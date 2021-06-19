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Корбан подав позови до співвласника компанії "Цитрус" Топала на 1 млрд грн.

Корбан подав позови до співвласника компанії

У лютому 2021 року Геннадій Корбан отримав 50% у групі компанії "Цитрус". Другий співвласник Григорій Топал тоді заявив, що не визнає законність цієї угоди і буде оскаржувати її в суді.

Як передає Цензор.НЕТ, наразі Геннадій Корбан повідомив, що його фахівці провели аудит діяльності компанії і знайшли порушення, зокрема оптимізацію податків і "сіре" розмитнення. У зв'язку з цим до співвласника компанії були подані позови на 1 млрд грн.

Як зазначив Корбан, за три місяці його фахівці провели аналіз і аудит діяльності компанії "Цитрус" і виявили наступні порушення:

оптимізація податків шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів;

передача оборотних товарів на безоплатній основі фірмам-сателітам;

багаторічне "сіре" розмитнення товарів компанією "Цитрус".

У зв'язку з виявленими порушеннями юристи Геннадія Корбана подали позови на понад 1 млрд грн до співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала.

"Наразі мої юристи вже подали понад чотири судові позови на понад 1 млрд гривень до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала і групи юридичних осіб, яких він контролює. Також підготовлено скарги в правоохоронні та податкові органи України", - написав Корбан.

Як повідомляє Liga.Tech, у "Цитрусі" заявили, що все написане Корбаном має завідомо неправдивий, такий, що паплюжить репутацію компанії, характер і не має нічого спільного з фактичним станом справ. Крім того, в компанії вперше почули про такий собі аудит, проведений фахівцями Корбана.

"Заява про те, що Геннадій Корбан є власником компанії "Цитрус" - абсолютна брехня. І це факт. За словами Геннадія Корбана, був проведений глибокий аналіз і аудит діяльності нашої компанії. Ми про це нічого не чули, але будемо безмежно вдячні, якщо Геннадій поділиться результатами аудиту за наявності таких. Крім того, група компаній справді успішно завершила міжнародний аудит", - заявили в пресслужбі групи компаній "Цитрус".

Також у компанії нагадали, що Геннадій Корбан став співвласником в особі "ЗТ-Інвест", якому належить лише частина другорядних активів, які не впливають на операційну діяльність або оборотні активи "Цитруса".

"Геннадій Олегович Корбан не отримував частку у 50% у групі компанії "Цитрус". У межах судового процесу, де ми оскаржуємо отримання частки, адвокат Корбана надав договір корпоративного управління, на підставі якого Корбан має право керувати 50% часткою компанії "ЗТ-Інвест", яка не має жодного стосунку до групи компаній "Цитрус". Нещодавно пан Корбан в аналогічній хвилі фейкових повідомлень стверджував, що купив 50% компанії "Цитрус", але тепер він скромніший і обмежився терміном "отримав", - додали в компанії  "Цитрус".

Автор: 

позов (492) Корбан Геннадій (189)


