24 Відповісти
Украину в НАТО никто не ждет, и не возьмет - из за Рашки, отказ в 100 лямах тому подтверждение, нужно снимать розовые очки.
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19.06.2021 00:49 Відповісти
Видишь ли шмырь, отказ в 100 лямов оказывается фейк, но храдоньку тебе это не мешает разгонять
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19.06.2021 09:27 Відповісти
Понты для приезжих, выдадут красивые корочки с эмблемой НАТО, а в армии все порядки как были советские так и будут, иначе с чего товарищ Таран и иже с ними харчеваться будут?
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19.06.2021 01:00 Відповісти
Чэл. Поки солдати погоджуються з цим воно так і буде. У нас не прийнято писати офіційні скарги, але без них не можна провести офіційні дії. Бо у нас чомусь ініціативна людина яка хоче шось змінити=для його ""побратимів" чмо за якого прилетить всьому батальйону\частіні.Бо для терпіли немає нічого кращого чим сидіти в гівні. Січеш?
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19.06.2021 08:52 Відповісти
Це і є огидна совєцька система і якщо більшість українців її підтримує, це означає що вони не хочуть в НАТО, якби українці хотіли в НАТО, вони б ніколи не обрали президентом Зеленського.
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19.06.2021 11:37 Відповісти
Таран, тиздеть - не мешки ворочать, поц!
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19.06.2021 01:07 Відповісти
З початку треба з інститутів вигнати всіх совдеповських генералів щоб не вчили за стандартами СРСР(СССР), а потім щось таке базікати...
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19.06.2021 07:44 Відповісти
тарань не совок, він тупий.
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19.06.2021 07:53 Відповісти
Это шо - заставят учить слова гимнов всех стран НАТО?
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19.06.2021 10:08 Відповісти
 
 