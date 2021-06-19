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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Золотого, Луганського та Новоселівки, - штаб ООС

Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Золотого, Луганського та Новоселівки, - штаб ООС

За минулу добу, 18 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Поблизу Золотого противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Новоселівка російські окупанти застосовували міномети 82-го калібру.

Неподалік Луганського ворог обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам СММ ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Станом на 7:00  19 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи.



Автор: 

Донбас (22354) бойові дії (3714) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
https://ria.ru/20210619/samolet-1737658934.html

При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек

РИА Новости·13 минут назад
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19.06.2021 08:07
+2
"Войска РФ обстреляли украинские позиции..." - чітко й ясно.
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19.06.2021 08:31
+1
аваков - чьорт!
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19.06.2021 08:03
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аваков - чьорт!
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19.06.2021 08:03 Відповісти
https://ria.ru/20210619/samolet-1737658934.html

При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек

РИА Новости·13 минут назад
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19.06.2021 08:07 Відповісти
с Добрым Утром товарищи Укропы !
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19.06.2021 08:09 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4369385-na-donbasse-za-sutky-try-obstrela-poter-net На Донбассе за сутки три обстрела, потерь нет
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19.06.2021 08:11 Відповісти
управляемой миной бы их... а потом уведомить шо это боевики опять гранату в костер бросили.
как всегда у народа Днобасса - Эээ, Аллах дэлалъ так и не взорвался!
- да ну тибя Вахид, у нас в Якутске Аллах вот так делаит(бум!)
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19.06.2021 08:11 Відповісти
Это там где "разведение" было?
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19.06.2021 08:19 Відповісти
Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Золотого, Луганського та Новоселівки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8453
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19.06.2021 08:20 Відповісти
"Войска РФ обстреляли украинские позиции..." - чітко й ясно.
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19.06.2021 08:31 Відповісти
"Войска РФ обстреляли украинские позиции...", а "Кравчук розповів, як зупинити війну на Донбасі - Політик вважає, що спочатку треба встановити режим тиші на Донбасі, а потім розв'язувати питання з врахуванням інтересів місцевого населення."
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19.06.2021 08:36 Відповісти
Смерть кацапським окупантам
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19.06.2021 08:48 Відповісти
"вяликие мировые 3,14стаболы" взобравшись недавно на швейцарскую колокольню ,каждый по своему о мире в Украине бил набат ,Спустившись с колокольни ,оставили все так как было до показухи ихней , как буд то их и нет и звать их никак и они никто,(лживая картина мелочных мировых лгунов ,в которых, полные карманы самоудовольствия и величия ,которого без мира просто не бывает
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19.06.2021 08:55 Відповісти
Чувствуется , что Цензор , четко и Ясно , - Войска эрефии обстреляли наши позиции. Весь зброд с российскими паспортами . Они их не выведут , они им , то есть россиянам , не нужны. Когда договорятся , то всех их пустят под Убой и на чистом поле.
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19.06.2021 14:14 Відповісти
В районе того самого Золотого, где ЗЕ так успешно заставил отступить ВСУ с обустроенных позиций?

А капитулировать не пробовали? Это точно должно помоч.
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19.06.2021 14:57 Відповісти
 
 