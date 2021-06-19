Понад 60 будинків залишаються підтопленими в окупованому Криму, евакуйовано 1,8 тис. осіб

Понад 60 будинків залишаються підтопленими в окупованому Криму унаслідок сильних злив, які пройшли 17 червня.

Про це повідомили кримські рятувальники, інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З 16 до 18 червня було підтоплено 426 прибудинкових територій, із них 365 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Наразі залишаються підтопленими 64 домоволодіння з прибудинковими територіями на території шести муніципальних утворень", - йдеться в повідомленні.

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За даними рятувальників, всього евакуйовано 1773 людини, серед них 321 дитина. Організовано розміщення населення в п'яти пунктах тимчасового перебування. У Керчі електропостачання відновлено, в Ялті залишаються без світла 6 тис. людей.

Циклон обрушився на Крим у четвер. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході півострова, влада запровадила режим НС. Підтопило близько 350 будинків, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням. Найбільше постраждала Керч: багатьма вулицями пересуватися можна було лише на човнах.

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У ніч на п'ятницю невеликий дощ почався на південному березі, за добу випало понад три місячні норми опадів. У Ялті річки вийшли з берегів, через сильні потоки води в'їзд до міста закрили. За останніми даними рятувальників, підтоплено близько 60 приватних домоволодінь і підвали 24 багатоквартирних будинків. Одна людина загинула, 11 зазнали травми. Відключено централізоване водопостачання, в деяких районах немає світла і газу.