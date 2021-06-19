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"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук

Україну вважають на Заході корумпованою країною, але для реальної боротьби з корупцією потрібні чіткі індикатори, інакше незрозуміло, що мають на увазі міжнародні партнери.

Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко на телеканалі "Україна 24" заявила нардепка від "Слуги народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолано корупцію". Давайте тоді ми, колеги в парламенті, можливо, знайдемо ще якусь платформу і запитаємо, що буде індикаторами подолання такої корупції? Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю – у 2014-му, 2015-му... САП, НАЗК, ДБР, НАБУ – купу органів створили із боротьби з корупцією. Отримали, до речі, кошти: нам допомагали і США, і Європа. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми", - сказала нардепка.

Читайте також: Байден про вступ України в НАТО: "По-перше, потрібно позбутися корупції"

Вона нагадала, що у США є закон про лобізм, і те, що там називають нормальною лобістською діяльністю, в Україні вважають корупцією.

"Що мають на увазі наші партнери, називаючи нас глибоко корумпованою країною? Коли ми зрозуміємо чіткі індикатори, яких ми маємо досягнути, які ми маємо подолати і побороти, тоді це буде предметна розмова. Поки це просто заяви", – резюмувала вона.

Читайте також: Весь сенс сприйняття нас Заходом закладений у словах Байдена про те, що головним викликом на шляху України в НАТО є корупція, - Клімкін

Нагадаємо, 14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України, зокрема на Донбасі, не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу. Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям НАТО, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.

Водночас Зеленський, коментуючи рішення саміту НАТО щодо перспектив членства України, заявив, що Київ сприйняв його "позитивно".

"У рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні тимчасові рамки наступних кроківув нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", - зазначив глава держави.

Автор: 

корупція (4678) Слуга народу (2811) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+129
зелена плеснява включає дурня....
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19.06.2021 09:38
+94
им уже сто раз объясняли,но в тупую голову,даже молотком не забить понимания.
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19.06.2021 09:49
+87
**
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7845

..........
головний дурник так завжди робить...
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19.06.2021 09:44
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Те саме, як при Януковичу була купа беркутів, соколів, грифонів, титанів, тигрів, полковників і генералів і т.п., а край в 2014 крім добровольців і 5-6тис. ЗСУ боронити не було кому!!!
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19.06.2021 21:12 Відповісти
Легше дурня включати ніж боротись з корупцією. І при ссср офіційно вважали, що в ссср проституції не існує...
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19.06.2021 21:09 Відповісти
у цієї шльондро ніяких проблем-
брала бере та буде брати
як кажуть її колєгі по хракціі-
СОСНА ПАЛУБНАЯ
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19.06.2021 21:16 Відповісти
."Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной? - заявила народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук Источник: https://censor.net/ru/n3272402

"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8609
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19.06.2021 21:35 Відповісти
Яке ж воно кончене....
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19.06.2021 21:36 Відповісти
Ненене оно умное, конченые те, кто за нее голосовал.
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19.06.2021 22:15 Відповісти
Мар"яна Безумна , верещалка типу западенко-патріотка Верещук - це ще ті типу Потураєва шльондри
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19.06.2021 21:38 Відповісти
ФУ... У НЕЕ И ИЗО РТА С ДЕТСТВА ВОНЯЕТ !)
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19.06.2021 21:43 Відповісти
Да не опилки в головах у избирателей , Зеленского и компании , а Верешук открытый враг Украины
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19.06.2021 21:47 Відповісти
Якщо найкращий "слуга" це дегенерат Зєлєнський то решта "слуг" просто дебіли а виборці 100% дурні... І цей факт неможливо заперечити. ТП Верещук просте підтвердження цієї тези.
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19.06.2021 21:47 Відповісти
Народным депутатам нужно быть гораздо ближе к народу, он у нас не глупый, придумывает пословицы и поговорки, очень близкие к истине. Вот появилось новое народное творение - народ обратил внимание, как только в Украине выделяют на какое-то "большое дело" миллиард гривень, в Украине разу появляется новый миллиардер. Об этом знают в Штатах, но почему-то в "слугах народа" это не замечают и не понимают. Уважаемые! Может Вам толмача от Байдена нанять?
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19.06.2021 22:06 Відповісти
тупенька
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19.06.2021 22:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6GU85b8LRLU Коррупция - это Аваков!
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19.06.2021 22:16 Відповісти
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 1270.
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19.06.2021 22:30 Відповісти
Думал что это захарова
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19.06.2021 22:40 Відповісти
Да, они с Захаровой похожи как детки Гитлера.
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19.06.2021 23:01 Відповісти
Бо дебіли!
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19.06.2021 22:36 Відповісти
гроші в конверті - це хабар за антилюдські закони, які пишуть вороги України
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19.06.2021 22:51 Відповісти
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией".

