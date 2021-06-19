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Новини Безвізовий режим з ЄС
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Від початку роботи безвізового режиму з ЄС українці скористалися ним понад 50 млн разів, - МВС

Від початку роботи безвізового режиму з ЄС українці скористалися ним понад 50 млн разів, - МВС

Від моменту запровадження спрощеного порядку поїздок у країни Євросоюзу українці скористалися ним понад 50 млн разів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє МВС.

У повідомленні наголошується, що від початку запровадження безвізового режиму українці понад 50 млн разів скористалися спрощеним порядком поїздок до країн ЄС.

У МВС повідомили, що до 2020 року додатково обладнано 128 робочих місць із функцією біометричного контролю в залізничних пунктах пропуску. Всі міжнародні та міждержавні пункти пропуску підключено до баз даних Інтерполу, що дозволяє здійснювати перевірку в режимі реального часу.

Крім того, зазначають у міністерстві, в десяти пунктах пропуску, зокрема на кордоні з Польщею і Молдовою, здійснюється спільний контроль і докладаються зусилля для розвитку спільного прикордонно-митного контролю з європейськими партнерами.

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Автор: 

МВС (3500) безвізовий режим (1333)


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Топ коментарі
+8
порошенко добился безвиза с ЕС для украинцев, а шимпанЗЕ сделал все, чтобы фактический безвиз у нас был только парашией.
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19.06.2021 06:15
+5
Безвиз мы потеряем благодаря Зеле.
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19.06.2021 07:24
+2
Потеряем и очень скоро. Если точно, то благодаря тупому ватному быдлу, которое в 2019 визжало - "Хуже не будет!".
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19.06.2021 07:41
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мда... только НЕ за последние полтора года ....
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19.06.2021 02:00 Відповісти
Платили бы людям по 1000 долларов, не надо было дополнительные пункты делать. Народ бы дома работал, а за границу бы ездили только как туристы.
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19.06.2021 09:06 Відповісти
да и тысяча у.е. - это не фонтан
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19.06.2021 12:50 Відповісти
порошенко добился безвиза с ЕС для украинцев, а шимпанЗЕ сделал все, чтобы фактический безвиз у нас был только парашией.
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19.06.2021 06:15 Відповісти
Безвиз мы потеряем благодаря Зеле.
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19.06.2021 07:24 Відповісти
Потеряем и очень скоро. Если точно, то благодаря тупому ватному быдлу, которое в 2019 визжало - "Хуже не будет!".
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19.06.2021 07:41 Відповісти
אדיר שאגל
@adirshagal
Российские учёные разработали справку от коронавируса.
5:12 PM · 17 июн. 2021 г.·Twitter for Android
915
ретвитов
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19.06.2021 07:40 Відповісти
І ці всі 50 тисяч разів хтось з'їздив замість мого одного.
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19.06.2021 08:45 Відповісти
3 млн заробітчан, які кожного року перетинають кордон 1-3 рази - це вже десь половина від статистики потужного безвізу, а то й більше. Не забуваємо також про прикордонних торгашів і контрабандистів.
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19.06.2021 09:13 Відповісти
забрать право безвиза у тех, кто получил паспорт *********!
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19.06.2021 09:38 Відповісти
Чтобы не думалось, что все эти люди ломанулись в ЕС из-за безвиза - безвиз дал прирост выездов в ЕС примерно на 20%.
2016 год, нет безвиза, количество поездок в ЕС из Украины - 14,6 млн.
2017 год - полгода с безвизом - 15,3 млн
2018 год - 17,5 млн

Для сравнения, количество визитов украинцев в Турцию после отмены визового режима увеличилось более чем в 2 раза - с 635 тыс в 2012 (год отмены виз) до 1,5 млн в 2019 году (последний докарантинный год). Чем не достижение, которое следует широко отмечать?
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19.06.2021 11:48 Відповісти
Це ще раз підтверджує істину : віза - це тупо заробляння грошей на туристах і так званих "країнах-партнерах". Просто щоб рубати бобоси . Бізнес і нічого більше . Все решта - брехня і бла-бла-бла , старушки Еуропи,США і Канади.
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19.06.2021 13:52 Відповісти
 
 