Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Золотого, Луганського та Новоселівки, - штаб ООС
За минулу добу, 18 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Поблизу Золотого противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Новоселівка російські окупанти застосовували міномети 82-го калібру.
Неподалік Луганського ворог обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам СММ ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Станом на 7:00 19 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи.
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При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
РИА Новости·13 минут назад
как всегда у народа Днобасса - Эээ, Аллах дэлалъ так и не взорвался!
- да ну тибя Вахид, у нас в Якутске Аллах вот так делаит(бум!)
А капитулировать не пробовали? Это точно должно помоч.