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Новини
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Понад 60 будинків залишаються підтопленими в окупованому Криму, евакуйовано 1,8 тис. осіб

Понад 60 будинків залишаються підтопленими в окупованому Криму, евакуйовано 1,8 тис. осіб

Понад 60 будинків залишаються підтопленими в окупованому Криму унаслідок сильних злив, які пройшли 17 червня.

Про це повідомили кримські рятувальники, інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 16 до 18 червня було підтоплено 426 прибудинкових територій, із них 365 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Наразі залишаються підтопленими 64 домоволодіння з прибудинковими територіями на території шести муніципальних утворень", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті. ВIДЕО

За даними рятувальників, всього евакуйовано 1773 людини, серед них 321 дитина. Організовано розміщення населення в п'яти пунктах тимчасового перебування. У Керчі електропостачання відновлено, в Ялті залишаються без світла 6 тис. людей.

Циклон обрушився на Крим у четвер. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході півострова, влада запровадила режим НС. Підтопило близько 350 будинків, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням. Найбільше постраждала Керч: багатьма вулицями пересуватися можна було лише на човнах.

Читайте також: Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали

У ніч на п'ятницю невеликий дощ почався на південному березі, за добу випало понад три місячні норми опадів. У Ялті річки вийшли з берегів, через сильні потоки води в'їзд до міста закрили. За останніми даними рятувальників, підтоплено близько 60 приватних домоволодінь і підвали 24 багатоквартирних будинків. Одна людина загинула, 11 зазнали травми. Відключено централізоване водопостачання, в деяких районах немає світла і газу.

Автор: 

Крим (14133) повінь (172) потоп (85) рятувальники (167)


