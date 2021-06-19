За добу 18 червня в країні вакцинували проти коронавірусу 67 тис. людей, - МОЗ

За минулу добу, 18 червня, в Україні проти коронавірусної інфекції вакциновано 67 101 особу.

Як передає Цензор.НЕТ, такі дані оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Одну дозу отримали 48 656 осіб, повністю імунізовано 18 445 осіб.

Упродовж доби працювали 566 мобільних бригад і 920 пунктів вакцинації.

Станом на 18 червня 2021 року в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 712 098 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 700 711 осіб, із них отримали 1 дозу - 1 700 709 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 355 790 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 056 499 щеплень.

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