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/dva-plana-bankovoy-zachem-zelenskiy-delaet-iz-baydena-svoego-dolzhnika-17062021-428690 Два плани Банкової. Навіщо Зеленський робить з Байдена свого боржника
Тут насамперед істерика дитини, яка чує від дорослих: «Спочатку прибери у своїй кімнаті і виконай домашнє завдання, а потім буде тобі компот з тістечком». Він просто звик, що йому всі винні, а сам він «нікому нічого не винен».
Банкова спеціально, обачливо нагнітає в медіа негативне ставлення до Заходу, США і конкретно Байдена, які, мовляв, в неоплатному боргу перед Україною, тобто перед Зеленським. Деякі інтернет-ресурси діляться інформацією про те, що найближчим часом Україну чекають «узгоджені зусилля проросійської "групи впливу" в оточенні Зеленського для остаточного руйнування відносин між Україною і США». Нібито Зеленському вже підготовлені кілька варіантів виступів на тему «Нам потрібен мир, нас кинули, давайте реінтегрувати території». І ось якщо взяти ті п'ять претензій, які Зеленський публічно висунув Байдену в інтерв'ю трьом світовим інформагентствам, то в них саме і сформульовані «докази» того, що США «нас кинули».
Зеленський вже неодноразово чув від керівництва США, в тому числі особисто від Байдена, абсолютно конкретні відповіді: спочатку необхідно виконати свої зобов'язання щодо боротьби з корупцією. І коли на Банковій завзято роблять вигляд, що вони цього не почули, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі Альянсу сприймається як дуже поганий сигнал про те, що насправді ніякого бажання інтегруватися в НАТО нинішнє керівництво України не має.
Коли Зеленський наполегливо відмовляється виконувати зобов'язання, під яким він особисто поставив підпис, про аудит ковідного фонду, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі МВФ сприймається як дуже поганий сигнал про те, що нинішнє керівництво України насправді всього лише шукає привід для розриву співпраці з МВФ. Тим більше що і https://www.dsnews.ua/ukr/politics/restrukturizaciya-ili-defolt-kak-u-zelenskogo-hotyat-izmenit-otnosheniya-s-mvf-09062021-427788 законопроєкт відповідний (про дефолт) уже внесений .
Зеленський хоче, щоб Байден повернув йому території, які відібрав Путін, і щоб Байден одночасно якимось способом угробив «Північний потік-2».

