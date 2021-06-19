Від початку роботи безвізового режиму з ЄС українці скористалися ним понад 50 млн разів, - МВС

Від моменту запровадження спрощеного порядку поїздок у країни Євросоюзу українці скористалися ним понад 50 млн разів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє МВС.

У повідомленні наголошується, що від початку запровадження безвізового режиму українці понад 50 млн разів скористалися спрощеним порядком поїздок до країн ЄС.

У МВС повідомили, що до 2020 року додатково обладнано 128 робочих місць із функцією біометричного контролю в залізничних пунктах пропуску. Всі міжнародні та міждержавні пункти пропуску підключено до баз даних Інтерполу, що дозволяє здійснювати перевірку в режимі реального часу.

Крім того, зазначають у міністерстві, в десяти пунктах пропуску, зокрема на кордоні з Польщею і Молдовою, здійснюється спільний контроль і докладаються зусилля для розвитку спільного прикордонно-митного контролю з європейськими партнерами.

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