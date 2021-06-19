Кількість постраждалих унаслідок повені в окупованій Ялті зросла до 18 осіб, одна жінка пропала безвісти
Станом на 19 червня унаслідок повені в окупованій Ялті одна людина загинула, 18 зазнали травм, і ще одна жінка пропала безвісти.
Про це "глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок НП зазнали травми 18 осіб! З них 2 госпіталізовано, 1 потерпілого прооперовано. 1 загиблий (смт. Краснокам'янка), одна жінка пропала безвісти. Її розшукують", - повідомила Павленко.
Також, за її словами, унаслідок сильних злив у Ялті підтопленим залишається 101 будинок. Евакуйовано 608 людей (50 неповнолітніх).
Пункти тимчасового розміщення взяли 90 осіб, із них залишаються там 36 (зокрема, четверо дітей).
Топ коментарі
+21 Nedd Tyler #309657
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+17 Boris D #409668
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+14 trawler_tug
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Зато как почистятся город.
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Вследствие аномальных ливней, в оккупированном Крыму затопило несколько городов. Весьма жуткий инцидент произошел в Ялте, где под воду ушел крокодиляриум. Несколько десятков рептилий выбрались из своих загонов..Т.е. порядка 70 крокодилов оказались на свободе. Вода затопила крокодиляриум, буквально до потолка. Об этом рассказал владелец учреждения Виктор Жиленко.
К сожалению,)))) выбравшиеся на свободу крокодилы не съели ни одного оккупанта. Их изолировали в здании, а сейчас сотрудники крокодиляриума и местные спасатели заняты отловом рептилий.