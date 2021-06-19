Кількість постраждалих унаслідок повені в окупованій Ялті зросла до 18 осіб, одна жінка пропала безвісти

Станом на 19 червня унаслідок повені в окупованій Ялті одна людина загинула, 18 зазнали травм, і ще одна жінка пропала безвісти.

Про це "глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок НП зазнали травми 18 осіб! З них 2 госпіталізовано, 1 потерпілого прооперовано. 1 загиблий (смт. Краснокам'янка), одна жінка пропала безвісти. Її розшукують", - повідомила Павленко.

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Також, за її словами, унаслідок сильних злив у Ялті підтопленим залишається 101 будинок. Евакуйовано 608 людей (50 неповнолітніх).

Пункти тимчасового розміщення взяли 90 осіб, із них залишаються там 36 (зокрема, четверо дітей).

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