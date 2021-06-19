"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук

Україну вважають на Заході корумпованою країною, але для реальної боротьби з корупцією потрібні чіткі індикатори, інакше незрозуміло, що мають на увазі міжнародні партнери.

Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко на телеканалі "Україна 24" заявила нардепка від "Слуги народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолано корупцію". Давайте тоді ми, колеги в парламенті, можливо, знайдемо ще якусь платформу і запитаємо, що буде індикаторами подолання такої корупції? Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю – у 2014-му, 2015-му... САП, НАЗК, ДБР, НАБУ – купу органів створили із боротьби з корупцією. Отримали, до речі, кошти: нам допомагали і США, і Європа. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми", - сказала нардепка.

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Вона нагадала, що у США є закон про лобізм, і те, що там називають нормальною лобістською діяльністю, в Україні вважають корупцією.

"Що мають на увазі наші партнери, називаючи нас глибоко корумпованою країною? Коли ми зрозуміємо чіткі індикатори, яких ми маємо досягнути, які ми маємо подолати і побороти, тоді це буде предметна розмова. Поки це просто заяви", – резюмувала вона.

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Нагадаємо, 14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України, зокрема на Донбасі, не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу. Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям НАТО, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.

Водночас Зеленський, коментуючи рішення саміту НАТО щодо перспектив членства України, заявив, що Київ сприйняв його "позитивно".

"У рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні тимчасові рамки наступних кроківув нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", - зазначив глава держави.