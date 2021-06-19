"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук
Україну вважають на Заході корумпованою країною, але для реальної боротьби з корупцією потрібні чіткі індикатори, інакше незрозуміло, що мають на увазі міжнародні партнери.
Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко на телеканалі "Україна 24" заявила нардепка від "Слуги народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолано корупцію". Давайте тоді ми, колеги в парламенті, можливо, знайдемо ще якусь платформу і запитаємо, що буде індикаторами подолання такої корупції? Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю – у 2014-му, 2015-му... САП, НАЗК, ДБР, НАБУ – купу органів створили із боротьби з корупцією. Отримали, до речі, кошти: нам допомагали і США, і Європа. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми", - сказала нардепка.
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Вона нагадала, що у США є закон про лобізм, і те, що там називають нормальною лобістською діяльністю, в Україні вважають корупцією.
"Що мають на увазі наші партнери, називаючи нас глибоко корумпованою країною? Коли ми зрозуміємо чіткі індикатори, яких ми маємо досягнути, які ми маємо подолати і побороти, тоді це буде предметна розмова. Поки це просто заяви", – резюмувала вона.
Нагадаємо, 14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України, зокрема на Донбасі, не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом Північноатлантичного Альянсу. Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям НАТО, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.
Водночас Зеленський, коментуючи рішення саміту НАТО щодо перспектив членства України, заявив, що Київ сприйняв його "позитивно".
"У рішенні нинішнього саміту відсутні конкретні тимчасові рамки наступних кроківув нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", - зазначив глава держави.
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брала бере та буде брати
як кажуть її колєгі по хракціі-
СОСНА ПАЛУБНАЯ
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/dva-plana-bankovoy-zachem-zelenskiy-delaet-iz-baydena-svoego-dolzhnika-17062021-428690 Два плани Банкової. Навіщо Зеленський робить з Байдена свого боржника
Тут насамперед істерика дитини, яка чує від дорослих: «Спочатку прибери у своїй кімнаті і виконай домашнє завдання, а потім буде тобі компот з тістечком». Він просто звик, що йому всі винні, а сам він «нікому нічого не винен».
Банкова спеціально, обачливо нагнітає в медіа негативне ставлення до Заходу, США і конкретно Байдена, які, мовляв, в неоплатному боргу перед Україною, тобто перед Зеленським. Деякі інтернет-ресурси діляться інформацією про те, що найближчим часом Україну чекають «узгоджені зусилля проросійської "групи впливу" в оточенні Зеленського для остаточного руйнування відносин між Україною і США». Нібито Зеленському вже підготовлені кілька варіантів виступів на тему «Нам потрібен мир, нас кинули, давайте реінтегрувати території». І ось якщо взяти ті п'ять претензій, які Зеленський публічно висунув Байдену в інтерв'ю трьом світовим інформагентствам, то в них саме і сформульовані «докази» того, що США «нас кинули».
Зеленський вже неодноразово чув від керівництва США, в тому числі особисто від Байдена, абсолютно конкретні відповіді: спочатку необхідно виконати свої зобов'язання щодо боротьби з корупцією. І коли на Банковій завзято роблять вигляд, що вони цього не почули, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі Альянсу сприймається як дуже поганий сигнал про те, що насправді ніякого бажання інтегруватися в НАТО нинішнє керівництво України не має.
Коли Зеленський наполегливо відмовляється виконувати зобов'язання, під яким він особисто поставив підпис, про аудит ковідного фонду, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі МВФ сприймається як дуже поганий сигнал про те, що нинішнє керівництво України насправді всього лише шукає привід для розриву співпраці з МВФ. Тим більше що і https://www.dsnews.ua/ukr/politics/restrukturizaciya-ili-defolt-kak-u-zelenskogo-hotyat-izmenit-otnosheniya-s-mvf-09062021-427788 законопроєкт відповідний (про дефолт) уже внесений .
Зеленський хоче, щоб Байден повернув йому території, які відібрав Путін, і щоб Байден одночасно якимось способом угробив «Північний потік-2».
Зеленський чекає від Байдена компенсацій за «Північний потік-2». Причому дуже великих: «Ми повинні отримати гарантії безпеки, я вважаю це цілком справедливим. А найголовніше в гарантії безпеки - це повернення наших територій».
Здивовані журналісти перепитали: «Питання про "Північний потік-2". Скажіть, будь ласка, компенсації - що хоче отримати Київ за "Північний потік-2"?»
«Припинення війни, спокій і стабільність на всій території незалежної України. А коли ми говоримо "стабільність" - це і геополітична стабільність, і стійке припинення вогню, і контроль наших територій, і енергетична безпека. Це все про справедливість.
Коллега удивилась: А сколько надо?
Та в ответ: я плачу двести. За каждый прием.
Коллега: а что, помогает? сколько лечитесь?
Та: уже четыре года
Коллега: И как?
Та: Да никак.
Коллега: так зачем платите?
Та: а иначе вообще будет ноль внимания.
Коллега попала к этой "докторше", в итоге, не взглянув на ноги, поставила диагноз полинейропатия и выписала дорогостоящий Келтикан и Тиоктацид.
Хорошо, что коллега обратилась в частную клинику, где, сделав анализы поставили совсем другой, менее критичный анализ, и не пришлось тратиться на ненужные лекарства.
Поэтому, если у человека имеется миллион, и он не может подтвердить его происхождение,то...
Бо не розумієте чому крадіжку грошей з бюджету американці вважають злочином, а ви - роботою.
"Мы не можем даже понять, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук , слуги как люди, всегда были без понятия, потому что слуги всегда были слугами и они не думали всегда