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Топ коментарі
+21
Чим саме врятував? На Дніпро наступали танкові дивізії,як на Донецьк? Врятували Дніпро ті,хто лягли кістками і запаси радянського озброєння.
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19.06.2021 02:01
+16
Корбан - відомий рейдер "безррєдєльщик"
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19.06.2021 00:52
+10
Можно представить сколько заработают адвокаты а особенно судья который выиграет в конкурсе "кто больше даст"
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19.06.2021 01:00
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Корбан - відомий рейдер "безррєдєльщик"
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19.06.2021 00:52 Відповісти
Игорек,так уже пробовали,еще при сывочолым...Целый полк всех родов войск спецназначения,путем длительной подготовки,окружал квартиру Корбана и брал его.А чем закончилось?Так и сейчас будет...
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20.06.2021 09:52 Відповісти
Корбан це етнічно-українське і козацьке прізвище?
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19.06.2021 00:56 Відповісти
Корбан це той, хто врятував Дніпро від сєпарів.
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19.06.2021 00:59 Відповісти
Чим саме врятував? На Дніпро наступали танкові дивізії,як на Донецьк? Врятували Дніпро ті,хто лягли кістками і запаси радянського озброєння.
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19.06.2021 02:01 Відповісти
обещал, "мы будем платить офицерам 30-50 тысяч")))
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19.06.2021 07:35 Відповісти
Тоді не треба було танкових дивізій. Достатньо було біснуватої вати і кілька десятків диверсантів. СБУ та міліція їм усе радісно здавали. Як наприклад у Слов'янську, або Донецьку.
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19.06.2021 21:52 Відповісти
Та ні.В Донецьк бронетехніка зайшла.
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19.06.2021 22:49 Відповісти
Саме радянське озброєнння не стріляє та не їздить. Для того, щоб хтось ліг кістьми, його треба нагодувати, одягнути та врешті екіпірувати і мотивувати. Ви мабуть забули, що були на той час найкраще оснащені саме батальйони з Дніпра. Окрім того вони налагодили лікування у госпіталях Дніпра поранених. Таке враження, що Ви нахабно брешете, або хворієте на амнезію. Треба розрізняти діяльність, яка принесла велику користь Україні, та рейдерські розбірки. Якби Коломойський з Корбаном на той час виявилися такими як Ахтемов, то ДНР була б по Дніпро.
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19.06.2021 22:10 Відповісти
А чим же тоді стріляли в москалів? Град,Ураган,Смерч,МСТА -С,Піон в тд.,це не радянська зброя? Ми до цієї зброї не випускаємо снарядів і сьогодні.Якби Дніпро було на місті Донецька.,о його би також захопили москалі.І це не приниження,це факт.
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19.06.2021 22:48 Відповісти
Як би не може бути фактом. Захопили, чи не захопили на початку визначалося людьми, які в тих містах чинили опір, а не військовою технікою. Там де не було достатнього опору, там захопили. Усе вирішувалося самоорганізованим групами патріотів (іноді все вирішували кілька чоловік). На той час Коломойський та Корбан були патріотами і завдання поставлене Порошенком виконали. Про мотиви, які вони при цьому переслідували можна дискутувати. Схоже, що Ви не були присутні там на той час, а все бачили по телевізору. А коли б почали рівняти захоплені сєпарами міста піонами, то може вже б і державу втратили.
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19.06.2021 23:51 Відповісти
Без важкого озброєння неможливий нормальний опір.Можна воювати як афганці,але втрати будуть набагато більші,ніж в супротивники.Крім того в нас міста а не гори.І ми не афганці,в них відношення до життя інше.В нас недостатньо озброєння,щоб рівняти міста.Але якби взагалі його не було,то точно України вже би не було.
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20.06.2021 02:35 Відповісти
Сепари це лише підслужники москалів.Основна сила в москальських кадрових військових.
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20.06.2021 02:37 Відповісти
Олігархів потрібно позбутися,а не ліпити з них героїв.Вони дуже замарзані.Вони фактично рак України.
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20.06.2021 02:39 Відповісти
Це вже дискримінація. Олігарх, як і будь-яка інша людина може бути героєм. А не олігарх маже бути мерзотником і зрадником. І я таких бачив дуже багато, коли вони кричали Расєя, Корбан організовував і екіпірував добровольчі батальйони.
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20.06.2021 11:42 Відповісти
Однак олігархи наробили дєлов.Через їхні діяння постраждала країна.Олігархи добре вплинули на економіку,а економіка це майже все.Саме через економіку.в нас погана медицина.саме через економіку.в нас дороги погані.Все що в нас погано.залежить всі економіки.Вони всі замарзані.
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20.06.2021 12:13 Відповісти
Те що олігархи наробили дєлов це наслідок. Причиною є те, що народ України у свій час вибирав президентами не тих кого треба. І за це він страждає зараз, і нащадки цих виборців будуть страждати за гріхи батьків та дідів. Те, що з олігархів треба зробити просто великих бізнесменів, це очевидно. Але якщо люди дешево купляються за подачки, то зробити буде це непросто.
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20.06.2021 12:56 Відповісти
