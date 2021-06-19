Понад 60 будинків залишаються підтопленими в окупованому Криму, евакуйовано 1,8 тис. осіб
Понад 60 будинків залишаються підтопленими в окупованому Криму унаслідок сильних злив, які пройшли 17 червня.
Про це повідомили кримські рятувальники, інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З 16 до 18 червня було підтоплено 426 прибудинкових територій, із них 365 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Наразі залишаються підтопленими 64 домоволодіння з прибудинковими територіями на території шести муніципальних утворень", - йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, всього евакуйовано 1773 людини, серед них 321 дитина. Організовано розміщення населення в п'яти пунктах тимчасового перебування. У Керчі електропостачання відновлено, в Ялті залишаються без світла 6 тис. людей.
Циклон обрушився на Крим у четвер. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході півострова, влада запровадила режим НС. Підтопило близько 350 будинків, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням. Найбільше постраждала Керч: багатьма вулицями пересуватися можна було лише на човнах.
У ніч на п'ятницю невеликий дощ почався на південному березі, за добу випало понад три місячні норми опадів. У Ялті річки вийшли з берегів, через сильні потоки води в'їзд до міста закрили. За останніми даними рятувальників, підтоплено близько 60 приватних домоволодінь і підвали 24 багатоквартирних будинків. Одна людина загинула, 11 зазнали травми. Відключено централізоване водопостачання, в деяких районах немає світла і газу.
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подвал это скрепно
во - 2
удобно укрываться от ядерных бомбардировок Кровавого Пастора - заглотил поллитры боярки, уснул, а проснулся уже после бомбардировки, вылез из подвала, собрал ништяки, сдал - и полез отмывать/обмывать то шо остался живой, ну прям как Цой.
2. бояру вот 20 мин взад выпил 30 грамм.
3. Цой погиб на Москвиче(а в норм. стране выжил бы на Кадиллаке)
4 - что спорить то?
а попробуй.те)) правда я не раз засыпал после дегустации даже х.з. куда заходил и кемарил - тупо тянет спать от нее.
а погибают даже на Челленджерах и что? вот даже ватники летают в консервных банках - обосрались шо сгорела тряпка "победы", но сказали шо это не она(реально, тупо съехали и отбрехались то)
ну, мускат в виде орехов.
какой-то кацап писал что в лифте обосрался, типо от муската "приход" был - смешно если так.
а за то шоп выпить это уважаю:
1. испанец, дедок, жрал вино вместо воды, сам делал вино, дожил до 107 лет, может и воевал?
2. некий Лукулл - служил Сулле и Риму а после дембеля даже есть название чет типо "лукуллов пир", то есть все шо мона представить - на столе.
как и Путин.
Цих речей можна просто не помічати.
І нехай ті островитяни хоч сказяться.
https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1406005578669989890 9 ч
Закончился тяжелый день.
Большие убытки. Смытые огороды и поломанные деревья. Погибли люди, животные.
Впереди много работы. Справимся. Хватит сил.
Тем более когда кто-то с Большой Украины в твите вдруг пишет: Тримайтеся! Все буде добре!
Лаптемордые твари идут по ВА - ДЕ: