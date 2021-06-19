Порошенко зустрівся із президентом Туреччини Ердоганом: "Він справжній друг і союзник України"

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі найвищого рівня, зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завжди радий зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом. Він справжній друг і союзник України. Щиро вдячний йому за величезний внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави", - зазначив Порошенко.

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"Ми погодилися, що в ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство як надійну гарантію безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні", - зазначив Порошенко.

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Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається у Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та ЗМІ. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.