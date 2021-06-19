За добу від COVID-19 в Україні померли 40 осіб, зафіксовано 852 нові випадки зараження, 2 736 осіб одужали
За минулу добу, 18 червня, в Україні зафіксовано 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 23 дитини і 41 медпрацівник.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано 571 особу;
◾️ летальних випадків – 40;
◾️ одужало – 2 736 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 26 463 особи,
◾️ методом ІФА – 8 608 осіб,
◾️ експрес-тестами – 14 559 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло - 2 229 044 особи;
◾️ одужало - 2 150 708 осіб;
◾️ летальних випадків - 51 992;
◾️ проведено ПЛР-тестувань - 10 656 207.
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.
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