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Топ коментарі
+10
Нарешті бандери дали воду. Ура! Более 60 домов остаются подтопленными в оккупированном Крыму, эвакуированы 1,8 тыс. человек - Цензор.НЕТ 625
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19.06.2021 08:37
+5
Навіщо нам ця новина в топах, може ще гуманітарну допомогу вислати крисам ватним!
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19.06.2021 08:35
+5
аксєнов підробляє тренером з плавання))))
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19.06.2021 08:41
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Господь не ерошка - видит немножко.
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19.06.2021 08:20 Відповісти
Аллаху ваще то пофиг тот Крым.
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19.06.2021 08:23 Відповісти
Бог-не теля-бачить й звідсіля!
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19.06.2021 08:33 Відповісти
особенно довольны бомжи - запас воды в подвалах такой шо можно пить в две дырки и в воду же блевать и запивать боярку ей же - ну чо, укропы, видите, у нас все четко, правда крысы плавают и мешают веселью, падла Байден не дает шашлык сделать, но зато у нас есть гоеболовки в Крыму и все нас бояцца
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19.06.2021 08:22 Відповісти
во -1
подвал это скрепно
во - 2
удобно укрываться от ядерных бомбардировок Кровавого Пастора - заглотил поллитры боярки, уснул, а проснулся уже после бомбардировки, вылез из подвала, собрал ништяки, сдал - и полез отмывать/обмывать то шо остался живой, ну прям как Цой.
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19.06.2021 08:58 Відповісти
1. про кровавого конечно шучу
2. бояру вот 20 мин взад выпил 30 грамм.
3. Цой погиб на Москвиче(а в норм. стране выжил бы на Кадиллаке)
4 - что спорить то?
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19.06.2021 09:38 Відповісти
Так поклади український прапор, а не латвійський , "українець", у нас нема бояри, настойка глоду може бути...
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19.06.2021 10:04 Відповісти
б*же, та ясно шо глоду, я в аптеці так і кажу - Глоду і мені викладають баночки. просто Боярка є в Київській області і звучить воно скрепніше(поправляє портрет Сталіна)
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19.06.2021 10:09 Відповісти
Я не Вам, я тому "латвійцю", в генделику йому глод продають....
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19.06.2021 10:13 Відповісти
та я помітив шо за прапор срач, але у нас теж настоянку, щас йду знову вижру, продають всім. в Рашці шось були срачі навіть - там автомати стоять і всі любителі беруть і жруть, за бабло ясєн пєнь. може і у нас там вна Києві таке є.
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19.06.2021 10:21 Відповісти
не нажимал, наоборот щас расспамил
а попробуй.те)) правда я не раз засыпал после дегустации даже х.з. куда заходил и кемарил - тупо тянет спать от нее.
а погибают даже на Челленджерах и что? вот даже ватники летают в консервных банках - обосрались шо сгорела тряпка "победы", но сказали шо это не она(реально, тупо съехали и отбрехались то)
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19.06.2021 10:07 Відповісти
ну это хорошо, но мускат.... брррр я жрал раньше шоп "ОС" видеть - осознанный сон, не особо помогло
ну, мускат в виде орехов.
какой-то кацап писал что в лифте обосрался, типо от муската "приход" был - смешно если так.
а за то шоп выпить это уважаю:
1. испанец, дедок, жрал вино вместо воды, сам делал вино, дожил до 107 лет, может и воевал?
2. некий Лукулл - служил Сулле и Риму а после дембеля даже есть название чет типо "лукуллов пир", то есть все шо мона представить - на столе.
как и Путин.
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19.06.2021 10:42 Відповісти
А похоже, Господь визиткой Яроша разжился
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19.06.2021 08:29 Відповісти
Якісь ті кацапи непослідовні. То дай їм води. То не хочуть води. Ви там вже якось визначтесь, що ви хочете.
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19.06.2021 08:34 Відповісти
Навіщо нам ця новина в топах, може ще гуманітарну допомогу вислати крисам ватним!
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19.06.2021 08:35 Відповісти
сабаков взагалі каже що ми маємо співчувати цим сєпарським щурам а не глузувати...
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19.06.2021 08:39 Відповісти
Пожар в отеле. Гости бегают по коридору и кричат: "воды - воды!", "а в шестнадцатый номер - шампанского!"
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19.06.2021 08:35 Відповісти
Нарешті бандери дали воду. Ура! Более 60 домов остаются подтопленными в оккупированном Крыму, эвакуированы 1,8 тыс. человек - Цензор.НЕТ 625
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19.06.2021 08:37 Відповісти
аксєнов підробляє тренером з плавання))))
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19.06.2021 08:41 Відповісти
Окупаційна влада допоможе впоратися з бідою. Немає чого там панікувати.
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19.06.2021 08:39 Відповісти
Скорее всего небеса не причем. Пытались москали управлять погодой и перестарались...как в анекдоте про гланды через ж.пу
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19.06.2021 08:46 Відповісти
Много шума, когда у нас где-то затопит в западной части тут вообще об этом не пишут, как так?
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19.06.2021 08:55 Відповісти
А так. Що просили, те і отримали. І нехай не кажуть шо мало.
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19.06.2021 08:59 Відповісти
Багато хто з нас мало чим відрізняється від кацапів, коли десь так, як і цього разу, реагує на чиїсь негаразди та інші неприємні моменти.
Цих речей можна просто не помічати.
І нехай ті островитяни хоч сказяться.
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19.06.2021 09:10 Відповісти
Нам бы дождик, а то надоело поливать растения.
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19.06.2021 09:29 Відповісти
Не было, не было и вдруг всё сразу, джекпот однако.
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19.06.2021 09:37 Відповісти
https://mobile.twitter.com/torvi2502

https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1406005578669989890 9 ч

Закончился тяжелый день.
Большие убытки. Смытые огороды и поломанные деревья. Погибли люди, животные.
Впереди много работы. Справимся. Хватит сил.
Тем более когда кто-то с Большой Украины в твите вдруг пишет: Тримайтеся! Все буде добре!
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19.06.2021 10:48 Відповісти
Меня это волнует настолько, насколько наши беды волнуют кацапню. К примеру сильно они переживают о жителях Западной Украины чьи дома ЕЖЕГОДНО подтапливаются паводками. Сотни домов по Украине страдают от ливневых дождей. Смерчи валят деревья и линии электропередачь. Не понятна цель подобных публикаций. Вызвать сочуствие или радость? А может все намного проще. У какого то олигарха смыло причал, из Киева командовать ремонтом не получится, а так ажиотаж вокруг стихийного бедствия, смотришь и удастся просунуть гуманитарку "нашим людям" которая по факту пойдет на ремонт особнячка.
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19.06.2021 13:34 Відповісти
Ва-да, ва-да кругом ва-да

Лаптемордые твари идут по ВА - ДЕ:
Понад 60 будинків залишаються підтопленими в окупованому Криму, евакуйовано 1,8 тис. осіб - Цензор.НЕТ 6782





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19.06.2021 15:10 Відповісти
 
 