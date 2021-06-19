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Новини Коронавірус і карантин
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За добу 18 червня в країні вакцинували проти коронавірусу 67 тис. людей, - МОЗ

За добу 18 червня в країні вакцинували проти коронавірусу 67 тис. людей, - МОЗ

За минулу добу, 18 червня, в Україні проти коронавірусної інфекції вакциновано 67 101 особу.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Одну дозу отримали 48 656 осіб, повністю імунізовано 18 445 осіб.

Упродовж доби працювали 566 мобільних бригад і 920 пунктів вакцинації.

Станом на 18 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 712 098 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 700 711 осіб, із них отримали 1 дозу - 1 700 709 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 355 790 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 056 499 щеплень.

Читайте також: За добу від COVID-19 в Україні померли 40 осіб, зафіксовано 852 нові випадки зараження, 2 736 осіб одужали

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вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Слава Аллаху, а то Стебанов стебалсе - ой, а седня укололи 50 тыщ, но в Чернигерской области - ноль, а вот в Киеве - все 29. из них санитары - 27, а прочие проходившие мимо - 1.5
(и тут надо смотреть ролик Маски шоу на скорой помощи - рекомендую, но только надо как говорят попкорн и платок шоп слези от искренного соболезнования шо Польша в Евросоюзе, а мы..... ой, ну, просто смешно )
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19.06.2021 10:47 Відповісти
Захожу в хелси.ми, выбираю вакцинацию, перехожу в амбулаторию со свободными местами, а там пишут, что запись доступна только для лиц 65+. Плять, и так во всех киевских пунктах вакцинации. зеленые долбодятлы прикалываются, или что? Как записаться на вакцинацию лицам моложе 65лет если нет такой опции?
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19.06.2021 10:51 Відповісти
обирай пункт і старим дідівским просто дзвони туди.
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19.06.2021 10:55 Відповісти
За планом ще і плана квітня не зробили (2.659.908), а вже травень пройшов (5,5млн) і червень має у плані 5,5млн
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19.06.2021 10:57 Відповісти
 
 