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Новини
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Кількість постраждалих унаслідок повені в окупованій Ялті зросла до 18 осіб, одна жінка пропала безвісти

Кількість постраждалих унаслідок повені в окупованій Ялті зросла до 18 осіб, одна жінка пропала безвісти

Станом на 19 червня унаслідок повені в окупованій Ялті одна людина загинула, 18 зазнали травм, і ще одна жінка пропала безвісти.

Про це "глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок НП зазнали травми 18 осіб! З них 2 госпіталізовано, 1 потерпілого прооперовано. 1 загиблий (смт. Краснокам'янка), одна жінка пропала безвісти. Її розшукують", - повідомила Павленко.

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Також, за її словами, унаслідок сильних злив у Ялті підтопленим залишається 101 будинок. Евакуйовано 608 людей (50 неповнолітніх).

Пункти тимчасового розміщення взяли 90 осіб, із них залишаються там 36 (зокрема, четверо дітей).

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Автор: 

Крим (14133) повінь (172) Ялта (103)


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Топ коментарі
+21
Пропала безвести! Дочекалася рюсского мира - асвабадилася!
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19.06.2021 09:38
+17
Пусть сильнее грянет буря!(с)
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19.06.2021 09:35
+14
В подобных случаях у нас пишут, что мэр украл деньги на очистку ливневки и что в Карпатах вырубили лес. С Крымом ещё проще - там оккупанты.
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19.06.2021 09:41
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Пусть сильнее грянет буря!(с)
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19.06.2021 09:35 Відповісти
і змиє їх нахрін!
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19.06.2021 13:19 Відповісти
Пропала безвести! Дочекалася рюсского мира - асвабадилася!
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19.06.2021 09:38 Відповісти
В подобных случаях у нас пишут, что мэр украл деньги на очистку ливневки и что в Карпатах вырубили лес. С Крымом ещё проще - там оккупанты.
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19.06.2021 09:41 Відповісти
Ну ливневка може зробити ставок посеред міста, а не Дунай.
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19.06.2021 09:50 Відповісти
https://mobile.twitter.com/kpbImskiy_ukrop

https://mobile.twitter.com/kpbImskiy_ukrop Крым Ваш и ЧЁ? https://mobile.twitter.com/kpbImskiy_ukrop @kpbImskiy_ukrop https://mobile.twitter.com/kpbImskiy_ukrop/status/1405943455453429770 14 ч

Зато как почистятся город.
Все что плохо лежало, стояло, не было пришвартовано, - было унесено в море.
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19.06.2021 10:51 Відповісти
если б еще туда всех кацапов унесло - вот это было б дело
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19.06.2021 16:43 Відповісти
а можна пападробнєє: голосовали на рехверендуме ці потопельники чи ні?
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19.06.2021 09:49 Відповісти
...ну, це не заважає їм тепер писати скарги на росіюшку в ЄСПЛ

https://mobile.twitter.com/ReTyndaGood
https://mobile.twitter.com/ReTyndaGood
https://mobile.twitter.com/ReTyndaGood Блудный Сыч @ReTyndaGood

https://mobile.twitter.com/ReTyndaGood

Наевшаяся камней... (відео)

Йуристка-екскурсоводка з діпломом савєцкава абразца
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19.06.2021 10:56 Відповісти
Нуждались в воде? Вот вам! Камни с неба на подходе!
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19.06.2021 09:52 Відповісти
все к лучшему - денег из мацквы дадут на распил крысчанам
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19.06.2021 09:59 Відповісти
Угу, особливо тим, хто загинув допоможе, пам'ятник забацають класний.
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19.06.2021 10:00 Відповісти
Тут Аваков каже ,що це не повід для жартів ! А я скажу ,що друг мого ворога -мій ворог !!!
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19.06.2021 10:10 Відповісти
Нет худа без добра: зато водой уже запасутся впрок... до канца жизни хватит.
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19.06.2021 10:28 Відповісти
И зачем нам эта информация ?
Пусть себе там развлекаются в своей говени
Давайте об увольнении Татарове поговорим
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19.06.2021 10:33 Відповісти
жаль морячок не дожил может геройски утонул при спасении утопающих а не на дне стакана
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19.06.2021 10:44 Відповісти
кримський циклон розбурхав захаращені й замулені річки, про існування яких усі забули, а навозний контінгєнт і не знав

https://mobile.twitter.com/torvi2502

https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1406153766575951873 7 мин

А это Цуруба - приток Авунды,о существовании которого знали только маньяки-экскурсоводы. Тоже безумствует уже сутки после дождя (відео).
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19.06.2021 10:46 Відповісти
не 18 человек, а 18 оккупантов. хорошо, но мало
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19.06.2021 10:49 Відповісти
Скоро рашисти перетворять Крим в пустиню і повернуть знову Україні, щоб та навела порядок.
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19.06.2021 11:12 Відповісти
куда писать соболезнования?
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19.06.2021 11:45 Відповісти
знамо куда ....мавзолей , Ильичу
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19.06.2021 13:21 Відповісти
Мечты продажных крымчан ( не всех естественно) сбываются ,, умереть на рассее 😀
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19.06.2021 12:11 Відповісти
услышал всевышний мольбы крымчан и дал воду .....
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19.06.2021 13:20 Відповісти
Хорошо, если бы они все сгинули в одночасье. К сожалению, это невозможно...
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19.06.2021 13:39 Відповісти
Ой ва-да, скоко вады туды й сюды в говени - ента хватит на пол жизни:
Кількість постраждалих унаслідок повені в окупованій Ялті зросла до 18 осіб, одна жінка пропала безвісти - Цензор.НЕТ 4902

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19.06.2021 15:01 Відповісти
Канализацию на до чистить...1 какеха утонула, одна исчезла, и есчо болтаются в водяном затворе 18 и не могут слиться
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19.06.2021 16:46 Відповісти
Как в фильме ужасов: в оккупированном Крыму на свободу вырвались десятки крокодилов (Видео)
https://ren.tv/player/video/embed/848109#autoplay=1;

Вследствие аномальных ливней, в оккупированном Крыму затопило несколько городов. Весьма жуткий инцидент произошел в Ялте, где под воду ушел крокодиляриум. Несколько десятков рептилий выбрались из своих загонов..Т.е. порядка 70 крокодилов оказались на свободе. Вода затопила крокодиляриум, буквально до потолка. Об этом рассказал владелец учреждения Виктор Жиленко.
К сожалению,)))) выбравшиеся на свободу крокодилы не съели ни одного оккупанта. Их изолировали в здании, а сейчас сотрудники крокодиляриума и местные спасатели заняты отловом рептилий.
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19.06.2021 17:29 Відповісти
Просили воды - получили. Интересно, успели ли набрать прозапас ?
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20.06.2021 13:04 Відповісти
 
 