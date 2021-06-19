Корбан подав позови до співвласника компанії "Цитрус" Топала на 1 млрд грн.

У лютому 2021 року Геннадій Корбан отримав 50% у групі компанії "Цитрус". Другий співвласник Григорій Топал тоді заявив, що не визнає законність цієї угоди і буде оскаржувати її в суді.

Як передає Цензор.НЕТ, наразі Геннадій Корбан повідомив, що його фахівці провели аудит діяльності компанії і знайшли порушення, зокрема оптимізацію податків і "сіре" розмитнення. У зв'язку з цим до співвласника компанії були подані позови на 1 млрд грн.

Як зазначив Корбан, за три місяці його фахівці провели аналіз і аудит діяльності компанії "Цитрус" і виявили наступні порушення:

оптимізація податків шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів;

передача оборотних товарів на безоплатній основі фірмам-сателітам;

багаторічне "сіре" розмитнення товарів компанією "Цитрус".

У зв'язку з виявленими порушеннями юристи Геннадія Корбана подали позови на понад 1 млрд грн до співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала.

"Наразі мої юристи вже подали понад чотири судові позови на понад 1 млрд гривень до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала і групи юридичних осіб, яких він контролює. Також підготовлено скарги в правоохоронні та податкові органи України", - написав Корбан.

Як повідомляє Liga.Tech, у "Цитрусі" заявили, що все написане Корбаном має завідомо неправдивий, такий, що паплюжить репутацію компанії, характер і не має нічого спільного з фактичним станом справ. Крім того, в компанії вперше почули про такий собі аудит, проведений фахівцями Корбана.

"Заява про те, що Геннадій Корбан є власником компанії "Цитрус" - абсолютна брехня. І це факт. За словами Геннадія Корбана, був проведений глибокий аналіз і аудит діяльності нашої компанії. Ми про це нічого не чули, але будемо безмежно вдячні, якщо Геннадій поділиться результатами аудиту за наявності таких. Крім того, група компаній справді успішно завершила міжнародний аудит", - заявили в пресслужбі групи компаній "Цитрус".

Також у компанії нагадали, що Геннадій Корбан став співвласником в особі "ЗТ-Інвест", якому належить лише частина другорядних активів, які не впливають на операційну діяльність або оборотні активи "Цитруса".

"Геннадій Олегович Корбан не отримував частку у 50% у групі компанії "Цитрус". У межах судового процесу, де ми оскаржуємо отримання частки, адвокат Корбана надав договір корпоративного управління, на підставі якого Корбан має право керувати 50% часткою компанії "ЗТ-Інвест", яка не має жодного стосунку до групи компаній "Цитрус". Нещодавно пан Корбан в аналогічній хвилі фейкових повідомлень стверджував, що купив 50% компанії "Цитрус", але тепер він скромніший і обмежився терміном "отримав", - додали в компанії "Цитрус".