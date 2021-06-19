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Новини Окуповані території
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Паспорти Росії отримали понад 630 тисяч жителів окупованих територій, - Данілов

Паспорти Росії отримали понад 630 тисяч жителів окупованих територій, - Данілов

Наразі Російська Федерація незаконно видала вже понад 630 тисяч російських паспортів жителям ОРДЛО. Такі дії РФ ставлять під сумнів проведення виборів на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

"630 тисяч паспортів Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні перебувають фактично в тій резервації, яку і створила Росія (громадянам ОРДЛО. - Ред.). Це привід для того, щоб починати переговори, що з цим робити", - заявив Данілов.

За його словами, коли у людей на Донбасі є російські паспорти, проводити там українські вибори було б досить дивно.

Читайте також: Мешканцям ОРДЛО видали понад 580 тисяч паспортів РФ, - Денісова

Автор: 

громадянство (1071) Данілов Олексій (1259) паспорт (1152) подвійне громадянство (152)


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Топ коментарі
+18
по закону этих прост лишить укр гражданства и после отправить в новую "родину"
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19.06.2021 00:33
+12
Сами себе сделали каку на будущее.
Сами себе приклеили ярлык человека второго сорта.
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19.06.2021 00:23
+10
хм.. вот бы официально разрешить русне выдавать свои ксивы принадлежности индивидуума к кацапо-фауне на всей территории Украины, только нужно чтобы без лишнего кипиша, не спугнуть мудаков, мол у Нас в Украине стандарты ЕС, НАТО и даже Клуба Корейских кинологов есть, и через время всех кто получил - погрузить в товарняки вместе с выводками и на родину в течение суток - и запретить им, и родне вьезд в Украину - НАВСЕГДА!!!!..
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19.06.2021 00:49
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Сами себе сделали каку на будущее.
Сами себе приклеили ярлык человека второго сорта.
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19.06.2021 00:23 Відповісти
Отоє дурне міроприємство свиножопих на території України дзеркально надає право Україні видавати українські паспорти жителям хабаровського краю,де процент етнчних українців сягає щось біля 70%.(населення, так званого "Зеленого Клину"),а потім проголосити "Зелений Клин" невід"ємною частиною України,і назвати його Новоукраїною.А що, все по-чесноку,все по *********** гопничеським "пАнятиям".
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19.06.2021 09:15 Відповісти
по закону этих прост лишить укр гражданства и после отправить в новую "родину"
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19.06.2021 00:33 Відповісти
гнида..козломордая мокша на выход..
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19.06.2021 02:19 Відповісти
Хотя бы начните с лишения их права голосовать и быть в избранным в Украине. Это граждане страны -агрессора-куда уже дальше?
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19.06.2021 08:52 Відповісти
Получив паспорта можно переезжать в комфортное жильё
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


.
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19.06.2021 00:44 Відповісти
хм.. вот бы официально разрешить русне выдавать свои ксивы принадлежности индивидуума к кацапо-фауне на всей территории Украины, только нужно чтобы без лишнего кипиша, не спугнуть мудаков, мол у Нас в Украине стандарты ЕС, НАТО и даже Клуба Корейских кинологов есть, и через время всех кто получил - погрузить в товарняки вместе с выводками и на родину в течение суток - и запретить им, и родне вьезд в Украину - НАВСЕГДА!!!!..
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19.06.2021 00:49 Відповісти
почему этот вопрос так беспокоит данилофа? )))) разве сейчас, на 7-ом году войны, не важно разобраться в проблемах климата?
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19.06.2021 01:04 Відповісти
Им осталось вернуться на скрепную родину и все будет в порядке .
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19.06.2021 01:37 Відповісти
Тих хто отримав російській паспорт потрібно автоматично позбавляти українського громадянства і відповідно позбавляти права брати участь у виборах в Україні..
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19.06.2021 01:37 Відповісти
і не тільки російський
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19.06.2021 02:33 Відповісти
и ликует, веселится весь народ!..
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19.06.2021 01:47 Відповісти
По самым скромным подсчётам выселить за поребрик нужно чуть более двух миллионов, так что места для манёвра ещё достаточно…
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19.06.2021 04:48 Відповісти
И что, таким Украина ещё должна платить пенсии и обучать их детей?
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19.06.2021 05:23 Відповісти
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зв Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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19.06.2021 05:35 Відповісти
Без сумніву бандерівці будуть винуваті як для "зелених" Порошенко.
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19.06.2021 05:50 Відповісти
Ну и толку от кацапского паспорта, если с ним кроме как батрачить в парашии, толку никакого. А с учетом того, что зарплаты на рассеи (за мкадом) мало чем отличаются от наших, то затея крайне сомнительная.
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19.06.2021 06:23 Відповісти
А наша ВР шмарклі жує і ніяк не реагує.Перш за все потрібно визначитись з виплптами пенсій громадянам країни-окупанта.
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19.06.2021 06:30 Відповісти
А Зеля всё в носу ковыряется!...
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19.06.2021 06:49 Відповісти
Теперь бы узнать фамилии и запретить им въезд в Украину.
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19.06.2021 07:09 Відповісти
То он для чого Зеленський законопроект про подвійне громадянство **********.
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19.06.2021 07:24 Відповісти
І що, знову "какаяразница и тамженашилюди"?!!
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19.06.2021 07:37 Відповісти
Що не ясно з подвійниками, пісюн?
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19.06.2021 07:47 Відповісти
Ну, вот и экономия пенсионного фонда...
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19.06.2021 08:45 Відповісти
Ну и какая реакция? Получают пенсии из двух рук, а наши граждане чем хуже, те у кого один украинский паспорт? И вообще это похоже на финансирование террористов средствами пенсионного фонда!Где гарант? Где закон о двойном гражданстве?
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19.06.2021 09:05 Відповісти
Учора у Ганапольського один правильно сказав: ті, хто отримав паспорт ********* не має права на українській загран і право користуваись безвізом, іншими словами анулювати їм укр.пас-картки, які і дають право користуватись безвізом. нехай з рашкиними паспортами візи отримують.
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19.06.2021 09:37 Відповісти
Гарна картинка виходить, наші податки будуть іти на фінансування Лугандонії, а в вільній Україні хай гарують на них(
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19.06.2021 11:34 Відповісти
Я чогось ніяк не зрозумію чому такий гвалт із-за російських паспортів: якщо ці території ми звільнимо, то ті, хто отримав паспотри Росії , зберуть свої речі та поїдуть до омріяного життя в Росії, а якщо не звільнимо-то яка нам різниця,які в них паспорти. ХотьЗанзібару.
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19.06.2021 11:58 Відповісти
Как сообщают с "той стороны" там это довольно навязчиво жестко происходит. Работаешь в ЖКХ обязан получить, имеешь самый маленький бизнес ( лавку) обязан получить, хочешь на заработки должен получить и т.д и т. п.. Я уж молчу о других зависимых категориях , а также оккупационных чиновников, " полиции", "армейских корпусов", МЧС и т.д. и членов их семей. Через пару тройку лет рашен паспорта будут иметь все жители ОРДЛО, ну разве что за исключением пенсионеров, которые успешно получают и украинскую пенсию и оккупационную пенсию одновременно и им изменение ситуации чистый убыток.. ( при этом отмечу они все сохраняют украинское гражданство, как для меня совершенно странная ситуация).
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19.06.2021 13:34 Відповісти
 
 