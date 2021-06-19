З нового навчального року офіцерів ЗСУ оперативного і стратегічного рівнів готуватимуть за процедурами НАТО, - Таран

Офіцерів Збройних cил України оперативного і стратегічного рівнів із нового навчального року готуватимуть за процедурами НАТО.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран у Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Керівництво Міністерства оборони України налаштоване радикально прискорити зміцнення нашого національного оборонного потенціалу, надзвичайно важливою складовою якого була і залишається військова освіта.

Із задоволенням анонсую, що вже з вересня 2021 року підготовка офіцерів оперативного і стратегічного рівнів в університеті відбуватиметься за оновленими освітніми програмами, розробленими з урахуванням натівських процедур планування та прийняття військових рішень", - повідомив Таран.

Читайте також: Кабмін затвердив спецплан щодо вступу України в НАТО