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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 в Україні померли 40 осіб, зафіксовано 852 нові випадки зараження, 2 736 осіб одужали

За добу від COVID-19 в Україні померли 40 осіб, зафіксовано 852 нові випадки зараження, 2 736 осіб одужали

За минулу добу, 18 червня, в Україні зафіксовано 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 23 дитини і 41 медпрацівник.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано 571 особу;
◾️ летальних випадків – 40;
◾️ одужало – 2 736 осіб.

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За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 26 463 особи,
◾️ методом ІФА – 8 608 осіб,
◾️ експрес-тестами – 14 559 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло - 2 229 044 особи;
◾️ одужало - 2 150 708 осіб;
◾️ летальних випадків - 51 992;
◾️ проведено ПЛР-тестувань - 10 656 207.

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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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только убрали Стебанова и количество уединившихся с Яхве усопхло в пару раз
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19.06.2021 08:50 Відповісти
Вы погодите радоваться! благодаря зебилам, сейчас туристы навезут и индийский штам и бразильский штам. При нулевой вакцинации граждан нормальной вакциной, осенью будет карантин похлеще чем после буковелей.
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19.06.2021 10:20 Відповісти
Пора давать статистику по смертям и заболеваемости в сравнении с другими болезнями, коих огромное количество, но хотя бы основные инфекционные, с/сосудистые, онкологические, туберкулез, ВИЧ т п. Эти же данные ничего не отражают. И нет надобности замусоривать СМИ.
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19.06.2021 12:10 Відповісти
 
 