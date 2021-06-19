Від початку роботи безвізового режиму з ЄС українці скористалися ним понад 50 млн разів, - МВС
Від моменту запровадження спрощеного порядку поїздок у країни Євросоюзу українці скористалися ним понад 50 млн разів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє МВС.
У повідомленні наголошується, що від початку запровадження безвізового режиму українці понад 50 млн разів скористалися спрощеним порядком поїздок до країн ЄС.
У МВС повідомили, що до 2020 року додатково обладнано 128 робочих місць із функцією біометричного контролю в залізничних пунктах пропуску. Всі міжнародні та міждержавні пункти пропуску підключено до баз даних Інтерполу, що дозволяє здійснювати перевірку в режимі реального часу.
Крім того, зазначають у міністерстві, в десяти пунктах пропуску, зокрема на кордоні з Польщею і Молдовою, здійснюється спільний контроль і докладаються зусилля для розвитку спільного прикордонно-митного контролю з європейськими партнерами.
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@adirshagal
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5:12 PM · 17 июн. 2021 г.·Twitter for Android
915
ретвитов
2016 год, нет безвиза, количество поездок в ЕС из Украины - 14,6 млн.
2017 год - полгода с безвизом - 15,3 млн
2018 год - 17,5 млн
Для сравнения, количество визитов украинцев в Турцию после отмены визового режима увеличилось более чем в 2 раза - с 635 тыс в 2012 (год отмены виз) до 1,5 млн в 2019 году (последний докарантинный год). Чем не достижение, которое следует широко отмечать?