Білий дім спростував інформацію про заморожування військової допомоги Україні на 100 млн доларів

У Білому домі заявили, що відомості про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. Наразі Києву надано в повному обсязі допомогу, заплановану Конгресом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті американської адміністрації з посиланням на речницю президента США Джен Псакі.

Також вона повідомила, що США підготували кошти на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Проте вона не уточнила, про який розмір коштів йдеться.

"Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні у сфері безпеки, - це нонсенс. Лише минулого тижня, перед самітом США-Росія, ми надали 150-мільйонний пакет допомоги у сфері безпеки, включно зі зброєю", - зазначила Псакі.

У заяві наголошується, що Байден прямо сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що США непохитно допомагатимуть в збереженні суверенітету України.

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні. Йшлося про виділення 100 млн доларів. За інформацією видання, таке рішення було прийнято після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Також зазначалося, що Вашингтон заморозив не тільки фінансову допомогу, а й пакет озброєнь, який планувалося передати Україні.