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Паспорти Росії отримали понад 630 тисяч жителів окупованих територій, - Данілов
Наразі Російська Федерація незаконно видала вже понад 630 тисяч російських паспортів жителям ОРДЛО. Такі дії РФ ставлять під сумнів проведення виборів на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.
"630 тисяч паспортів Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні перебувають фактично в тій резервації, яку і створила Росія (громадянам ОРДЛО. - Ред.). Це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити", - заявив Данілов.
За його словами, коли у людей на Донбасі є російські паспорти, проводити там українські вибори було б досить дивно.
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+18 Анна Федонюк #378675
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+10 Игорь Монахов #368908
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