Люди були не готові до справжніх виборів після совка.Олігархи і так вже бізнесмени.а смокчуть соки з держави.Олігархи мають нести кримінальну відповідальність.Бо по іншому бути не може.Ніякої давності злочинів бути не може.От нехай ваші діти страждають за ваші гріхи.Ви захищаєте олігархів,я ні.
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20.06.2021 16:08 Відповісти
На мені гріха дебільного вибору президента нема, тому мої діти за мої гріхи страждати не будуть. Я захищаю здоровий глузд. Олігархи вийшли з народу, а не з Марсу прилетіли. А те що люди не готові до справжніх виборів, то це брехня, бо вони в 2010 вибрали Януковича і добре знали, що вибирали. Вони в більшості своїй просто тупі і жадібні. Дуже багато з них, наприклад бачили, що Маріуполь обстрілювали українські гради, і щиро вірять, що РФ - братська країна.
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20.06.2021 16:25 Відповісти
Я говорив за початок 90-х.Немає значення звідки олігархи вийшли.Відповідати перед законом,вони також мають.Ви підтримуєте олігархів і не хочете бачити злочинів.Це рабсько-совєтська психологія.Така як і в інших.
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20.06.2021 16:35 Відповісти
Ви мабуть дуже молода людина, тому не знаєте, що в СРСР олігархів не було. І підтримувати, чи не підтримувати їх, ніяк не пов'язно з психологією совка. Навпаки, з дитинства у совєтської людини формувалася класова ненависть до загниваючих капіталістів експулататорів робітничого класу. А от визнавати людей без суду і слідства злочинцями, таке в СРСР було. Дійсно, навіщо ця судова тяганина, зібралися, проголосували, вирішили, що злочинець і зразу розстріляли. Я не підримую олігархів, я вважаю, що вони по своєму талановиті люди (які піднялися з низів), але замість того, щоб їх садити в тюрму, краще їхні неабиякі організаторські здібності використати на користь суспільства.
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20.06.2021 16:55 Відповісти
В совці були підпільні багатії.Всі олігархи вийшли з совка.Ви ж їх захищаєте і кажете гучні слова,що вони врятували і зробили.Це і є рабська психологія,яка пішла з совка,або ще раніше з рос імперії.Їхні здібності бандитські і колись вони організовували братків і рейдерські банди.Там ріки крові невинних пролилося.Я кажу не за конкретно когось,а за всіх.Ми ж тут славимо Степана Бандеру,Шухевича і інших.А вони би точно був проти олігархів.
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20.06.2021 17:46 Відповісти
Не знаю як Бандера, а Шухевич точно був би олігархом. І ріки крові вони теж пролили.
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20.06.2021 19:31 Відповісти
Шухевич не був би олігархом.А за ріки крові від Бандери і Шухевича кажуть московські покидьки.
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20.06.2021 19:50 Відповісти
Чому московські. Я особисто знав чоловіка із Західної України, у якого бандерівці убили матір, коли йому було 8 років. Дуже ображався, що його тут бандерівцем називали.
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20.06.2021 20:20 Відповісти
Там проводили операції передягнуті нкведісти.Є повно інформації про це.
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20.06.2021 20:52 Відповісти
А що це означає?
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20.06.2021 22:14 Відповісти
А ви як думаєте?
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20.06.2021 22:27 Відповісти
Якщо якийсь термін Вам невідомий, то краще його не вживати.
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21.06.2021 06:58 Відповісти
Який термін?
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21.06.2021 14:41 Відповісти
Я бачу,що від вас починає смердіти ботом.
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20.06.2021 20:53 Відповісти
Так це дискримінація.Але все по справедливості.Вони мають піти в не буття.Бо з ними не буде розвитку країни.
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20.06.2021 12:14 Відповісти
Якби не було таких олігархів і напів олігархів взагалі.то Україна була би сильніша і армія була би сильніша.
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19.06.2021 22:52 Відповісти
Чип и Дейл спешат на помощь
А шо беню каломойшу пропустили, ведь это он был "спасателем малибу"?
Как спасли, за ЧЬИ деньги спасли? Неизвестно.
А вот то что беня вывел чужие деньги из привата факт. А сколько еще муток беня наделал
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19.06.2021 06:33 Відповісти
Це той, хто кинув під кацапські "гради" й танки добровольців під Іловайськом?
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19.06.2021 11:25 Відповісти
А я гадав, що то Хомчак кинув. А тут виявляється Корбан був генералом, що командує військами. Оце новина.
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19.06.2021 21:55 Відповісти
никнейм. Настоящая фамилия Гречка
Корбан подал иски к совладельцу компании "Цитрус" Топалу на 1 млрд грн - Цензор.НЕТ 6931
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19.06.2021 01:33 Відповісти
Можно представить сколько заработают адвокаты а особенно судья который выиграет в конкурсе "кто больше даст"
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19.06.2021 01:00 Відповісти
Отправить Корбана асфальт ложить вручную лопатой от Львова до Севастополя .Билеты по 500 гривен в первом ряду.
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19.06.2021 01:01 Відповісти
Коррупция коррупция
А кто это сделал «многолетнюю "серую" растаможку товаров компанией "Цитрус".Источник: https://censor.net/ru/n3272389?