Зеленський чекає від Байдена компенсацій за «Північний потік-2». Причому дуже великих: «Ми повинні отримати гарантії безпеки, я вважаю це цілком справедливим. А найголовніше в гарантії безпеки - це повернення наших територій».
Здивовані журналісти перепитали: «Питання про "Північний потік-2". Скажіть, будь ласка, компенсації - що хоче отримати Київ за "Північний потік-2"?»
«Припинення війни, спокій і стабільність на всій території незалежної України. А коли ми говоримо "стабільність" - це і геополітична стабільність, і стійке припинення вогню, і контроль наших територій, і енергетична безпека. Це все про справедливість.
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19.06.2021 23:29 Відповісти
Так, відбуваются якісь зміни. Постійні вброси проти Європи і Америки. Далі буде-ах ви не взяли нас в НАТО, ну то пішли ви. Далі курс на нейтралітет, помірковану дружбу з рф.
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20.06.2021 07:19 Відповісти
Это жесть...или это дура полностью оторвана от реальности. У нас вся страна на откатах, судьи без взяток не судят, полиция криминал крышует, государственный бюджет деребанят, чего только стоит закупка вакцины Степановым через фирму прокладку в несколько раз дороже ее стоимости. А эта мочалка мычит какая такая коррупция?
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19.06.2021 23:36 Відповісти
Расскажу этой дуре, что такое коррупция в Украине: моя коллега пошла в Дарницкую поликлинику, проблема с ногами. Семейный врач дала направление к невропатологу ("доктор" Кузько), пока сидела в очереди, рядом ожидающая приема дама спросила: а сколько вы платите за прием?
Коллега удивилась: А сколько надо?
Та в ответ: я плачу двести. За каждый прием.
Коллега: а что, помогает? сколько лечитесь?
Та: уже четыре года
Коллега: И как?
Та: Да никак.
Коллега: так зачем платите?
Та: а иначе вообще будет ноль внимания.
Коллега попала к этой "докторше", в итоге, не взглянув на ноги, поставила диагноз полинейропатия и выписала дорогостоящий Келтикан и Тиоктацид.
Хорошо, что коллега обратилась в частную клинику, где, сделав анализы поставили совсем другой, менее критичный анализ, и не пришлось тратиться на ненужные лекарства.
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19.06.2021 23:58 Відповісти
Або виписують замість ліків якусь індійську "пищевую добавку" за 148 грн. Не видно, щоб лікарі дуже зраділи підвищенню зарплати, їм з корупцією було багато краще.
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20.06.2021 07:12 Відповісти
Ще й та індійська "добавка" розфасована в Харкові, мабуть, у якомусь сараї.
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20.06.2021 07:15 Відповісти
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 7254"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8749
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20.06.2021 01:21 Відповісти
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 8324
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20.06.2021 01:22 Відповісти
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 2540
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20.06.2021 01:23 Відповісти
+ Российская сеть дискаунтеров Mere возобновит работу своего магазина в Николаеве. В планах открытие 40 магазинов по Украине до конца года...
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20.06.2021 05:21 Відповісти
зачем сдесь показывать это животное
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20.06.2021 01:45 Відповісти
Я - за. Дайте ей селедки и отпустите.
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20.06.2021 05:05 Відповісти
давно не бачив і не чув такої одностайності, таких епітетів щодо функцій організму ВРЕщук. Відчувається в підготовці місіс Попінс рука Єрмака. У нього скоро рандеву з Грозевим, то готує абракадабру. Але все спрацьовує на рейтинг, який судячи з респектів - близький до точки замерзання. Ця особа вже перетворюється в киву в спідниці. Побільше таких тлумаченнь, і на серці веселіше. Трибуну їм, трибуну!
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20.06.2021 01:57 Відповісти
НИКОГДА БЫ РАНЕЕ НЕ ПОДУМАЛ, ШО ВЕРЕЩУЧКА - ТАКАЯ ДУБИНА. Однозначно, достойна команды знбуина, бо яке iхало, таке й здибало.
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20.06.2021 04:41 Відповісти
ЗЫ... дык, это верещучка еще умняк скорчила, а що говорить о том, шо осталось за кадром?
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20.06.2021 04:58 Відповісти
Каарочи, базарная бабка лузающая семки, а с губы свисают лушпайки.
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20.06.2021 05:09 Відповісти
Тому ти, дурепа, і пролетіла на виборах у Києві - бо тупий мер нам не потрібен!
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20.06.2021 05:24 Відповісти
Оно тупое, даже не может понять какое оно тупое. Клиника.Занавес....
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20.06.2021 05:29 Відповісти
Глядя на Верещук, сразу вспоминаешь, что самое страшное - это когда плебейский примитивный организм попадает из грязи в князи.
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20.06.2021 05:31 Відповісти
Не можешь понять, открой прессу и почитай... Как они Законы принимают?
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20.06.2021 05:53 Відповісти
Президент Петр Порошенко за год своего президентства стал богаче в несколько раз. Об этом свидетельствуют его декларации о доходах в 2014 и 2013 годах.
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20.06.2021 10:01 Відповісти
Не в "несколько", не бреши, але майже вдвіччі, І те, тому що в 2019-му році експерти дорожче оцінили капіталізацію належних йому підприємств. Однією з причин підвищення оцінки стало відкритя управляючим підприємствами Порошенка сліпим трастом Ротшільда офшорних банківських рахунків (що взагалі збільшує капіталізацію будь-якого підприємства). А по кількості підприємств Порошенко нічого додаткового не набув, навіть втратив, продавши Кузню на Рибальському.
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20.06.2021 10:54 Відповісти
я до сих пор покупаю самый дорогой шоколад Рошен
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20.06.2021 11:52 Відповісти
он, что её строил эту Кузьму, такие как Пэтя ловко использовали свое нахождение у власти, выхватывая из гос собственности такие объекты , как Кузня....а продал он её явно дороже на много чем "купил"...так, что он не в убытке...зря за него переживаешь. ))))))
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20.06.2021 13:52 Відповісти
Ну раз не можеш зрозуміти то злазь з бронєвічка...
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20.06.2021 06:43 Відповісти
Гопниця?Блєфує як зечка.Оце команда на чолі з бєнєю-песиголовцем.Бєня присосавя до допомоги-а ВОНИ не дають!
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20.06.2021 07:15 Відповісти
Сци в очі-Божа роса!Хіба на вас Бога нема?
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20.06.2021 07:31 Відповісти
Корупція ніколи не зрозуміє що то таке корупція. Це їхня норма життя. Одним словом для них : " Это же конец бедности !" Може тепер зрозуміють виродки !
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20.06.2021 08:10 Відповісти
Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем (с)

