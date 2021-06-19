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Білий дім спростував інформацію про заморожування військової допомоги Україні на 100 млн доларів

Білий дім спростував інформацію про заморожування військової допомоги Україні на 100 млн доларів

У Білому домі заявили, що відомості про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. Наразі Києву надано в повному обсязі допомогу, заплановану Конгресом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті американської адміністрації з посиланням на речницю президента США Джен Псакі.

Також вона повідомила, що США підготували кошти на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Проте вона не уточнила, про який розмір коштів йдеться.

"Думка про те, що ми стримуємо допомогу Україні у сфері безпеки, - це нонсенс. Лише минулого тижня, перед самітом США-Росія, ми надали 150-мільйонний пакет допомоги у сфері безпеки, включно зі зброєю", - зазначила Псакі.

У заяві наголошується, що Байден прямо сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що США непохитно допомагатимуть в збереженні суверенітету України.

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні. Йшлося про виділення 100 млн доларів. За інформацією видання, таке рішення було прийнято після зустрічі президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Також зазначалося, що Вашингтон заморозив не тільки фінансову допомогу, а й пакет озброєнь, який планувалося передати Україні.

Автор: 

допомога (8304) США (22590) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+44
да да опять начнут ..липецкая хвабрика, тарифный генацид мудрого нарита, вернём доллар па 8, Парашенко всё украл...тарговля на крави..ну ничего вот выбирем своего простого криворожского парня с народа - он и баригу посадит, и тарифы нам снизит и долар па 8 вернёт!!
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19.06.2021 02:31
+31
Нафта 74 бакса за бочку.То як має розвалитися москальщина? Саме за друга України Байдена нафта виросла.І всі політексперти за це мовчать.Москалі отримують надприбутки для різних операцій.Звісно рабське населення,краще жити там не буде.Але це й не потрібно.
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19.06.2021 02:07
+23
про Сывинарчуков забыл, которые оказывается на Украину работали, зелибоба и его молодая команда и тут наврали.
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19.06.2021 02:40
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19.06.2021 07:48 Відповісти
"Но осадочек остался" (с)
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19.06.2021 07:50 Відповісти
красносракие *********** - вам ничего не светит в Украине.
сосредочтесь на условном, богом забытым, мухосраске......
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19.06.2021 07:50 Відповісти
В России разбился самолет, есть жертвы
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19.06.2021 07:59 Відповісти
"Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены", - приводит издание слова источника.
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19.06.2021 08:00 Відповісти
у нас без потерь
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19.06.2021 08:05 Відповісти
https://ria.ru/20210619/samolet-1737658934.html

При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек

РИА Новости·13 минут назад
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19.06.2021 08:06 Відповісти
Ваш коммент к данной теме не относится . Не засоряйте Этер
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19.06.2021 08:29 Відповісти
Politico - ZaparebrikNEWS.
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19.06.2021 08:31 Відповісти
Ну нарешті у зебілів бодай якась перемога.
Киці мої, а як щодо цього:

18.06.21 18:42 Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/ru/news/3272336/***************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76411385
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19.06.2021 08:49 Відповісти
Запил тупой, радость выше подыми рога
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19.06.2021 09:35 Відповісти
Проэкт гром2 - закрыт, нептун - закрыт, документация на ольху - уже в парашии, при этом не закуплено за последние два года ниодной ракеты. Теперь твоя очередь рассказывать про успехи зелупы в ракетной отрасли.
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19.06.2021 10:29 Відповісти
Минобороны Соединенных Штатов объяснило предоставление военной помощи существенным прогрессом, которого Украина добилась в реформе сферы обороны. О предыдущем пакете помощи на 125 млн долларов Пентагон объявил в марте.
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20.06.2021 11:24 Відповісти
. Отакої . ! Тобто -зрада відміняться . ? Доби не пройшло . Ну якщо вже поважні американські ЗМІ продукують відверті фейки то , що вже казати про Г+Г і бігуса .
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19.06.2021 09:45 Відповісти
Да уж, так обделаться могут только тупая ботва.
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19.06.2021 11:19 Відповісти
вот же, не могла помолчать пару дней, стерва. такую тему Ылитной пороховате сломала, они уже почти изошли на говно. а ЗЕбеня только начал нервные клетки терять, но не успел и десяток потерять.
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19.06.2021 11:21 Відповісти
Каким тебя ветром сюда занесло, псина?
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19.06.2021 11:59 Відповісти
О,тут срусобака намалювалася! Яким боком ти-пдрс зайшов сюди - у вас на отсосії за таке можуть і посадити!
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19.06.2021 12:42 Відповісти
Шо Байден шо Обама ето кацапские подпевалы и всегда будут подыгрывать им
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19.06.2021 12:58 Відповісти
Тільки чомусь х@йло з трампом в засос цілується….. парадокс🤣🤣
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19.06.2021 23:11 Відповісти
Зрадофилы рыдают
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19.06.2021 13:05 Відповісти
Капец у Лахты подгорело!
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19.06.2021 13:06 Відповісти
нет дыма без огня .....
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19.06.2021 13:06 Відповісти
После таких новостей Х#йло обоссаное губу надуло и по углам прячеться...
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19.06.2021 15:44 Відповісти
Білий дім спростував інформацію про заморожування військової допомоги Україні на 100 млн доларів - Цензор.НЕТ 8050
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19.06.2021 16:10 Відповісти
на фига цензор публикует непроверенную информацию??
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19.06.2021 16:48 Відповісти
Цензор и сейчас врёт,в оригинале "В случае вторжения России на территорию Украины".
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19.06.2021 17:22 Відповісти
так шо не зрада...
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19.06.2021 17:07 Відповісти
End of leadership: Biden kneeling before Putin at Canossa in Geneva
https://aillarionov.livejournal.com/1234815.html
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19.06.2021 18:53 Відповісти
Байден на коленях перед путиным в Женеве:
https://aillarionov.livejournal.com/1234815.html
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19.06.2021 18:54 Відповісти
Илларионов - бывший советник и тайный агент Путина, а может и нынешний. Все что он говорит и сочиняет - надо делить на 22, "бывших" не бывает. помню как он угрожал в 2014: "Путин нападет! срочно ВСУ должны вооружаться и защищать Крым", т.е. толкал нас на прямую войну с Россией. чтобы Путин, вооруженный до зубов, потом напал на Украину, сеял панику и т.д. типа - сдавайтесь
что-то сейчас в Киев не приезжает, странно...
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19.06.2021 20:49 Відповісти
вірити словам абсолютно будь-якого чекіста? ну таке собі діло...
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20.06.2021 07:23 Відповісти
В Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом. Источник: https://censor.net/ru/n3272393

Ой, Лахта попалилась
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19.06.2021 21:45 Відповісти
Майже всі українські ЗМІ філії московських та здатні тільки переоголошувати московські фейки.
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19.06.2021 22:15 Відповісти
А как укранофобские гниды радовались зраде про не предоставление 100 млн долларов, а тут им снова поводили по губам, но им не привыкать.
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20.06.2021 03:04 Відповісти
Українофобські гниди завжди радіють, коли нам погано. Особливо заокеанські гниди. Вони не знають, що тут у нас відбувається, українські смі не дивляться та не читають, але на повному умнякє розповідають, як нам краще робити і з ким нам дружити. Байден для них ворог, а для нас він друг. Цей факт їх чомусь реально бісить. Хворі на голову адійоти.
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20.06.2021 04:04 Відповісти
Посмотрим когда следующая помощь одобренная конгрессом придёт и всё станет ясно.
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20.06.2021 11:20 Відповісти
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