Какие таможенники ?
Но надо посмотреть какие пошлины власть там придумала , а то может было как с евробляхами -все нацелено ободрать в карман таможни
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19.06.2021 01:03 Відповісти
Кому що- а еко-активістам євробляхи.
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19.06.2021 10:31 Відповісти
цікаво, а скільки чючєло з фамілією корбан плате податків?
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19.06.2021 01:15 Відповісти
обычная рейдер-схема по отжиму бизнеса
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19.06.2021 01:41 Відповісти
Спасибо Корбану !
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19.06.2021 02:55 Відповісти
Еще скажи спасибо Коломойскому,Фирташу, Ахметову и т.д.
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19.06.2021 08:23 Відповісти
Фирташу за то, что принял Кличка и Порошенка ?
Коломойский наверное за рекомендации клоуну ?
а вот охметов ?
а да, он лугандон жратвой снабжает ...
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19.06.2021 08:43 Відповісти
Корбан такой, шо отожмёт и не подавится… Хотя по правде цитрус с самого начала был замечен в торговле серыми телефонами. Никогда там ничего не покупаю.
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19.06.2021 04:32 Відповісти
дык, айфоны официально в Украину не завозятся....
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19.06.2021 07:33 Відповісти
Усі телефони, що я купував, були від ФОП-ів.
Бісило до ч...
Купуєш у Алло - на чеку ФОП.
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19.06.2021 11:02 Відповісти
Читаю коментарі: Бла-бла-бла; прізвище не то; відомий рейдер; бла-бла-бла...