Поэтому, если у человека имеется миллион, и он не может подтвердить его происхождение,то...
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20.06.2021 08:48 Відповісти
Я уже не раз говорил у ЗЕдебилов точно есть инкубатор по выращиванию именно этих ЗЕдебилов!
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20.06.2021 09:00 Відповісти
Цей інкубатор кацапи розкидали по всій Україні ще в тридцятих роках минулого століття.
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20.06.2021 09:16 Відповісти
Тупое-деревенское быдло
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20.06.2021 09:09 Відповісти
Уважаемые господа! Но мат в эфире никогда не считался единственным эффективным средством для оценки деятельности других членов нашего общества. Я также люблю крепкие словечки, но употреблять их в публичных действиях никогда не считал своим достоинством и средством убеждения.
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20.06.2021 20:22 Відповісти
Для Верещук: поки ви при владі - грошей для України не буде (переклад з Байдена)
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22.06.2021 07:33 Відповісти
Ясно.
Бо не розумієте чому крадіжку грошей з бюджету американці вважають злочином, а ви - роботою.
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22.06.2021 15:38 Відповісти
Верещук ти що тупая.
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23.06.2021 11:25 Відповісти
Байден ссилається на опитування мешканців Рави-Руської.
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25.06.2021 08:42 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/e/4/5/e/e45e59473a8b31cd59412749763741ef/original.jpg
"Мы не можем даже понять, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук , слуги как люди, всегда были без понятия, потому что слуги всегда были слугами и они не думали всегда
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25.06.2021 20:01 Відповісти
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