Можна по різному ставитись до Генадія Олеговича, але звинувачувати може тільки той, хто особисто знає це достеменно, з доказами. До речі, не подобається - іди в суд.
Як приклад, наведу інший персонаж. Відомий (в минулому) криворізький бандит М. Колесник (Тайсон). Що завгодно можна про нього сказати, і в багатьох випадках це буде правда, АЛЕ! Як розповідали хлопці з 40-го бату, що коли в них був п*здорєз, ще до Іловайська, саме Колесник на власному джипі привіз їм на нуль БК, бо ніхто інший це зробити не хотів. І хто зна, як би воно було в іншому випадку.

Тому хочу побажати "Диванній сотні": Почніть з себе - робіть щось добре для країни, для захисників.
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19.06.2021 06:50 Відповісти
Читаешь и будто вернулся в 2014. Только вместо фамилии Корбана упоминалась фамилия Коломойского. Его тогда едва ли не в святые записывали: спас Днепр, спас то, да без него был бы всем...Прошло время и святой лик бени угас. Оказывается, он банальный(пусть и умный), которого разыскивают за воровство громадных масштабов. Мало того, чем его меньше, тем стране лучше: сейчас вся страна оплачивает его прихоти. То же будет и с Корбаном.
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19.06.2021 08:13 Відповісти
по моему Коломойского используют как пугало для лохов,
вот охметов, который организовал днр/лнр - это молодец,
нигде не вспоминают, всё проплачено, теперь он и шустряка
купил, типа охметов молодец
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19.06.2021 08:49 Відповісти
Ахметов такой же мудак, а может и поболее. но нельзя недооценивать коломойского только потому, что не вспоминают ахметова.
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19.06.2021 11:14 Відповісти
Я не про прізвища взагалі. В статті йшлося про звинувачення Цитрусу в кримінальних оборудках. Але, о диво-дивне, коментарів більше цікавить прізвище Корбан. А якщо Петренко, то тоді можна?
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19.06.2021 11:05 Відповісти
Нє не можна, але Петренко ніхто не знає. А Корбан, "знаєт вся страна".
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19.06.2021 11:09 Відповісти
надо возвести в ранг закона кровную месть... и не рассказывать о диком накоплении капитала на Диком Западе и и пушистости украинских воров, укравших экономику... вот тогда гена и займет свое "достойнейшее" место в истории...
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19.06.2021 06:55 Відповісти
а кровников хватает...
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19.06.2021 07:32 Відповісти
если он сранный Цитрус бреет на 1 млрд, представьте на сколько он выбреет Украину...
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19.06.2021 07:31 Відповісти
прощай цитрус.....
а я думаю - что этот цитрус с каждым годом хиреет и хиреет.
а его раздирибанить собрались....
от оно чё, Михалыч.....
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19.06.2021 08:03 Відповісти
Вообще то Топал пытался отжать Цитрус у своего партнера Зинченко. А он не будь дураком и продал свою часть (50%) Корбану. Сейчас Корбан разорвёт крысу Топала как тузик грелку и будет прав.
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19.06.2021 11:23 Відповісти
Як мені, то по-ю, яка там гнида яку загризе.
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19.06.2021 11:28 Відповісти
Гєна Корбан проти Гриші Топала? Та це ж справжній жабогадюкінг! Майже за Гоголем: "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем Геннадий Олегович с Григорием Иордановичем".
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19.06.2021 08:12 Відповісти
Сначала читаем здеся, а потом кидаемся в Корбана
"Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств"

https://daily.rbc.ua/rus/show/byvshiy-sovladelets-tsitrusa-dmitriy-zinchenko-1614939554.html
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19.06.2021 08:22 Відповісти
Гена давно в "аквариуме" не сидел в компании с "сердечным приступом" и одеялом. Забавные блин, ребята. Жаль только Украине дорого обходятся.
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19.06.2021 08:38 Відповісти
Пациента опять потянуло на подвиги.
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19.06.2021 08:43 Відповісти
Ну людська натура! Міліард-два-трильйон! Мало! Мало! А те що Бог сина забрав-і покаятися б й змінити життя -ні ! Горбатого могила виправить!
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19.06.2021 08:43 Відповісти
Читал старое интервью с Топалом. Тот рассказывает, как познакомился с Зинченко, когда тот еще торговал на радиорынке.
Фраза, мол "умный парень, но нужно подучить бизнесу".
Что в результате?
Решил кинуть того парня.
А парень взял, и продал свою долю известному рейдеру.
У Топала не хватило мозгов грамотно прописывать условия выхода в Уставах их с Зинченко совместных предприятий.
Таких топалов - лохов съест на завтрак любой грамотный юрист.
И он еще что-то рассказывает о том, что кого-то нужно учить бизнесу ))))
Ну-ну..
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19.06.2021 08:58 Відповісти
плінський намагався щось зробити проти цитрусу,
але закінчилося нічим..
і податкова не має нічого проти цитрусу..

важко буде корбану..
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19.06.2021 22:20 Відповісти
Я от ніяк зрозуміти не можу, як "порушення" Цитруса вплинули на матеріальний стан Корбана, який тільки-но придбав 50% того Цитруса. Як Корбан міг стати постраждалою стороною?

Ну, я розумію, якщо би такий позов подала держава, а Корбан тут до чого?
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19.06.2021 09:03 Відповісти
Чувак -рейдер. Вот натура у него такая. Разрушит бизнес и на ликвидации деньги заработает.
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19.06.2021 09:22 Відповісти
Він вважає себе співвласником активів. Відповідно, підозрює іншого співвласника у приховуванні доходів.
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19.06.2021 11:08 Відповісти
А жидок при чому тут? Він тільки купив. А доходи приховувались не від нього.
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19.06.2021 11:30 Відповісти
За версією Корбана, коли він придбав (отримав) частку 50% (до речі чого, акцій ) ??
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19.06.2021 11:35 Відповісти
Геннадий Олегович снова взялся за старое - вернулся к рейдерской деятельности... Денежки нужны просто! Они с Борей пока хозяйничают в Днепре, много строек затеяли, а потому деньги Боре с Гешей очень сейчас нужны.
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19.06.2021 13:13 Відповісти
 
 